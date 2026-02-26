ETV Bharat / state

बीसीडी चुनाव की मतगणना की डेट बदली, आज की बजाय अब 7 मार्च से शुरु होगी मतगणना

नई दिल्ली: बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) के लिए मतगणना अब 7 मार्च से होगी। पहले मतगणना आज से शुरु होनी थी. निर्वाचन अधिकारी सेवानिवृत जस्टिस तलवंत सिंह ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर ये घोषणा की.

नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 221 उम्मीदवारों की वजह से बैलट पेपर का साइज काफी बड़ा है. इसकी वजह से पहले से आवंटित स्थान पर मतगणना करवाने में काफी मुश्किल होगी. पहले हाईकोर्ट के एक्सटेंशन ब्लॉक में मतगणना का स्थान तय किया गया था. नोटिफिकेशन के मुताबिक निर्वाचन अधिकारी ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय से मतगणना के लिए बड़ी जगह उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया. उसके बाद चीफ जस्टिस ने दिल्ली हाईकोर्ट के एस ब्लॉक लाऊंज की जगह देने की अनुमति दे दी. अब एस ब्लॉक के सातवीं मंजिल पर मतगणना होगी और छठी मंजिल पर उम्मीदवार या उनके मतगणना एजेंट स्क्रीन पर मतगणना की कार्यवाही देख सकेंगे.



बता दें कि बीसीडी का तीन दिवसीय चुनाव 23 फरवरी को समाप्त हो गया. इस चुनाव में करीब 57 हजार से ज्यादा वकीलों ने अपना मतदान किया. मतदान के दौरान निर्वाचन अधिकारी ने 79 उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में निलंबित कर दिया था. बात में इन 79 उम्मीदवारों ने अपील दायर किया जिसे मंजूर करते हुए उनका निलंबन वापस लिया गया.



इस चुनाव के जरिये 25 सदस्यीय बीसीडी के 23 सदस्यों का चुनाव होना है. इस चुनाव में कुल 221 उम्मीदवार मैदान में हैं. इस चुनाव में पहली बार महिलाओं के लिए 30 फीसदी सीटें आरक्षित की गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद महिला उम्मीदवारों को बीसीडी में 30 फीसदी आरक्षण मिला है.