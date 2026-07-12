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अजमेर में 13 लाख 60 हजार की फेक करेंसी बरामद, घर में ही नकली नोट छाप रहा था आरोपी

नकली नोटों के साथ आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: पुलिस ने नकली नोटों के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए रविवार को एक आरोपी के साथ 13 लाख 60 हजार रुपये नकली नोट बरामद किए हैं. मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है. प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी घर में ही प्रिंटर पर नकली नोट छपता था या किसी और से नोट लेकर बाजार में चलाता था, फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है. मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई: दरगाह क्षेत्र में सीओ लक्ष्मण राम ने बताया कि 11 जुलाई को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि बड़ी नागफणी में घी मंडी के पास प्रिंस हिल्स कॉलोनी निवासी विक्रम जॉन वेल्डिंग का काम करता है. वह अपने पास नकली नोट रखता है. इस वक्त उसके पास नकली नोट हैं और वह प्रिंस हिल्स कॉलोनी में सरकारी स्कूल के पास खड़ा है. उसके हाथ में आसमानी रंग का बैग है और वह किसी साथी का इंतजार कर रहा है. इसे भी पढ़ें- राजसमंद: नकली नोट छापते दो युवक गिरफ्तार, प्रिंटर और जाली नोट जब्त