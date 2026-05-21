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सांवलिया सेठ भंडार की 5 चरण में पूरी हुई गणना, निकले 32.87 करोड़

चित्तौड़गढ़: वैश्विक आस्था के केंद्र भगवान श्री सांवलियाजी मंदिर में गत चतुर्दशी को खोले भंडार से निकली चढ़ावा राशि की गणना गुरुवार को पूरी हो गई. सांवलिया सेठ के भंडार से इस माह 32,87,92,570 रुपए की राशि निकली है. साथ ही 725 ग्राम 550 मिलीग्राम सोना और 87 किलो 294 ग्राम 440 मिलीग्राम चांदी भी प्राप्त हुई. मंदिर मंडल भेंट कक्ष कार्यालय में नगद व मनीऑर्डर के रूप में 7,38,81,749 रुपए की राशि प्राप्त हुई.

श्री सांवलिया मंदिर मंडल के प्रशासनिक अधिकारी शिव शंकर पारीक ने बताया कि गत चतुर्दशी को दो दिवसीय मासिक मेले के पहले दिन ठाकुरजी का भंडार खोला गया था. भंडार से निकली चढ़ावा राशि की गणना चरण में गुरुवार की पूरी हुई. पहले चरण में शुक्रवार को 11 करोड़ 30 लाख रुपए, दूसरे चरण में 5,77,50,000 रुपए तीसरे चरण 6 करोड़ 46 लाख रुपए तथा चौथे चरण में बुधवार को 1,62,60,100 रुपए की गणना की गई थी. वहीं गुरुवार को पांचवें व अंतिम चरण में 33 लाख 721 रुपए की गणना हुई. ऐसे में पांच चरण की कुल राशि 32,87,92,570 रुपए रही.