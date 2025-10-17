ETV Bharat / state

ललितपुर नगर पालिका परिषद उपचुनाव में BJP की सोनाली जैन जीतीं, नीलम चौबे को 5556 वोटों से हराया

छह राउंड चली मतगणना के परिणाम घोषित किए गए, विजेता को प्रशासन ने दिया प्रमाणपत्र.

सोनाली जैन बनी ललितपुर नगर पालिका अध्यक्ष
सोनाली जैन बनी ललितपुर नगर पालिका अध्यक्ष (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 17, 2025 at 1:10 PM IST

|

Updated : October 17, 2025 at 2:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ललितपुर: ललितपुर नगर पालिका उपचुनाव 2025 की मतगणना के छठे और अंतिम चरण के परिणाम घोषित हो गए हैं. परिणामों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सोनाली विवेक जैन ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी नीलम आशीष चौबे को 5,556 वोटों से हराया है. इससे पहले प्रशासन की तरफ से मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

ताजा जानकारी के अनुसार अंतिम चरण की मतगणना में सोनाली विवेक जैन को 26,080 मत, जबकि नीलम आशीष चौबे को 20,524 मत प्राप्त हुए. वहीं, निर्दलीय प्रत्याशी नाजरीन को 481 मत, मीना राजा को 152 मत तथा नोटा को 147 मत मिले. इस दौरान 1,047 मतपत्र अवैध (अनवैलिड) घोषित किए गए है.

चौथे चरण में कौन आगे रहा: इससे पहले चौथे चरण में सोनाली विवेक जैन को 19625 वोट, समाजवादी पार्टी समर्थित इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी नीलम आशीष चौबे को 14319 वोट, निर्दलीय प्रत्याशी नाजरीन को 252 वोट, मीना राजा को 129 वोट, जबकि नोटा को भी 141 वोट मिले हैं. इसके अलावा 823 वोट अवैध घोषित किए गए. चौथे चरण की गणना में भाजपा प्रत्याशी सोनाली विवेक जैन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीलम आशीष चौबे से 5306 वोटों से आगे चल थीं.

बता दें कि ललितपुर में बुधवार को नगर पालिका परिषद के उपचुनाव को लेकर शहर के सभी 26 वार्डों में मतदान शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ था. नगर पालिका परिषद उप चुनाव के लिए 36.99% वोटिंग हुई थी.

चार प्रत्याशी मैदान मेंः इस उपचुनाव में अध्यक्ष पद के लिए चार प्रत्याशी मैदान में हैं. इनमें भाजपा से सोनाली जैन, सपा-कांग्रेस गठबंधन से प्रत्याशी नीलम चौबे और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नाजरीन बानो व मीना राजा शामिल हैं.

यह उपचुनाव वर्ष 2023 में विजयी रही भाजपा की सरला जैन के निधन के कारण कराया जा रहा है. उनका 24 जून 2025 को बीमारी से निधन हो गया था.

यह भी पढ़ें: ललितपुर नगर पालिका उप चुनाव में 36.99% वोटिंग, कल आएगा रिजल्ट

यह भी पढ़ें: उपचुनाव: BJP ने नगरोटा, बडगाम और नुआपाड़ा सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की

Last Updated : October 17, 2025 at 2:10 PM IST

TAGGED:

MUNICIPAL CORPORATION BY ELECTION
ललितपुर नगर पालिका उपचुनाव
LALITPUR BY ELECTION COUNTING
LALITPUR BY ELECTION RESULT
LALITPUR BY ELECTION 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.