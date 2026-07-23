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लखनऊ में बनेगी देश की पहली और दुनिया की पांचवीं नाइट सफारी, निर्माण का रास्ता हुआ साफ, जानिए क्या है प्लान

नाइट सफारी के डायरेक्टर रामकुमार बताते हैं कि कुकरैल नाइट सफारी 54 से ज्यादा प्रजातियों के वन्यजीवों का प्राकृतिक आवास बनेगी. इसके लिए 38 से अधिक विशेष बाड़े बनाए जाएंगे. परिसर में मांसाहारी और शाकाहारी दोनों तरह के वन्यजीव होंगे. इनमें रॉयल बंगाल टाइगर, तेंदुआ, उड़न गिलहरी, लकड़बग्घा, भालू, एशियाटिक लायन, दरियाई घोड़ा, जेब्रा, घड़ियाल और मगरमच्छ शामिल होंगे. नाइट सफारी इस मायने में सबसे खास होगी कि वन्यजीवों को बंद पिंजरों में रखने के बजाय खुले वन क्षेत्र (कैटल ग्रिड) में रखा जाएगा. रात में बेहतरीन लाइटिंग में पर्यटक जीव-जंतुओं का दीदार कर सकेंगे. कुकरैल नाइट सफारी के निर्माण के लिए फिलहाल सरकार की ओर से 206 करोड़ रुपये का बजट जारी कर दिया गया है और कॉन्ट्रैक्टर का चयन भी हो गया है.

लखनऊ में बनने वाली देश की पहली कुकरैल नाइट सफारी करीब 900 एकड़ क्षेत्रफल में फैली होगी. 1510 करोड़ रुपये इसकी कुल लगात होगी. इसे दो चरणाें में तैयार किया जाएगा. पहले चरण में 631 करोड़ रुपये से नाइट सफारी के काम कराए जाएंगे. पहली नाइट सफारी में करीब 71 प्रतिशत क्षेत्र में हरियाली रहेगी. नाइट सफारी का निर्माण होने से लखनऊ पर्यटन के विश्व पटल पर आ जाएगा. नाइट सफारी विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित करेगा. यहां ऑडिटोरियम, कैफेटेरिया, 7डी थियेटर और पार्किंग की बेहतर सुविधा रहेगी. नाइट सफारी में करीब साढ़े पांच किलोमीटर का ट्रामवे और 1.92 किलोमीटर का पाथवे डेवलप किया जाएगा.

निर्माण की निगरानी के लिए एक विशेष समिति गठित की जाएगी, जो हर माह इंस्पेक्शन करेगी. तीन महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के साथ ही सीईसी को सौंपेगी. इसी साल इस नाइट सफारी का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा. इसके निर्माण से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लखनऊ में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. नाइट सफारी के डायरेक्टर रामकुमार ने ईटीवी भारत को एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि नाइट सफारी में क्या-क्या होना है और अभी क्या प्रगति है. पढ़िए अखिल पांडेय की रिपोर्ट...

लखनऊ: देश की पहली नाइट सफारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुकरैल में बनेगी. यह दुनिया की पांचवीं नाइट सफारी होगी. 4 साल पहले नाइट सफारी परियोजना को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी थी, लेकिन 900 एकड़ में बनने वाली सफारी में बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाने को लेकर तमाम पर्यावरण प्रेमी सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और इस पर रोक लग गई थी. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिश और पर्यावरणीय शर्तों के साथ इस परियोजना को मंजूरी दे दी है. निर्माण सीईसी की शर्तों का पालन करते हुए कराया जाएगा.

यूपी सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट

नाइट सफारी के डायरेक्टर रामकुमार कहते हैं कि, यह उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है. प्रयासरत थे कि हमें उच्चतम न्यायालय से अनुमति मिल जाए. परमिशन अभी 15 जुलाई को मिली है. उच्चतम न्यायालय ने कुछ शर्तों के साथ हमें अनुमति दी है. हम लोगों ने इसके लिए जो बजट का प्रावधान है, वह कर रखा है. टेंडर की फॉर्मेलिटी है भी पूरी है. नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी को टेंडर अलॉट भी हो चुका है. अब हमें जो अभी इमीडिएटली कार्रवाई करनी है, वो टेंडर के बाद एक वर्क आर्डर जारी होता है. वर्क आर्डर के लिए भी पीडब्ल्यूडी से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाए.

ये रहेंगे वन्य जीव. (Photo Credit; ETV Bharat)

नाइट सफारी के लिए कम कटेंगे पेड़

बताया कि दूसरा महत्वपूर्ण कार्य साइट पर कार्य शुरू होना है. अभी वहां पेड़ों को काटा जाना है. हालांकि जो सर्वे किया था, उसमें जो संख्या आई थी, उसको कम करने का प्रयास करेंगे. पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 4800 पेड़ों का पातन करना है. वहां पर ज्यादातर विलायती बबूल हैं. कोई पौधा जो एक मीटर का हो गया हो और जमीन से एक फीट ऊपर अगर उसकी गर्त 15 सेमी. से ज्यादा हो गई हो, उसे हम पेड़ मान लेते हैं. वह होता झाड़ीनुमा है, लेकिन पेड़ की श्रेणी में आ जाता है, इसीलिए वह संख्या बहुत ज्यादा दिख रही होगी. जो विलायती बबूल का पौधा होता है, उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं. उस पौधे को हम अगर ट्रांसलोकेट करना चाहें तो नहीं कर पाते हैं. उस पौधे को हमें हटाना ही पड़ेगा. उसकी जगह जो स्थानीय प्रजाति हैं, उन्हें लगाया जाएगा. हम दूसरी प्रजातियों का रोपण करेंगे. इस प्रोजेक्ट के भूमि पूजन कार्यक्रम के बारे में प्रारंभिक बैठक हो चुकी है. हमारे प्रोजेक्ट के जो कंसल्टेंट्स हैं, उनसे मीटिंग की है. इसमें कंस्ट्रक्शन डिविजन जो पीडब्ल्यूडी का है उनके अधिशासी अभियंता और ठेकेदारों के साथ बैठक हो चुकी है. हमारे सामने लक्ष्य है कि टाइमलाइन तय करें.

कुकरैल नाइट सफारी का ऐसे होगा निर्माण. (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 24 महीने का समय

कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 24 महीने का समय निर्धारित किया गया है. 24 महीने में हम कार्य का समय तय करेंगे. यह देखना है कि नाइट सफारी जब उद्घाटन के लिए तैयार होगी, उसके कम से कम चार माह पहले हमें जो बाड़े हैं, तैयार होने चाहिए. वन्य जीव रात्रिचर होते हैं. वह रात के समय एक्टिव होते हैं. पर्यटकों को रात के समय और मूनलाइट यानि कृत्रिम चांद की रोशनी में जानवरों को देखने का अद्भुत अनुभव मिलेगा. इसमें लाइटिंग भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है.

कुकरैल के जंगल. (Photo Credit; ETV Bharat)

टीम में कौन-कौन शामिल

रामकुमार बताते हैं कि जो कंसल्टेंट्स हैं, उसका एक कन्सोसियम है. उसमें एजिस इंडिया हैं, जो ज्यादातर प्लानिंग और डिजाइनिंग का काम करते हैं. सिंगापुर के भी बर्नाड एंड संस हैं. बर्नाड ने सिंगापुर में सफारी डिजाइन की है, उसको मैनेज किया है. उसके अलावा उनके साथ हमारे लाइटिंग एक्सपर्ट हैं. एनिमल बिहेवियर के भी एक्सपर्ट हैं. वह सब लोग इसमें रहेंगे. हम लोग का पूरा प्रयास है बहुत जल्द हम इसकी टाइमलाइन बनाएं. दो साल के हिसाब से कौन सी कार्रवाई कब करनी है, वह समय तय करेंगे. हम प्रयास करेंगे कि शिलान्यास बरसात समाप्त होते ही शुभ मुहूर्त में हो जाए. वहां जो सिंगल रोड है, उसे डबल लेन करना है. यह प्रोजेक्ट पैरेलर चलेगा. अभी हम सभी चीजों पर मंथन कर रहे हैं. अगर शिलान्यास का कार्यक्रम जल्द हो सकेगा तो प्रोजेक्ट को गति मिलेगी. कहना है कि नाइट सफारी में देसी जानवर ही नहीं, विदेशी जानवर भी जरूर रहेंगे. जब विश्व स्तरीय कोई सुविधा बना रहे हैं तो उसमें लोगों को जो अट्रैक्ट करती है, वो बाहरी प्रजाति होती है.

कुकरैल के जंगल. (Photo Credit; ETV Bharat)

ये है कुकरैल का इतिहास

लखनऊ का कुकरैल पिकनिक स्पॉट अपनी प्राकृतिक सुंदरता, 200 साल पुरानी इतिहास वाली कुकरैल नदी और देश के पहले घड़ियाल संरक्षण केंद्र के लिए जाना जाता है. 5,000 एकड़ में फैला एक घना शहरी जंगल है, जिसे 1950 के दशक में अंग्रेजों और वन विभाग ने बंजर भूमि को हरा-भरा करने के लिए डेवलप किया था. यहां कुकरैल नदी करीब 28 किमी लंबी है. बख्शी के तालाब के पास गांव के एक कुएं से निकलती है. पहली बार इसे 1904 के गजेटियर में शामिल किया गया था. वर्ष 1975 में जब नदियों में घड़ियालों की संख्या तेजी से घटी और सिर्फ 300 रह गई, तब भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने यहां घड़ियाल पुनर्वास केंद्र स्थापित किया. ये घड़ियालों का प्रजनन केंद्र है.

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