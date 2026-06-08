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मध्य प्रदेश में बन रहा देश का पहला ईको-फ्रेंडली ग्रीन कलाग्राम, कंप्लीट डिजिटल होगा कैंपस

भोपाल में बन रहा देश का पहला ईको-फ्रेंडली ग्रीन कलाग्राम ( ETV Bharat )

मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव इलैया राजा टी ने बताया "भोपाल में बन रहे ग्रीन कलाग्राम की सबसे बड़ी विशेषता इसका पर्यावरण के प्रति पूर्ण समर्पण है. पूरे कलाग्राम का निर्माण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और वन मंत्रालय के कड़े दिशानिर्देशों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है. वहीं निर्माण कार्य के दौरान इस बात का विशेष ख्याल रखा जा रहा है कि वहां मौजूद प्राकृतिक वनस्पतियों और पुराने पेड़ों को कोई नुकसान न पहुंचे. पर्यावरण संरक्षण की आधुनिक तकनीकों जैसे नो-फुटप्रिंट आर्किटेक्चर का उपयोग करके इस कलाग्राम को डिजाइन किया गया है. इससे आसपास के प्राकृतिक जलाशयों और बड़े तालाब के जल ग्रहण क्षेत्र को पूरी तरह सुरक्षित रखा जा सकेगा."

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी में स्थित विश्वप्रसिद्ध भारत भवन परिसर के पास देश का पहला ग्रीन कलाग्राम आकार ले रहा है. करीब 15.78 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हो रहा यह प्रोजेक्ट कला और प्रकृति के बीच अभूतपूर्व संतुलन स्थापित करेगा. दरअसल यह परिसर अत्याधुनिक डिजिटल सुविधाओं से लैस होने के साथ-साथ पूरी तरह से इको-फ्रेंडली और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों पर आधारित होगा.

पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि यह कलाग्राम केवल एक पर्यावरण अनुकूल इमारत नहीं होगी, बल्कि यह विश्वस्तरीय कला गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बनेगी. इसके तहत एक भव्य और आधुनिक ओपन-एयर एम्फीथिएटर यानि खुले रंगमंच का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी क्षमता लगभग 500 दर्शकों की होगी. इस एम्फीथिएटर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसके चारों ओर प्राकृतिक हरियाली का अनुभव होगा.

भोपाल में बन रहा देश का पहला ईको-फ्रेंडली ग्रीन कलाग्राम (ETV Bharat)

इसके अलावा, यहां देश-विदेश से आने वाले कलाकारों के लिए आर्ट गैलरी, एक समृद्ध आर्ट लाइब्रेरी और सर्व सुविधायुक्त आर्ट स्टूडियो का निर्माण भी किया जा रहा है, जहां कला प्रेमी शांति से बैठकर अपनी कलाकृतियों को निखार सकेंगे.

बच्चों और युवाओं के लिए विशेष आकर्षण

नई पीढ़ी को कला और प्रकृति से जोड़ने के लिए इस कलाग्राम में एक विशेष किड जोन भी विकसित किया जा रहा है. इस क्षेत्र में बच्चे खेल-खेल में पर्यावरण संरक्षण और पारंपरिक कलाओं के बारे में सीख सकेंगे. साथ ही पूरे परिसर में वाक-वे, प्राकृतिक पत्थरों से बनी बैठकें और आकर्षक लैंडस्केपिंग की जा रही है. सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से यहां सीसीटीवी सर्विलांस, आधुनिक फायर फाइटिंग सिस्टम और दिव्यांगों के लिए विशेष फ्रेंडली एक्सेस रैंप जैसी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं.

दिल्ली के आर्किटेक्ट ने तैयार किया मास्टरप्लान

बता दें ग्रीन कलाग्राम प्रोजेक्ट का लेआउट और डिजाइन दिल्ली के आर्किटेक्ट हरीश त्रिपाठी ने तैयार किया है. उनके द्वारा तैयार किए गए इस सस्टेनेबल मास्टरप्लान में कंक्रीट के बजाय प्राकृतिक तत्वों जैसे बांस, रिसाइकिल करने योग्य लकड़ी और स्थानीय पत्थरों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया गया है. पर्यटन विभाग के अधिकारियों का दावा है कि सितंबर 2026 तक ग्रीन कला ग्राम बनकर तैयार हो जाएगा.