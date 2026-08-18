यूपी की राजधानी में देश की पहली नौसेना शौर्य वाटिका; युद्धपोत, सैन्य उपकरण पराक्रम से होइए रूबरू
लॉन्ग-रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट टीयू-142 एम विमान, आईएनएस गोमती, मिसाइल लॉन्चर कर रहे रोमांचित
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 9:03 PM IST
लखनऊ: प्रदेश की राजधानी अब सिर्फ आपको नफासत, लखनवी लहजे और अपनी ऐतिहासिक विरासत से ही रूबरू नहीं कराएगी, बल्कि नौसेना के शौर्य के बारे में भी बताएगी. लखनऊ की सीजी सिटी में देश की पहली नौसेना शौर्य वाटिका इस 15 अगस्त से आमजनों के लिए खोल दी गई है. नौसेना के युद्धपोतों और सैन्य उपकरणों को यहां प्रदर्शित किया गया है खासकर विशाल लॉन्ग-रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट टीयू-142 एम विमान भी आपको देखने के लिए मिलेगा. आईएनएस गोमती, युद्धक उपकरण एके-726 नवल गन, मिसाइल लॉन्चर, टारपीडो लॉन्चर और नवल रडार जैसे वास्तविक सैन्य उपकरण भी मौजूद हैं, जो रोमांचित कर देंगे.
15 अगस्त को आमजनों के लिए ओपेन
भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई अंतरराष्ट्रीय इकाना क्रिकेट स्टेडियम के गेट नंबर-5 के पास बनी सीजी सिटी में लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने देश की पहली ‘ नौसेना शौर्य वाटिका का निर्माण किया है. थ्री यूपी नेवल यूनिट NCC के कमांडिंग ऑफिसर कमांडर रोहित सूद ने कैडेट्स की मौजूदगी में ध्वजारोहण कर 15 अगस्त को शौर्य वाटिका आम नागरिकों के लिए समर्पित की.
आईएनएस गोमती का आकर्षण
नौसेना की इस शौर्य वाटिका में पर्यटकों को अगर सबसे ज्यादा आकर्षित कर रहा है तो वह है तीन दशकों से अधिक समय तक देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा करने वाला भारतीय नौसेना का सेवामुक्त युद्धपोत ‘आईएनएस गोमती’. इसे देखते ही दर्शक रोमांचित हो उठते हैं. इसी शौर्य वाटिका में लंबी दूरी का समुद्री गश्ती और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान 'टीयू-142', 76 मिमी की 'एके-726' जुड़वा तोप, सतह से हवा में मार करने वाली 'आरजेड 13' मिसाइल और टॉरपीडो लॉन्चर सिस्टम खासा रोमांचित कर रहे हैं.
INS गोमती का प्रतीक चिह्न लखनऊ की छतर मंजिल और गोमती नदी से प्रेरित
भारतीय नौसेना में 16 अप्रैल 1988 को शामिल हुए और 28 मई 2022 को सेवामुक्त हुए युद्धपोत आईएनएस गोमती का प्रतीक चिह्न लखनऊ की ऐतिहासिक छतर मंजिल और गोमती नदी से प्रेरित है. यह युद्धपोत उन्नत रडार, सेंसर, मिसाइल और तोप प्रणालियों से सुसज्जित देश के शुरुआती स्वदेशी गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स में से एक रहा है. शहर के साथ इस ऐतिहासिक जुड़ाव को जीवंत रखने और नौसेना के पराक्रम को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से इसे लखनऊ में स्थापित किया गया है.
टी यू-142 समुद्री गशती विमान
तत्कालीन सोवियत संघ में विकसित टीयू 142-एम 'वियर' एक लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान है, जिसका उपयोग दुश्मन की पनडुब्बियों और जहाजों का पता लगाने के लिए किया जाता है. यह 900 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से उड़ सकता है और 39,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बिना ईंधन भरे लगभग 12,700 किमी की यात्रा कर सकता है. इसमें रडार, सोनोवॉय और चुंबकीय विसंगति पहचान उपकरण जैसे उन्नत सिस्टम लगे होते हैं, जो पनडुब्बियों का पता लगाने मे सक्षम होते हैं. उन पर हमला करने के लिए टॉरपीडो और डेप्थ चार्ज का उपयोग करते हैं.
जहाज का प्रोपेलर
यह उन दो प्रोपेलरों में से एक है, जिनका उपयोग भारतीय नौसेना पोत आईएनएस गोमती को चलाने के लिए किया जाता था. यह प्रोपेलर एक शक्तिशाली स्टीम टरबाइन से जुड़ा था और 4000 टन से अधिक वजनी जहाज को लगभग 60 किमी प्रति घंटे की गति से चला सकता था.
सीईटी 53 एम पनडुब्बी अवरोधक टॉरपीडो
सोवयत संघ में डिज़ाइन किया गया सीईटी 53-एम एक शक्तिशाली पानी के भीतर का हथियार है, जिसे समुद्र के नीचे चुपचाप चलने वाली पनडुब्बियों पर हमला करने के लिए बनाया गया है. ध्वनि से निर्देशित यह अपने लक्ष्य को 'सुनता' है, सटीकता के साथ आगे बढ़ता है और 200 किलोग्राम के शक्तिशाली विस्फोटक चार्ज से हमला करता है. यह 15 किलोमीटर से अधिक दूरी तक पनडुब्बी का पीछा कर सकता है और 200 मीटर की गहराई तक सटीक निशाना लगा सकता है.
A2445 ट्रिपल टॉरपीडो लॉन्चर
ये टॉरपीडो लॉन्चर आईएनएस गोमती पर लगाए गए थे और इनका उपयोग दुश्मन की पनडुब्बियों के खिलाफ इतालवी A2445 और भारतीय TAL टॉरपीडो दागने के लिए जाता था. एक बार दागे जाने के बाद वे टॉरपीडो 70 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से आगे बढ़ते और दुश्मन पनडुब्बियों को निशाना बनाकर नष्ट करने के लिए 450 मीटर तक की गहराई में गोता लगाते थे. इनमें उन्नत सोनार प्रणाली लगी होती थी, जो पनबुब्बी के इन टॉरपीडो से बचने की कोशिश करने पर भी लगातार उसका पीछा करने में मदद करती थी.
एके 230 तोप प्रणाली
एके 230 एक तीव्र गति से फायर करने वाला दोहरी तोप प्रणाली है, जिसे विमानों और मिसाइलों जैसे आने वाले खतरों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है. रडार से निर्देशित इसकी दो तोपें अविश्वसनीय गति से एक साथ फायर करती हैं, जिससे गंभीर क्षणों में जहाज की रक्षा की जा सके. दो सुपर फास्ट गन प्रति मिनट 2,000 राउंड फायर करती हैं, सभी दिशाओं (360) को कवर करती है.पलक झपकते ही छह किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को मार गिराती है.
अग्र मस्तूल ( fore mast)
यह मस्तूल आईएनएस गोमती पर लगाया गया था और इस पर लगा सफेद रंगे का नेविगेशन रडार देखा जा सकता है, जिसका उपयोग व्यस्त बंदरगाहों के साथ-साथ खुले जलक्षेत्रों में जहाज को दिशा देने के लिए किया जाता था. इससे ऊपर एक गुंबद है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध उपकरण लगे हैं, जिनका उपयोग दुश्मन के रडार प्रसारणों को 'जांचकर' और दुश्मन के जहाजों विमानों और मिसाइलों को हमारे जहाज का पता लगाने से पहले ही निशाना बनाने के लिए किया जाता था.
ज़िफ 101 लॉन्चर एवं आरजेड 61 सतह से वायु मिसाइल्स
जिफ 101 लॉन्चर का उपयोग आरजेड 61 सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइलों को लॉन्च करने के लिए किया जाता है. यह मिसाइल लगभग 4000 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करती है और 25 किमी से अधिक की दूरी पर 1500 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति से उड़ने वाले लक्ष्यों को रोककर नष्ट कर देती है. कल्पना कर सकते हैं कि एकाना स्टेडियम की ओर लक्षित दुश्मन की मिसाइल को बाराबंकी पहुंचने से पहले ही मार गिराना.
एके-726 मीडियम रेंज तोप
एके-726 एक दो बैरल वाली नौसैनिक तोप है, जिसका उपयोग युद्धपोतों पर दुश्मन के जहाजों, विमानों और मिसाइलों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है. यह 15.5 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित जहाजों और नावों को और आकाश में 10 किलोमीटर तक की दूरी पर स्थित दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को निशाना बना सकती है. यह तोप प्रति मिनट 80-90 गोले दागने में सक्षम है.
कैपस्टन ड्रम
कैपस्टन का उपयोग भारी लंगर की जंजीरों और मोटी रस्सियों को खींचने के लिए किया जाता है. एक शक्तिशाली मोटर से संचालित कैपस्टन केवल रस्सियों या लंगर की जंजीर के बल पर 4000 टन से अधिक वजन वाले पूरे जहाज को हिलाने के लिए पर्याप्त शक्ति पैदा कर सकता है.
रक्षामंत्री और मुख्यमंत्री ने किया था लोकार्पण
देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 मई को नौसेना की इस शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया था. इस शौर्य वाटिका को पर्यटन स्थल के रूप में नहीं, बल्कि एक सैन्य शिक्षा और प्रेरणा केंद्र के रूप में डेवलप किया गया है. नौसेना संग्रहालय में आने वाले युवाओं और स्कूली बच्चों के लिए भारतीय नौसेना के गौरवशाली इतिहास, अनुशासन, समुद्री सुरक्षा और सैनिकों के शौर्य की विस्तृत जानकारी उपलब्ध है. इसके अलावा लखनऊ में स्थापित ब्रह्मोस मिसाइल और उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर जैसी आत्मनिर्भर भारत की रक्षा पहलों से जुड़े फैक्ट्स भी फ्लैश किए गए हैं.
लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार का कहना है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नौसेना संग्रहालय को आम लोगों के लिए ओपन कर दिया गया है. शुरुआती दो सप्ताह तक नौसेना शौर्य वाटिका प्रवेश पूरी तरह मुफ़्त होगा. इसके बाद 12 साल तक के बच्चों के लिए 25 रुपये और इससे ज्यादा आयुवर्ग के लिए टिकट का मूल्य 50 रुपये तय किया गया है. सुबह 10 बजे से लेकर रात आठ बजे तक नौसेना शौर्य संग्रहालय आम लोगों के लिए खुला रहेगा.
यह भी पढ़ें: एक्सप्रेसवे से जुड़े यूपी के चार हिस्से; जानिए कहां सिर्फ दावों की रफ्तार है और कहां वाकई विकास की बहार है?