दिल्ली MCD उपचुनाव के लिए मतगणना कल, कड़ी सुरक्षा में EVM, जानिए कहां-कहां होगी गणना

दिल्ली एमसीडी के 12 वार्डों के लिए रविवार को हुए मतदान के बाद अब बुधवार को मतगणना होगी. मतगणना के लिए तैयारियां पूरी की हैं.

निगम उपचुनाव 2025
निगम उपचुनाव 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 2, 2025 at 2:38 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली एमसीडी के 12 वार्डों के लिए रविवार को हुए मतदान के बाद अब बुधवार को मतगणना होगी. दिल्ली के राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. सभी 12 वार्डों के स्ट्रांग रूम सरकारी स्कूलों में बनाए गए हैं. साथ ही यहां कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम को रखा गया है.

दिल्ली पुलिस और अर्ध सैनिक बलों के जवानों की यहां तैनाती की गई है. इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के जवानों को भी ईवीएम की सुरक्षा में लगाया गया है. बुधवार को सुबह 8 बजे से सभी मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू होगी. दोपहर 2 बजे तक अधिकतर वार्डों के चुनाव परिणाम आने की संभावना है. चांदनी महल वार्ड में जहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी, उसका चुनाव परिणाम शाम तक आने की संभावना है.

निगम उपचुनाव की मतगणना (ETV Bharat)

कहां होगी किस वार्ड की मतगणना: अगर मतगणना की बात करें तो मुंडका वार्ड की मतगणना सर्वोदय कन्या विद्यालय कंझावला में होगी. शालीमार बाग बी वार्ड की मतगणना दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर यूनिवर्सिटी कस्तूरबा मुनी मायाराम मार्ग पीतमपुरा में होगी. वहीं, अशोक विहार वार्ड की मतगणना सर्वोदय कन्या विद्यालय भारत नगर के सरकारी स्कूल में होगी. इसी तरह चांदनी चौक वार्ड की मतगणना राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय राज निवास मार्ग लुडलो कैसल नंबर 1 सिविल लाइंस में होगी. वहीं, चांदनी महल वार्ड की मतगणना सर्वोदय बाल विद्यालय राउज एवेन्यू जो दीनदयाल मार्ग पर स्थित है, उसमें होगी.

इसी तरह द्वारका बी वार्ड की मतगणना ब्लॉक 5 एनएसयूटी सेक्टर 3 द्वारका में होगी. इसी तरह नारायणा वार्ड की मतगणना अटल आदर्श बंगाली बालिका विद्यालय गोल मार्केट में होगी. इसी विद्यालय में ग्रेटर कैलाश वार्ड की भी मतगणना होगी. वहीं, संगम विहार वार्ड की मतगणना गवर्नमेंट गर्ल्स बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 1 पुष्प विहार में होगी. विनोद नगर वार्ड की मतगणना राजकीय सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय मंडावली नंबर एक में होगी.

निगम उपचुनाव 2025
निगम उपचुनाव 2025 (ETV Bharat)

दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से सभी मतगणना केदो के लिए रिटर्निग ऑफिसर की तैनाती की गई है, जीतने वाले प्रत्याशियों को रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा जीत का प्रमाण प्रदान किया जाएगा. बता दें कि इन 12 वार्ड के लिए रविवार को हुए मतदान में 38.51% वोटिंग हुई थी. Body:इनमें से चांदनी महल वार्ड में सबसे ज्यादा 55.93% वोटिंग हुई थी जबकि 26.75% वोटिंग के साथ ग्रेटर कैलाश वार्ड में सबसे कम वोटिंग हुई थी. वोटिंग के बाद से ही प्रत्याशियों और जनता को चुनाव परिणाम का बड़ी बेसब्री से इंतजार है.

