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परेशान विद्यार्थियों के लिए रांची विश्वविद्यालय प्रबंधन की पहल, काउंटरों की संख्या बढ़ाई गई और पेयजल की सुविधा बहाल

रांचीः रांची विश्वविद्यालय में री-एडमिशन और अन्य शैक्षणिक कार्यों को लेकर छात्रों को हो रही परेशानियों को लेकर ईटीवी भारत में प्रमुखता से खबर प्रकाशित की गई थी. जिसपर विश्वविद्यालय प्रबंधन हरकत में आया है. छात्रों की लंबी कतार, भीषण गर्मी में घंटों इंतजार और बुनियादी सुविधाओं के अभाव को लेकर उठे सवालों के बाद अब परिसर में अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था की गई है. साथ ही विद्यार्थियों के लिए पेयजल और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है.

गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय लगातार नामांकन, परीक्षा, री-एडमिशन और अन्य प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करने का दावा कर रहा है. हालांकि जमीनी स्तर पर बड़ी संख्या में छात्रों को विश्वविद्यालय परिसर पहुंचकर घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा था. ईटीवी भारत की टीम ने मौके पर पहुंचकर छात्रों की समस्याओं को सामने लाया था. रिपोर्ट में दिखाया गया था कि कैसे छात्र-छात्राएं तेज धूप और उमस के बीच अपनी बारी का इंतजार करने को मजबूर हैं. कई छात्राएं छोटे बच्चों को गोद में लेकर कतार में खड़ी नजर आई थीं.

रांची विश्वविद्यालय की स्टूडेंट और कर्मचारी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त काउंटर खोले गए

खबर प्रकाशित होने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले पर संज्ञान लिया और विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त काउंटर खोले गए. साथ ही पेयजल की व्यवस्था में भी सुधार हुआ है. इससे पहले एक ही काउंटर था. इस कारण विद्यार्थियों को परेशानी हो रही थी. वहीं अब कार्यों का विभाजन कर प्रक्रिया को तेज करने का प्रयास किया जा रहा है. इसके अलावा पेयजल की बेहतर व्यवस्था भी की गई है, जिससे गर्मी में छात्रों को राहत मिल रही है.

विद्यार्थियों ने पहल की सराहना की