ETV Bharat / state

BNSS के तहत अनुपस्थिति में आरोप तय होने का देश का पहला मामला गृह मंत्रालय की निगरानी में, अधिकारियों से ली गई जानकारी

BNSS 2023 के तहत देश में पहली बार फरार आरोपी के खिलाफ ट्रायल इन एब्सेंटिया में आरोप तय हुए. पढ़ें पूरी खबर...

दिल्ली पुलिस
दिल्ली पुलिस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 30, 2025 at 1:52 PM IST

|

Updated : November 30, 2025 at 2:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS 2023) के तहत देश में पहली बार फरार आरोपी के खिलाफ ट्रायल इन एब्सेंटिया में आरोप तय इतिहास रच दिया है. इस अभूतपूर्व कार्रवाई ने गृह मंत्रालय का भी ध्यान आकर्षित किया है. गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस के संबंधित अधिकारियों को मंत्रालय में बुलाकर पूरे मामले की विस्तृत जानकारी भी ली है.

डीसीपी आउटर नॉर्थ हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि यह केवल दिल्ली पुलिस के लिए ही नहीं, बल्कि देश की नई न्याय व्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है. BNSS के प्रावधानों का इस स्तर पर पहली बार प्रभावी उपयोग हुआ है और इससे न्याय प्रणाली और अधिक मजबूत होगी.

गृह मंत्रालय ने इस केस को नई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के मॉडल केस के रूप में लिया है. BNSS की धारा 356 को अदालत में कैसे प्रस्तुत किया गया? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित करने की पूरी प्रक्रिया क्या रही? अदालत ने किन आधारों पर अनुपस्थिति में आरोप तय किए? पुलिस ने डिजिटल फॉरेंसिक और तकनीकी विश्लेषण का इस्तेमाल कैसे किया? मंत्रालय इन सभी की विस्तृत जानकारी ली है. दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने मंत्रालय को पूरी टाइमलाइन, तकनीकी जांच, चार्जशीट और कोर्ट प्रक्रिया की विस्तृत रिपोर्ट दी है.

हत्या, साजिश व डिजिटल सबूत से कैसे खुला मामला: यह पूरा मामला 29 जनवरी 2025 को सामने आया था. जब 68 वर्षीय रमेश भारद्वाज की बेटी ने पिता के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पिता को आखिरी बार उसके पूर्व नौकर जितेंद्र मेहतो के साथ देखा गया था, जो उसी समय गायब हो गया था. जमीन बिक्री के 4.5 लाख रुपये मिलने का तथ्य भी संदिग्ध था.

पुलिस ने डिजिटल ट्रैकिंग से 12 फरवरी को जितेंद्र के बेटे अभिषेक उर्फ विशाल को गिरफ्तार किया. पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसके पिता ने रमेश भारद्वाज की हत्या की और शव को बोरी में डालकर नाले में फेंक दिया. उसकी निशानदेही पर शव बरामद हुआ था.

पहली बार—फरार आरोपी पर कोर्ट में अनुपस्थिति में आरोप तय: BNSS 2023 की धारा 356 ने अदालतों को अधिकार दिया गया है कि PO घोषित आरोपी के खिलाफ उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल भी चलाया जा सके. डीसीपी आउटर नॉर्थ हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि इस केस में 25 मार्च को NBW जारी हुआ. 11 जुलाई को PO घोषित हुआ. 25 अगस्त को इन-एब्सेंटिया ट्रायल के लिए PO चार्जशीट दाखिल हुई. 18 नवंबर को अदालत ने गंभीर धाराओं हत्या, अपहरण, साजिश और सबूत मिटाने में आरोप तय किए. ये आदेश रोहिणी कोर्ट की प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज निशा सहय सक्सेना ने पारित किया.

डीसीपी हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि अब फरार होकर न्याय से बचना नामुमकिन है. यह आदेश भारत की नई न्याय प्रणाली की ताकत को दर्शाता है. यदि कोई अपराधी ट्रायल के समय नहीं आता है तो उसे सजा सुनाने के 3 साल तक ही अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा. यदि आरोपी इस अवधि में हाजिर नहीं होता है तो उसका पक्ष नहीं सुना जाएगा. कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा कटनी पड़ेगी.

ऐसी कार्रवाई से अपराध पर लगेगा अंकुश: डीसीपी हरेश्वर वी. स्वामी ने बताया कि इन-एब्सेंटिया ट्रायल जैसी कानूनी व्यवस्था अपराध नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. उन्होंने कहा कि अब अपराधी यह समझेंगे कि फरार होने से भी बचाव नहीं मिलेगा. अदालत उनकी गैर-हाज़िरी में भी फैसला सुना सकती है. इससे अपराधियों में भय पैदा होगा और ऐसे मामले कम होंगे.

दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी व सुप्रीम कोर्ट के क्रिमिनल लॉ एडवोकेट एल.एन. राव का कहना है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में सुधार की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है. BNSS के तहत इन-एब्सेंटिया ट्रायल का सफल उपयोग दिखाता है कि भारत की नई क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मजबूत व आधुनिक हो रही है. इससे पीड़ितों को जल्दी न्याय मिलेगा, केस पेंडेंसी कम होगी साथ ही अपराधियों के हौसले टूटेंगे. दिल्ली पुलिस ने कानूनी सुधारों के क्रियान्वयन का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया है.

ये भी पढ़ें:

Last Updated : November 30, 2025 at 2:22 PM IST

TAGGED:

MURDER CASES IN DELHI NCR
BNSS 2023
DELHI POLICE
HOME MINISTRY
BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.