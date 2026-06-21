कानपुर में खुला देश का पहला एटी मार्ट; अब दिव्यांग और आमजन आसानी से खरीद सकेंगे उपकरण
एलिम्को के सीएमडी बोले फ्रेंचाइजी मॉडल पर इसकी शुरुआत की गई, सरकारी दामों पर उपकरण मिलने से खर्च अधिक नहीं होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 4:15 PM IST
कानपुर: कानपुर शहर में पिछले कई दिनों से देश के पहले एटी मार्ट सेंटर के खुलने की चर्चा लगातार हो रही थी. वो दिन आखिरकार शनिवार को आ ही गया. बता दें, शहर के मोतीझील स्थित मेट्रो स्टेशन से महज 50 मीटर दूर, बेनाझाबर क्षेत्र में इसे खोला गया है. यहां पर भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India (एलिम्को) में तैयार सभी तरह के उत्पादों की आमजन, दिव्यांग और सीनियर सिटीजन खरीदारी कर सकेंगे.
अभी तक उपकरणों को लेने के लिए दिव्यांगजनों और आमजन को मंधना से थोड़ा पहले एलिम्को के केंद्र पहुंचना होता था. हालांकि, अब शहर के बीचोबीच खुले पहले असिस्टिव टेक्नोलॉजी मार्ट (एटी मार्ट) से ही उपकरण मिल जाएंगे.
सीएमएडी एलिम्को प्रवीण कुमार ने बताया, कानपुर में खुला एटी मार्ट सेंटर देश कानपुर में देश का पहला एटी मार्ट सेंटर का उद्घाटन, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ का पहला सेंटर है. इसके लिए हमने और टीम के सदस्यों ने 1.5 से 2 साल पहले एक परिकल्पना की थी, जिसे शनिवार को साकार कर दिखाया गया.
सीएमडी ने बताया, हमारा मकसद है कि हम दिव्यांगजनों, आमजन और सीनियर सिटीजन को सुलभता के साथ उपकरण मुहैया करा दें, जो उनकी दिव्यांगता से संबंधित हैं. उन्होंने कहा, वैसे तो एलिम्को में पिछले 54 सालों से उपकरण तैयार हो रहे हैं और मौजूदा समय में 250 प्रकार के उपकरण बनकर अब विदेशों तक भी जा रहे हैं.
हम देश के अलग-अलग शहरों में एटी मार्ट सेंटर संचालित करेंगे. कानपुर में इसका संचालन फ्रेंचाइजी मॉडल पर होगा और इसके लिए हमने हंस एनर्जी लिमिटेड के साथ एमओयू भी साइन किया है. इस मौके पर कमिश्नर कानपुर मंडल के विजयेंद्र पांडियन, अतुल रुस्तगी, संजीव अरोड़ा, अजय चौधरी, विवेक द्विवेदी आदि उपस्थित रहे.
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