सांवलिया सेठ के भंडार की गणना का तीसरा चरण पूरा, अब तक 28 करोड़ निकले

चित्तौड़गढ़ : जिले के मंडफिया कस्बे में स्थित वैश्विक आस्था के केंद्र सांवलियाजी मंदिर में गत चतुर्दशी को खोले भंडार से चढ़ावा राशि की गणना का कार्य जारी है. तीसरे चरण में सांवलिया सेठ के भंडार से 27 करोड़ 97 लाख 80 हजार रुपए की चढ़ावा राशि की गणना हो गई है. प्रतिमाह कृष्णपक्ष की चतुर्दशी (दीपावली व होली को छोड़) को भगवान श्री सांवलिया सेठ का भंडार खोला जाता है. भंडार से चढ़ावा राशि की गणना का कार्य लगातार जारी है. इस बार छह से सात दौर में गणना होने की संभावना जताई जा रही है. दो माह का भंडार खोलने और दीपावली के समय महाराष्ट्र एवं गुजराती पर्यटकों की संख्या अधिक होने से चढ़ावा राशि का भी नया रिकॉर्ड बनने की संभावना जताई जा रही है.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल की मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रभा गौतम ने बताया कि बुधवार को कृष्णपक्ष चतुर्दशी के पावन पर्व पर भगवान श्री सांवलिया सेठ के दो दिवसीय मासिक मेले के पहले दिन कड़ी सुरक्षा के बीच राजभोग आरती के बाद ठाकुरजी का भंडार खोला गया. बुधवार को पहले चरण की गणना में 12 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई थी. दूसरे चरण की गणना में 8 करोड़ 54 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई. सोमवार को तीसरे चरण के रूप में की गई. तीसरे चरण की गणना में 7 करोड़ 8 लाख 80 हजार रुपए की राशि प्राप्त हुई. तीनों चरणों की गणना में ठाकुरजी के भंडार से अब तक कुल 27 करोड़ 98 लाख 80 हजार रुपए की राशि प्राप्त हुई. शेष बची राशि की गणना मंगलवार को चौथे चरण के रूप में की जाएगी.