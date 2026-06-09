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लखनऊ में 13 लाख से अधिक के नकली नोट बरामद, 500 और 100 रुपए के जाली नोट के साथ तीन गिरफ्तार

घैला पुल के पहले दाहिने तरफ खाली पड़े मैदान में तीनों अज्ञात व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे. इसी दौरान पुलिस ने पकड़ लिया.

जाली नोट के साथ तीन गिरफ्तार.
जाली नोट के साथ तीन गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 7:58 PM IST

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लखनऊ : मडियांव थाना पुलिस ने नकली करेंसी बदलने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 13.95 लाख रुपए के 500 और 100 रुपए के जाली नोट बरामद किए गए हैं. पुलिस आरोपियों के अन्य साथियों की तलाश में जुटी है.

डीसीपी नार्थ गोपाल कृष्ण चौधरी ने बताया, थाना मड़ियांव पुलिस को सोमवार को सूचना मिली थी की थानाक्षेत्र में कुछ संदिग्ध लोग असली नोटों के बदले बड़ी संख्या में नकली नोटों का आदान प्रदान करने वाले हैं.

पुलिस टीम सक्रिय होकर गैंग का पता लगा रही थी. रात को सूचना मिली की घैला पुल के पहले दाहिने तरफ खाली पड़े मैदान में एक टीन शेड के पास तीन लड़के मौजूद हैं, जिनके पास नकली करेंसी के नोट हैं और किसी व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं.

सूचना पर पुलिस ने छापा मारकर तीनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया. उनके पास से नकली करेंसी के 500 रुपए के 1402 नोट (14 गड्डी), 100 रुपये के 6946 नोट (70 गड्डी) कुल 13,95,600 रुपये बरामद किए गए.

पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम आलोक सिंह (21) पुत्र स्व. देवेन्द्र सिंह निवासी गम्भीरवन थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़, सोनू गौंड उर्फ गोलू पुत्र बेचू गौंड (25) निवासी ग्राम रामपुर मुबारक पट्टी बनकट थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़, बृजेश विश्वकर्मा (35) पुत्र स्व. बालचन्द्र विश्वकर्मा निवासी सारगढ़ थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ बताया.

पूछताछ में तीनों ने बताया कि आजमगढ़ निवासी गैंग का सरगना मंजीत और उसका साथी संतोष अभी फरार हैं. मंजीत ने ही नकली नोटों की खेप लखनऊ में एक व्यक्ति को देने की बात कही थी. सोमवार को तीनों रुपये लेकर लखनऊ पहुंचे और घैला पुल के पास रुपये देने के लिए अज्ञात व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे. गिरफ्तार आरोपी नकली नोट को असली नोट में बदलते थे. इसके बदले मिलने वाले कमिशन से अपने शौक पूरा करते थे.

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