सांवलिया सेठ के भंडार की गणना का तीसरा चरण पूरा, अब तक 28 करोड़ निकले

चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया सेठ के भंडार की गिनती की जा रही है.

सांवलिया सेठ के भंडार की गणना
सांवलिया सेठ के भंडार की गणना (सौजन्य : श्री सांवलिया जी मंदिर प्रशासन)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 25, 2025 at 11:46 AM IST

चित्तौड़गढ़ : जिले के मंडफिया कस्बे में स्थित वैश्विक आस्था के केंद्र सांवलियाजी मंदिर में गत चतुर्दशी को खोले भंडार से चढ़ावा राशि की गणना का कार्य जारी है. तीसरे चरण में सांवलिया सेठ के भंडार से 27 करोड़ 97 लाख 80 हजार रुपए की चढ़ावा राशि की गणना हो गई है. प्रतिमाह कृष्णपक्ष की चतुर्दशी (दीपावली व होली को छोड़) को भगवान श्री सांवलिया सेठ का भंडार खोला जाता है. भंडार से चढ़ावा राशि की गणना का कार्य लगातार जारी है. इस बार छह से सात दौर में गणना होने की संभावना जताई जा रही है. दो माह का भंडार खोलने और दीपावली के समय महाराष्ट्र एवं गुजराती पर्यटकों की संख्या अधिक होने से चढ़ावा राशि का भी नया रिकॉर्ड बनने की संभावना जताई जा रही है.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल की मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रभा गौतम ने बताया कि बुधवार को कृष्णपक्ष चतुर्दशी के पावन पर्व पर भगवान श्री सांवलिया सेठ के दो दिवसीय मासिक मेले के पहले दिन कड़ी सुरक्षा के बीच राजभोग आरती के बाद ठाकुरजी का भंडार खोला गया. बुधवार को पहले चरण की गणना में 12 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई थी. दूसरे चरण की गणना में 8 करोड़ 54 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई. सोमवार को तीसरे चरण के रूप में की गई. तीसरे चरण की गणना में 7 करोड़ 8 लाख 80 हजार रुपए की राशि प्राप्त हुई. तीनों चरणों की गणना में ठाकुरजी के भंडार से अब तक कुल 27 करोड़ 98 लाख 80 हजार रुपए की राशि प्राप्त हुई. शेष बची राशि की गणना मंगलवार को चौथे चरण के रूप में की जाएगी.

श्री सांवलिया सेठ के भंडार की गिनती (वीडियो- श्री सांवलिया जी मंदिर प्रशासन)

श्री सांवलियाजी मंडल के अध्यक्ष हजारी दास वैष्णव, सदस्य पवन तिवारी, लेखाकार व प्रशासनिक अधिकारी द्वितीय राजेंद्रसिंह, मंदिर व्यवस्था व संपदा प्रभारी भैरूगिरी गोस्वामी, सुरक्षा प्रभारी गुलाब सिंह, गोशाला प्रभारी गंगाराम गुर्जर, सहायक सुरक्षा प्रभारी सुरेशचंद्र नगारची, बिहारी गुर्जर सहित मंदिर मंडल तथा क्षेत्रीय बैंकों के कर्मचारियों की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच राशि की गणना की गई. साथ ही भगवान श्री सांवलिया सेठ के भंडार से प्राप्त सोना तथा चांदी का वजन करना भी शेष रहा. मंदिर मंडल के भेंट कक्ष कार्यालय में नगद मनी ऑर्डर, ऑनलाइन के रूप में प्राप्त राशि की गणना और भेंट स्वरूप प्राप्त सोना तथा चांदी का वजन करना भी शेष रहा. इस बार दो माह का भंडार खोला गया है. होली एवं दीपावली के पर्व पर आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी पर भंडार नहीं खोला जाता. ऐसे में दीपावली के एक माह बाद आई चतुर्दशी पर भंडार खुला है. इस बार चढ़ावा राशि का भी नया रिकॉर्ड बनने की संभावना जताई जा रही है.

सांवलियाजी मंदिर
DONATIONS IN SANWALIYAJI
SANWALIYAJI TEMPLE IN CHITTORGARH
SANWALIYAJI TEMPLE

