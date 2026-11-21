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UP में 7.57 करोड़ की नकली दवाएं सीज; UPFSDA ने 45 फर्म और 90 लोगों पर कराई 24 FIR

UP में 7.57 करोड़ की नकली दवाएं सीज. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: नामचीन दवा कंपनियों के लोकप्रिय ब्रांड की पैकिंग और लेबल की नकल करके नकली दवाएं बाजार में उतारने वाले नेटवर्क का खुलासा उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (UPFSDA) ने किया है. साथ ही विभागीय अभियान के तहत एफएसडीए ने अब तक 7.57 करोड़ रुपए मूल्य की नकली और संदिग्ध औषधियां सीज की हैं. इन पर 24 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं.

उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (UPFSDA) के मुताबिक, अमरोहा जनपद के चौधरपुर स्थित मैसर्स आरबी मेडिकल स्टोर से 12 जून 2026 को Moxyfeat-CV 625 टैबलेट्स का नमूना संग्रहित किया गया था. बैच नंबर TB250343C की इस दवा को राजकीय विश्लेषक, लखनऊ की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया. जांच में नमूना नकली पाया गया.

जांच में चौंकाने वाले खुलासे: इसके बाद संबंधित दवा के वास्तविक निर्माता मैसर्स पोलिस्टर पावर इंडस्ट्रीज और मार्केटर मैसर्स हेल्थप्राइड से भी बैच की पुष्टि कराई गई. दोनों कंपनियों ने भी संबंधित बैच के नकली होने की पुष्टि की. इस पुष्टि के बाद यूपीएफएडीए ने दवा की सप्लाई चेन की विस्तृत जांच शुरू की. जांच आगे बढ़ी तो मुरादाबाद की मैसर्स जेडआर मेडिकल के माध्यम से मुरादाबाद और अमरोहा स्थित मैसर्स एरिबा फार्मास्युटिकल्स तक नेटवर्क के तार पहुंचे. विभागीय पड़ताल में सामने आया कि आरोपियों ने अमरोहा और मुरादाबाद में एक ही नाम और पार्टनरशिप के तहत आठ अलग-अलग औषधि फर्मों के लाइसेंस प्राप्त कर रखे थे. इन फर्मों का इस्तेमाल वास्तविक खुदरा बिक्री के बजाय फर्जी बिलिंग, नकली दवाओं के भंडारण और अवैध वितरण के लिए किया जा रहा था. इसके बाद मुख्यालय के निर्देश पर किए गए औचक निरीक्षण में सामने आया कि मैसर्स एरिबा फार्मास्युटिकल्स के पार्टनर अमित कुमार ने आसिफ से नकली दवा प्राप्त कर उसका वितरण किया था. इस मामले में औषधि निरीक्षक की तहरीर पर थाना सिविल लाइंस, मुरादाबाद में अमित कुमार, आसिफ, वासिफ और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. ब्रांड की पैकिंग-लेबल की नकल: पुलिस ने इस मामले में रविंदर, शिवम और आसिफ को गिरफ्तार किया है. फिलहाल नकली दवा के मुख्य निर्माण स्रोत का पता लगाने के लिए जांच जारी है. विभागीय कार्रवाई में सामने आया है कि नकली दवाओं के कारोबार में स्थापित और बहुचर्चित दवा कंपनियों के ब्रांड की पैकिंग और लेबल की नकल कर दवाएं तैयार की जा रही थीं. यह दवाएं मिलीं नकली: जांच में जिन ब्रांडों की नकली अथवा काउंटरफिट दवाओं की पुष्टि हुई है, उनमें ग्लेनमार्क की टेल्मा, एबॉट की केनोकॉर्ट इंजेक्शन, एरिस्टो फार्मा की पैनटॉप 40, एल्केम की क्लैवम और पैन डी, ग्लैक्सो की ऑग्मेंटिन 625, मैनकाइंड की गुडसेफ, टोरेंट की शायमोरल फोर्ट, मैक्लोडड् की डेफकोर्ट-6, डॉ. रेड्डीज की राजो-डी, सन फार्मा की रोसुवास, इंटास की लेवेरा 500, जाइडस की लिपाग्लिन और स्टैडमेड की अलकासोल सिरप शामिल हैं.