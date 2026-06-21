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कानपुर में खुला देश का पहला एटी मार्ट; अब दिव्यांग और आमजन आसानी से खरीद सकेंगे उपकरण

कानपुर में देश का पहला एटी मार्ट सेंटर का उद्घाटन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर शहर में पिछले कई दिनों से देश के पहले एटी मार्ट सेंटर के खुलने की चर्चा लगातार हो रही थी. वो दिन आखिरकार शनिवार को आ ही गया. बता दें, शहर के मोतीझील स्थित मेट्रो स्टेशन से महज 50 मीटर दूर, बेनाझाबर क्षेत्र में इसे खोला गया है. यहां पर भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (एलिम्को) में तैयार सभी तरह के उत्पादों की आमजन, दिव्यांग और सीनियर सिटीजन खरीदारी कर सकेंगे. प्रवीण कुमार, सीएमडी, एलिम्को. (Video Credit; ETV Bharat) अभी तक उपकरणों को लेने के लिए दिव्यांगजनों और आमजन को मंधना से थोड़ा पहले एलिम्को के केंद्र पहुंचना होता था. हालांकि, अब शहर के बीचोबीच खुले पहले असिस्टिव टेक्नोलॉजी मार्ट (एटी मार्ट) से ही उपकरण मिल जाएंगे.