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नगर निकाय चुनाव 2026: मतगणना कल...पहले पोस्टल बैलेट और फिर खुलेगी EVM, जिससे निकलेंगे पार्षद

जयपुर: प्रशासन ने नगरीय निकाय चुनाव-2026 के तहत जयपुर नगर निगम एवं जिले की नगर परिषद तथा नगर पालिकाओं के वार्डों की मतगणना की तैयारी पूरी कर ली. जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों की मतगणना सोमवार को राजधानी में सीकर रोड स्थित श्री भवानी निकेतन कॉलेज ऑफ फार्मेसी में होगी. इसमें 723 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा. यहां ईवीएम संग्रहण एवं मतगणना कार्य के लिए कुल 15 मतगणना कक्षों में 150 टेबल लगाई गई है.

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि नगर निगम के वार्ड 1 से 150 तक की मतगणना संबंधित विधानसभा क्षेत्र एवं वार्ड क्रमांक के अनुसार निर्धारित गणना कक्षों में होगी. विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, सांगानेर, बगरू, मालवीय नगर, सिविल लाइंस, किशनपोल, आदर्श नगर, हवामहल एवं आमेर क्षेत्र के वार्डों के लिए निर्धारित कक्षों में मतगणना टेबलों की व्यवस्था की है. प्रत्येक मतगणना कक्ष के लिए संबंधित वार्डों तथा टेबलों की संख्या निर्धारित की है. सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट की गिनती आरओ टेबल पर होगी. उसके बाद ईवीएम में डाले मतों की गिनती की जाएगी.

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सुबह 8 बजे से गिनती: कलेक्टर नायक ने बताया कि जयपुर जिले में दो चरणों में हुए निकाय चुनाव की मतगणना सोमवार सुबह 8:00 बजे से श्रीभवानी निकेतन फार्मेसी कॉलेज में होगी. मतदान कार्मिकों को सुबह 7:00 बजे मतगणना केंद्र में पहुंचने को कहा है. मतगणना केंद्र पर अधिकृत प्रवेश पत्र धारी को ही प्रवेश मिलेगा. काउंटिंग एजेंट को भी बिना अधिकृत प्रवेश पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा. परिणाम उस वार्ड के बूथों की संख्या पर निर्भर करेगा. कम बूथों वाले वार्ड का परिणाम पहले एवं अधिक बूथों वाले वार्ड का परिणाम कुछ समय बाद आएगा.

इस बार रिकॉर्ड वोटिंग: जयपुर नगर निगम के 150 वार्डों के चुनाव में एक रिकॉर्ड बना. इस बार 63.55 फीसदी मतदान हुआ, जो अब तक का सर्वाधिक है. निगम में इससे पहले कभी मतदान प्रतिशत 60 फीसदी से अधिक नहीं रहा था. निगम चुनाव में 24 लाख 33 हजार 198 मतदाताओं में से 15 लाख 46 हजार 193 ने वोट डाला.