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लखनऊ में 13 लाख से अधिक के नकली नोट बरामद, 500 और 100 रुपए के जाली नोट के साथ तीन गिरफ्तार

जाली नोट के साथ तीन गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )