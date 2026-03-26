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रायपुर बना खेलों की राजधानी,‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026’ से छत्तीसगढ़ ने रचा इतिहास

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है कि देश के पहले ट्राइबल गेम्स का आयोजन यहां हो रहा है. उन्होंने बताया कि बस्तर ओलंपिक और सरगुजा ओलंपिक में लाखों लोगों की भागीदारी यह दर्शाती है कि जनजातीय समाज में खेलों के प्रति गहरी रुचि है. राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए ‘मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन’ के तहत 100 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और खेल अधोसंरचना को लगातार मजबूत किया जा रहा है.

राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड से शुरू हुए इस आयोजन का विस्तार बस्तर और सरगुजा तक किया गया है. 25 मार्च से 3 अप्रैल तक चलने वाले इस महाकुंभ में देशभर के 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से लगभग 2500 खिलाड़ी 9 खेल विधाओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं.इससे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय खेल गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की धरती बुधवार को एक ऐतिहासिक पल की साक्षी बनी, जब देश के पहले ‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026’ का भव्य शुभारंभ हुआ. जनजातीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देने वाले इस महाआयोजन में देशभर से हजारों खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और छत्तीसगढ़ खेलों के नए केंद्र के रूप में उभरकर सामने आया है.

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का शुभारंभ (ETV Bharat Chhattisgarh)

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से भी जुड़ रहे युवा

मुख्यमंत्री ने बताया कि आत्मसमर्पित नक्सली भी ‘नुआबाट’ योजना के माध्यम से मुख्यधारा में लौटकर खेलों में भाग ले रहे हैं. यह प्रदेश में सकारात्मक बदलाव और शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत है, जहां खेल अब विकास का माध्यम बन रहे हैं.

मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन’ के तहत 100 करोड़ रुपए खर्च (ETV Bharat Chhattisgarh)

केंद्रीय मंत्री बोले, ऐतिहासिक पहल

केंद्रीय खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि ट्राइबल गेम्स की शुरुआत छत्तीसगढ़ से होना देश के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली का आधार है. ‘फिट इंडिया’ और ‘खेलो इंडिया’ जैसे अभियानों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को नई दिशा मिली है और अब जनजातीय क्षेत्रों से भी प्रतिभाएं तेजी से सामने आ रही हैं.

केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने किया शुभारंभ (ETV Bharat Chhattisgarh)

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलों को मिल रही नई दिशा

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि नवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान राम के ननिहाल में इस आयोजन का शुभारंभ होना अत्यंत शुभ संयोग है. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज ने सदैव देश को वीरता और परिश्रम की प्रेरणा दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेलों को नई दिशा मिल रही है और ‘ट्राइबल गेम्स’ इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में हुआ आयोजन (ETV Bharat Chhattisgarh)

जनजातीय प्रतिभाओं को विश्व मंच तक ले जाने का बनेगा सशक्त माध्यम

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि यह आयोजन ऐतिहासिक है और देशभर से आए खिलाड़ियों के स्वागत के लिए पूरा छत्तीसगढ़ उत्साहित है. उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जनजातीय प्रतिभाओं को विश्व मंच तक ले जाने का सशक्त माध्यम बनेगा और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किए जा रहे प्रयासों का लाभ प्रदेश के खिलाड़ियों को मिलेगा.

खिलाड़ियों के लिए आकर्षक प्रोत्साहन

राज्य सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पुरस्कार योजनाएं चला रही है. ओलंपिक में चयनित खिलाड़ियों को 21 लाख रुपए, स्वर्ण पदक विजेताओं को 3 करोड़, रजत पदक विजेताओं को 2 करोड़ और कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है, जिससे खिलाड़ियों में उत्साह बढ़ेगा.

जनजातीय गौरव और संस्कृति का संगम

यह आयोजन केवल खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि जनजातीय संस्कृति, इतिहास और परंपराओं का भी उत्सव है. मुख्यमंत्री ने शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर और गेंद सिंह जैसे जननायकों का उल्लेख करते हुए कहा कि यह भूमि वीरता और बलिदान की प्रतीक रही है. उन्होंने खिलाड़ियों से नवा रायपुर स्थित जनजातीय म्यूजियम देखने का भी आग्रह किया.

दिग्गजों की मौजूदगी से बढ़ी शोभा

कार्यक्रम में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की और ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू सहित कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति ने आयोजन की गरिमा को और बढ़ाया. साथ ही कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी भी इस ऐतिहासिक अवसर के साक्षी बने.

‘खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026’ छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक पहल है, जो जनजातीय प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करेगी. यह आयोजन न केवल खेलों को बढ़ावा देगा, बल्कि राज्य को देश के खेल मानचित्र पर एक नई पहचान भी दिलाएगा.