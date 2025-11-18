ETV Bharat / state

देश की पहली अर्थशाला, बच्चे खेल-खेल में सीख रहे वित्तीय गुण, बैंकिंग सिस्टम समेत साइबर ठगी से भी लोग होंगे जागरुक

बलौदाबाजार में देश की पहली वित्त प्रयोगशाला की शुरुआत हुई, जिसे अर्थशाला का नाम दिया गया है.

first economic school Arthasala
देश की पहली अर्थशाला, बच्चे खेल-खेल में सीख रहे वित्तीय गुण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 18, 2025 at 2:09 PM IST

|

Updated : November 18, 2025 at 2:35 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

बलौदाबाजार : स्कूल अब क ख ग घ और एबीसीडी सिखने की जगह मात्र नहीं रह गए हैं. स्कूलों में अब बच्चों को आने वाले समय के मुताबिक तैयार किया जा रहा है. ऐसा ही एक स्कूल बलौदाबाजार भाटापारा जिले में है.इस स्कूल में बच्चों के लिए देश के पहले वित्त प्रयोगशाला की शुरुआत हुई. इसका नाम अर्थशाला रखा गया.

शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार : छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले ने एक बार फिर राज्य के सामने एक नई मिसाल खड़ी की है. जिले में पहली बार ऐसी पहल की गई है, जो न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई को बदलने वाली है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के आर्थिक नजरिए को भी मजबूत करेगी. यह वित्त प्रयोगशाला जिला मुख्यालय के पंडित चक्रपाणी शुक्ल स्कूल में बनाई गई है. इसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं को जीवन उपयोगी वित्तीय शिक्षा देना है, ताकि वे भविष्य में आर्थिक रूप से समझदार और सक्षम नागरिक बन सकें.

first economic school Arthasala
देश की पहली अर्थशाला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
first economic school Arthasala
बैंकिंग सिस्टम समेत साइबर ठगी से बचने का मिलेगा ज्ञान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अर्थशाला में बच्चे होते हैं रोमांचित : स्कूल के बच्चे जब अर्थशाला में कदम रखते हैं तो उनके चेहरे का भाव बदल जाता है. क्योंकि यहां ब्लैकबोर्ड या रटने वाले चैप्टर नहीं हैं. इस अर्थशाला में छोटे-छोटे बैंक काउंटर, फाइनेंस गेम्स, डिजिटल पेमेंट स्टेशन, पासबुक मॉडल, स्टॉक मार्केट बोर्ड और नकली मुद्रा के सैंपल से बच्चे रुबरु होते हैं. ये वो जगह है जहां बच्चों को शिक्षा के नए ढांचे में आकार दिया जा रहा है.

first economic school Arthasala
बच्चे खेल-खेल में सीख रहे वित्तीय गुण (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कब हुई शुरुआत : देश की पहली वित्त प्रयोगशाला यानी अर्थशाला शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार है. जिसका लक्ष्य बच्चों और युवाओं को पैसा, निवेश, बैंकिंग और डिजिटल सुरक्षा को वास्तविक जीवन की तरह समझाना है. राज्य स्थापना दिवस के ठीक अगले दिन कलेक्टर दीपक सोनी, जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास से इस वित्त प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया. स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने फीता काटकर इसकी शुरुआत की.

first economic school Arthasala
वित्तीय शिक्षा के लिए बड़ा कदम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लर्निंग बाई डूइंग मॉडल : अर्थशाला की सबसे बड़ी खास बात ये है कि यहां छात्रों को सिर्फ सिद्धांत नहीं पढ़ाए जाते, बल्कि ये लैब पूरी तरह प्रैक्टिकल मॉडल पर आधारित है. यहां बच्चे खुद बैंकिंग करेंगे, खुद निवेश की प्रक्रिया समझेंगे और खुद ये जानेंगे कि डिजिटल पेमेंट कैसे काम करता है. यही वजह है कि इसे लर्निंग बाई डूइंग मॉडल कहा जा रहा है.

देश की पहली अर्थशाला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


हर उम्र के छात्रों के लिए सीखने का मौका : अर्थशाला के फाइनेंशियल लैब में कई सेक्शन बनाए गए हैं. जिसमें बैंकिंग कॉर्नर, क्रेडिट और लोन सेक्शन, डिजिटल पेमेंट सेक्शन, निवेश मॉडल, बिजनेस रिस्क गेम, टैक्स और सेविंग सिस्टम, साइबर फ्रॉड जागरुकता सेक्शन, सरकारी योजनाओं की जानकारी जैसी चीजों को रखा गया है. इस लैब को इस तरह तैयार किया गया है कि बच्चा चाहे 6वीं में हो या 12वीं में, या कॉलेज यूनिवर्सिटी में, वो इसे आसानी से समझ सकता है.

first economic school Arthasala
फाइनेंशियल लैब में मिलेगी कई तरह की जानकारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



व्यापार को समझने के लिए 70 से ज्यादा गेम्स : अर्थशाला की कोऑर्डिनेटर मैत्री माहेश्वरी बताती हैं कि इस लैब की बुनियाद ही गेम-बेस्ड लर्निंग पर रखी गई है. लैब में 70 से ज्यादा शिक्षा से संबंधित गेम्स हैं. कुछ मुख्य गेम्स जैसे मनी फ्लो गेम (कैश मैनेजमेंट और खर्च का संतुलन सिखाता है), स्टॉक मार्केट पजल (बच्चों को निवेश का अंदाज देता है), बिजनेस टायकून (छोटे व्यापार का मॉडल), रिस्क कार्ड गेम (संभावित नुकसान और उससे बचाव), सेविंग्स बिल्डिंग गेम (बचत की आदत), बजट चैलेंज गेम (घर का बजट कैसे संभालें) जैसे गेम्स को इस तरह तैयार किया गया है कि बच्चा मनोरंजन करते हुए सीख सके.

first economic school Arthasala
बच्चे खेल-खेल में सीखें मैनेजमेंट यही है लक्ष्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



मिनी फाइनेंस लाइब्रेरी भी आकर्षण का केंद्र : अर्थशाला के फाइनेंशियल लैब कॉर्डिनेटर नोगेश वर्मा हैं. नोगेश वर्मा के मुताबिक अर्थशाला में एक मिनी फाइनेंस लाइब्रेरी भी बनाई गई है. यहां पर कई विषयों की किताबें उपलब्ध कराई गई हैं. अर्थशाला में बैंकिंग, निवेश, उद्यमिता, वित्तीय योजनाएं, डिजिटल अर्थव्यवस्था, स्टार्टअप, आर्थिक प्रबंधन, शेयर मार्केटिंग के गुर सिखाए जा रहे हैं.

first economic school Arthasala
बिजनेस शुरु करने के लिए एक बेहतर ऑप्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


बच्चों को मिलेगा जीवनोपयोगी ज्ञान : आज की नई दुनिया में बैंकिंग और वित्त समझना उतना ही जरूरी है, जितना गणित और विज्ञान. अक्सर देखा जाता है कि छात्र 12वीं पास कर लेते हैं, लेकिन अकाउंट खोलना, पासबुक अपडेट करना, ATM इस्तेमाल करना, बीमा करवाना, या लोन की प्रक्रिया जैसी बेसिक चीजें नहीं जानते. अर्थशाला इसी कमी को दूर करेगा. यहां छात्रों को अकाउंट खोलना, जमा निकासी प्रोसेस, चेक भरना, पासबुक स्टेटमेंट पढ़ना, QR कोड पेमेंट,निवेश करना, जोखिम प्रबंधन, बजट बनाना, EMI, ब्याज दर, क्रेडिट स्कोर जैसी चीजों को सरल भाषा में समझाया जाएगा.

first economic school Arthasala
बैंकिंग से जुड़ी हर जानकारी अर्थशाला में मौजूद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


डिजिटल फ्रॉड से बचाव के लिए भी ट्रेनिंग: अर्थशाला का एक बड़ा फोकस डिजिटल सुरक्षा पर भी है. हर दिन कहीं न कहीं किसी का बैंक अकाउंट हैक होता है, ATM कार्ड क्लोन होता है, या फर्जी कॉल से पैसे निकल जाते हैं.इससे बचने के लिए अर्थशाला में लोगों को तरीके समझाएं जाएंगे.

साइबर सुरक्षा के लिए किया जाएगा जागरुक : अर्थशाला को लेकर कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा कि अर्थशाला सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि आम लोगों के लिए भी खुली है. आज डिजिटल फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. आम लोग बैंकिंग के छोटे नियम नहीं जानते और धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए अर्थशाला में साइबर सुरक्षा का पूरा सेक्शन बनाया गया है. यहां लोगों को सिखाया जाएगा कि OTP, KYC, ATM कार्ड से जुड़े फ्रॉड से कैसे बचें.सरकारी योजनाओं के फॉर्म भरने से लेकर ऋण प्रक्रिया तक की जानकारी भी अर्थशाला में दी जा रही है.

first economic school Arthasala
दूसरे जिलों में भी शुरु किया जाएगा प्रयास (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आम लोगों और किसानों को भी मिलेगा फायदा : यह प्रयोगशाला सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है. यहां किसानों और ग्रामीणों के लिए भी अलग मॉड्यूल तैयार किया गया है.किसान क्रेडिट कार्ड, PM किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, बैंक लोन, सहकारी बैंकिंग, किसान उत्पादक संगठन (FPO), सब्सिडी प्रक्रियाएं, SIP के बारे में आम जनता को बताया जाएगा. आम जनता को यहां फॉर्म भी भरना सिखाया जाएगा. इसके लिए लैब में कंप्यूटर आधारित KIOSK बैंक कर्मचारी लगाए गए हैं.

first economic school Arthasala
खेल-खेल में बच्चे सीखेंगे प्रबंधन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


अर्थशाला क्यों है जरूरी ? : आज के समय में दुनिया तेजी से बदल रही है. डिजिटल पेमेंट, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग और ई-कॉमर्स ने आम लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव ला दिया है. इसके बावजूद ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोग अभी भी वित्तीय जानकारी की कमी से जूझते हैं.ऐसे लोगों को इस कार्यशाला से फायदा मिलेगा.अर्थशाला की शुरुआत के बाद जिला प्रशासन का मानना है कि आने वाले समय में स्कूलों में वित्त शिक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ेगी.युवाओं में स्टार्टअप और उद्यमिता का झुकाव बढ़ेगा. बैंक और वित्तीय संस्थानों को जागरूक ग्राहक मिलेंगे. साइबर क्राइम के मामले कम होंगे. डिजिटल अर्थव्यवस्था की समझ बढ़ेगी.


जल संरक्षण में बड़ी उपलब्धि, आज छत्तीसगढ़ को मिलेंगे तीन राष्ट्रीय जल पुरस्कार

बस्तर दौरे पर CM साय, कोंडागांव में 127 करोड़ के 61 कार्यों का लोकार्पण-भूमिपूजन, जगदलपुर में छात्रों को परोसा भोजन

कांग्रेस का साय सरकार को अल्टीमेटम, 30 नवंबर तक बिजली बिल हाफ योजना लागू करने की मांग

Last Updated : November 18, 2025 at 2:35 PM IST

TAGGED:

CHILDREN LEARN FINANCIAL SKILLS
AWARE OF BANKING SYSTEM
अर्थशाला
वित्तीय शिक्षा
FIRST ECONOMIC SCHOOL ARTHASALA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

साहसी मानव तस्करी विरोधी कार्यकर्ता से लेकर भारत की 'जल माता' तक कौन हैं रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 विजेता ? जानें

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन बोले- गलत सूचना के युग में मीडिया सच्चाई से अवगत कराए

सर्विस, इनोवेशन और राष्ट्रीय भावना के साथ रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 का समापन

बुलंद हौसलों की कहानी: एक एक्सीडेंट और इलेक्ट्रीशियन से चित्रकार बन गए धमतरी के बसंत साहू

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.