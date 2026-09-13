नगर निकाय चुनाव 2026: मतगणना कल...पहले पोस्टल बैलेट और फिर खुलेगी EVM, जिससे निकलेंगे पार्षद
जयपुर नगर निगम की काउंटिंग सुबह 8 बजे से सीकर रोड पर भवानी निकेतन फार्मेसी कॉलेज में होगी.
Published : September 13, 2026 at 6:25 PM IST
जयपुर: प्रशासन ने नगरीय निकाय चुनाव-2026 के तहत जयपुर नगर निगम एवं जिले की नगर परिषद तथा नगर पालिकाओं के वार्डों की मतगणना की तैयारी पूरी कर ली. जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों की मतगणना सोमवार को राजधानी में सीकर रोड स्थित श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में होगी. इसमें 723 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा. यहां ईवीएम संग्रहण एवं मतगणना कार्य के लिए कुल 15 मतगणना कक्षों में 150 टेबल लगाई गई है.
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि नगर निगम के वार्ड 1 से 150 तक की मतगणना संबंधित विधानसभा क्षेत्र एवं वार्ड क्रमांक के अनुसार निर्धारित गणना कक्षों में होगी. विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, सांगानेर, बगरू, मालवीय नगर, सिविल लाइंस, किशनपोल, आदर्श नगर, हवामहल एवं आमेर क्षेत्र के वार्डों के लिए निर्धारित कक्षों में मतगणना टेबलों की व्यवस्था की है. प्रत्येक मतगणना कक्ष के लिए संबंधित वार्डों तथा टेबलों की संख्या निर्धारित की है. सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट की गिनती आरओ टेबल पर होगी. उसके बाद ईवीएम में डाले मतों की गिनती की जाएगी.
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सुबह 8 बजे से गिनती: कलेक्टर नायक ने बताया कि जयपुर जिले में दो चरणों में हुए निकाय चुनाव की मतगणना सोमवार सुबह 8:00 बजे से श्रीभवानी निकेतन फार्मेसी कॉलेज में होगी. मतदान कार्मिकों को सुबह 7:00 बजे मतगणना केंद्र में पहुंचने को कहा है. मतगणना केंद्र पर अधिकृत प्रवेश पत्र धारी को ही प्रवेश मिलेगा. काउंटिंग एजेंट को भी बिना अधिकृत प्रवेश पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा. परिणाम उस वार्ड के बूथों की संख्या पर निर्भर करेगा. कम बूथों वाले वार्ड का परिणाम पहले एवं अधिक बूथों वाले वार्ड का परिणाम कुछ समय बाद आएगा.
इस बार रिकॉर्ड वोटिंग: जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों के चुनाव में एक रिकॉर्ड बना. इस बार 63.55 फीसदी मतदान हुआ, जो अब तक का सर्वाधिक है. निगम में इससे पहले कभी मतदान प्रतिशत 60 फीसदी से अधिक नहीं रहा था. निगम चुनाव में 24 लाख 33 हजार 198 मतदाताओं में से 15 लाख 46 हजार 193 ने वोट डाला.
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विधानसभा क्षेत्र एवं वार्ड संख्या
|विद्याधर नगर
|1 से 22
|झोटवाड़ा
|23 से 37
|सांगानेर
|38 से 58
|बगरू
|59 से 72
|मालवीय नगर
|73 से 87
|सिविल लाइंस
|88 से 103
|किशनपोल
|104 से 115
|आदर्श नगर
|116 से 132
|हवामहल
|133 से 147
|आमेर
|148 से 150
2 परिषद एवं 16 पालिकाओं में इंतजाम: जयपुर जिले की 2 नगर परिषद 16 नगर पालिकाओं की मतगणना के लिए संबंधित निकाय क्षेत्रों में विद्यालयों एवं अन्य स्थलों पर 18 मतगणना कक्षों में कुल 120 टेबल निर्धारित की गई. कानोता के लिए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कानोता में 7 टेबल, वाटिका के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामुदायिक केंद्र वाटिका में 9 टेबल, जमवारामगढ़ के लिए पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जमवारामगढ़ में 9 टेबल, मनोहरपुर के लिए पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनोहरपुर में 6 टेबल, शाहपुरा के लिए श्री कल्याण सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शाहपुरा में 10 टेबल, फागी के लिए कार्यालय पंचायत समिति फागी में 4 टेबल, दूदू के लिए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मालपुरा रोड दूदू में 8 टेबल, सांभर के लिए राजकीय शाकम्भर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांभरलेक में 5 टेबल, चाकसू के लिए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय चाकसू में 6 टेबल तथा कालाडेरा के लिए राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमूं में 5 टेबल निर्धारित हैं.
यहां भी मतगणना: इसके अलावा चौमूं के लिए राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमूं में 9 टेबल, खेजरोली के लिए राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमूं में 5 टेबल, बस्सी के लिए कॉलेज ऑफ डेयरी एण्ड फूड टेक्नोलॉजी, बस्सी में 7 टेबल, नारायना के लिए राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय नारायना में 5 टेबल, जोबनेर के लिए श्री कर्ण नरेन्द्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोबनेर में 5 टेबल, किशनगढ़-रेनवाल के लिए मांगेराम रिछपाल सोढानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ रेनवाल में 5 टेबल, बगरू के लिए महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बगरू में 7 तथा फुलेरा के लिए कार्यालय नगर पालिका फुलेरा में 8 टेबल लगाई गई.
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