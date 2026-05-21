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सांवलिया सेठ भंडार की 5 चरण में पूरी हुई गणना, निकले 32.87 करोड़

गत चतुर्दशी को दो दिवसीय मासिक मेले के पहले दिन ठाकुरजी का भंडार खोला गया था.

Temple staff calculating the offering amount
चढ़ावा राशि की गणना करते मंदिर कार्मिक (Courtesy - Local Villagers)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 21, 2026 at 9:14 PM IST

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चित्तौड़गढ़: वैश्विक आस्था के केंद्र भगवान श्री सांवलियाजी मंदिर में गत चतुर्दशी को खोले भंडार से निकली चढ़ावा राशि की गणना गुरुवार को पूरी हो गई. सांवलिया सेठ के भंडार से इस माह 32,87,92,570 रुपए की राशि निकली है. साथ ही 725 ग्राम 550 मिलीग्राम सोना और 87 किलो 294 ग्राम 440 मिलीग्राम चांदी भी प्राप्त हुई. मंदिर मंडल भेंट कक्ष कार्यालय में नगद व मनीऑर्डर के रूप में 7,38,81,749 रुपए की राशि प्राप्त हुई.

श्री सांवलिया मंदिर मंडल के प्रशासनिक अधिकारी शिव शंकर पारीक ने बताया कि गत चतुर्दशी को दो दिवसीय मासिक मेले के पहले दिन ठाकुरजी का भंडार खोला गया था. भंडार से निकली चढ़ावा राशि की गणना चरण में गुरुवार की पूरी हुई. पहले चरण में शुक्रवार को 11 करोड़ 30 लाख रुपए, दूसरे चरण में 5,77,50,000 रुपए तीसरे चरण 6 करोड़ 46 लाख रुपए तथा चौथे चरण में बुधवार को 1,62,60,100 रुपए की गणना की गई थी. वहीं गुरुवार को पांचवें व अंतिम चरण में 33 लाख 721 रुपए की गणना हुई. ऐसे में पांच चरण की कुल राशि 32,87,92,570 रुपए रही.

पढ़ें: चार चरण में सांवलिया सेठ के भंडार से निकली 25.16 करोड़ चढ़ावा राशि, गणना शेष

उन्होंने बताया कि भेंट कक्ष कार्यालय में नगद व मनीऑर्डर के रूप में 7,38,81,749 रुपए प्राप्त हुए. ऐसे में भंडार एवं भेंट कक्ष कार्यालय में कुल मिला कर 40,26,74,319 रुपए की चढ़ावा राशि प्राप्त हुई. मंदिर में गुरुवार को अंतिम चरण की गणना के दौरान मंदिर मंडल बोर्ड अध्यक्ष हजारीदास वैष्णव, बोर्ड सदस्य किशनलाल अहीर, पवन तिवारी, रामलाल गुर्जर, हरिराम गाडरी, प्रशासनिक अधिकारी प्रथम व नायब तहसीलदार शिवशंकर पारीक, कार्यवाहक प्रशासनिक अधिकारी द्वितीय मनोहरलाल शर्मा सहित मंदिर मंडल व क्षेत्रीय बैंकों के कर्मचारी मौजूद रहे.

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