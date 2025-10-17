ETV Bharat / state

ललितपुर नगर पालिका परिषद उपचुनाव में BJP की सोनाली जैन जीतीं, नीलम चौबे को 5556 वोटों से हराया

ललितपुर: ललितपुर नगर पालिका उपचुनाव 2025 की मतगणना के छठे और अंतिम चरण के परिणाम घोषित हो गए हैं. परिणामों के अनुसार, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सोनाली विवेक जैन ने समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी नीलम आशीष चौबे को 5,556 वोटों से हराया है. इससे पहले प्रशासन की तरफ से मतगणना केंद्र पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे.

ताजा जानकारी के अनुसार अंतिम चरण की मतगणना में सोनाली विवेक जैन को 26,080 मत, जबकि नीलम आशीष चौबे को 20,524 मत प्राप्त हुए. वहीं, निर्दलीय प्रत्याशी नाजरीन को 481 मत, मीना राजा को 152 मत तथा नोटा को 147 मत मिले. इस दौरान 1,047 मतपत्र अवैध (अनवैलिड) घोषित किए गए है.





चौथे चरण में कौन आगे रहा: इससे पहले चौथे चरण में सोनाली विवेक जैन को 19625 वोट, समाजवादी पार्टी समर्थित इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी नीलम आशीष चौबे को 14319 वोट, निर्दलीय प्रत्याशी नाजरीन को 252 वोट, मीना राजा को 129 वोट, जबकि नोटा को भी 141 वोट मिले हैं. इसके अलावा 823 वोट अवैध घोषित किए गए. चौथे चरण की गणना में भाजपा प्रत्याशी सोनाली विवेक जैन ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी नीलम आशीष चौबे से 5306 वोटों से आगे चल थीं.





बता दें कि ललितपुर में बुधवार को नगर पालिका परिषद के उपचुनाव को लेकर शहर के सभी 26 वार्डों में मतदान शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ था. नगर पालिका परिषद उप चुनाव के लिए 36.99% वोटिंग हुई थी.



