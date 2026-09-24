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सहारनपुर के बाद अब मेरठ के एक्सिस बैंक के करेंसी चेस्ट से मिले 4.63 लाख के नकली नोट, FIR दर्ज

मेरठ के एक्सिस बैंक करेंसी चेस्ट में मिली 4 लाख 63 हजार की नकली करेंसी मिलने से हड़कंप, FIR दर्ज

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करेंसी चेस्ट से मिले नकली नोट (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 8:49 AM IST

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मेरठ: यूपी के सहारनपुर के पीएनबी बैंक के करेंसी चेस्ट से मिले 17.29 करोड़ रुपये के नकली नोटों का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि अब मेरठ के एक्सिस बैंक के करेंसी चेस्ट से 4 लाख 63 हजार 650 के नकली करेंसी मिलने से हड़कंप मच गया है. मेरठ के मंगल पांडे नगर स्थित एक्सिस बैंक की शाखा में बनी चेस्ट से ये नकली नोट मिली है. इस मामले में थाना सिविल लाईन में बैंक प्रबंधक सरताज सिंह ने तहरीर दी. जिस पर पुलिस ने FIR दर्ज की है.

दरअसल चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के ठीक सामने मंगल पांडे नगर में कई बैंक हैं, बैंक प्रबंधक की ओर से दिए गए तहरीर के मुताबिक बैंक से जुड़े बड़े अधिकारी निरीक्षण करने के लिए आए हुए थे. ऐसे में एक दिसंबर 2024 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक अलग-अलग बैंकों से जमा हुई धनराशि की गहनता से काउंटिंग की गई. जिसमें नकली करेंसी मिलने से बैंक प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों में हड़कंप मच गया.

नकली नोट करेंसी चेस्ट तक कैसे पहुंच गए, अधिकारियों ने खुद भी इस बारे में पता लगाने की कोशिश की, साथ ही इस बारे में बैंक प्रबंधक सरताज सिंह ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है. जिसमें वाकायदा उन नकली नोटों की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है जो निरीक्षण के दौरान करेंसी चेस्ट में मिले हैं.

कुल चार लाख 63 हजार 650 रुपये के नकली नोटों में 500 रुपये के 805 नोट पाए गए हैं, 142 नोट 200 रूपये के, 279 नोट 100 रुपये के, 97 नोट 50 रुपये के इनमें शामिल हैं. कई नोट ऐसे हैं जो कि दो हिस्सों में फाड़कर चिपकाए हुए हैं. बता दें कि इसी करेंसी चेस्ट में दिसंबर 2024 में भी 2 लाख 37 हजार के नकली नोट पहले भी पकड़ में आए थे.

पूरे मामले पर एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि करेंसी बैंक चेस्ट के प्रबंधक की तहरीर सिविल लाईन थाने में प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. उन्होंने बताया कि BNS की 178, 179, 180, 181, 182 धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. ये करेंसी किन-किन बैंकों से लाई गई है पुलिस इस बारे में विस्तृत जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है. एक्सिस बैंक की 186 बैंक शाखाओं से यहां की करेंसी चेस्ट से रकम का लेनदेन होता है.

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