UP में 7.57 करोड़ की नकली दवाएं सीज; UPFSDA ने 45 फर्म और 90 लोगों पर कराई 24 FIR
UPFSDA आयुक्त ने बताया कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता नागरिकों को सुरक्षित और प्रभावी दवाएं उपलब्ध कराना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 8:14 AM IST
लखनऊ: नामचीन दवा कंपनियों के लोकप्रिय ब्रांड की पैकिंग और लेबल की नकल करके नकली दवाएं बाजार में उतारने वाले नेटवर्क का खुलासा उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (UPFSDA) ने किया है. साथ ही विभागीय अभियान के तहत एफएसडीए ने अब तक 7.57 करोड़ रुपए मूल्य की नकली और संदिग्ध औषधियां सीज की हैं. इन पर 24 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं.
उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (UPFSDA) के मुताबिक, अमरोहा जनपद के चौधरपुर स्थित मैसर्स आरबी मेडिकल स्टोर से 12 जून 2026 को Moxyfeat-CV 625 टैबलेट्स का नमूना संग्रहित किया गया था. बैच नंबर TB250343C की इस दवा को राजकीय विश्लेषक, लखनऊ की प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया. जांच में नमूना नकली पाया गया.
जांच में चौंकाने वाले खुलासे: इसके बाद संबंधित दवा के वास्तविक निर्माता मैसर्स पोलिस्टर पावर इंडस्ट्रीज और मार्केटर मैसर्स हेल्थप्राइड से भी बैच की पुष्टि कराई गई. दोनों कंपनियों ने भी संबंधित बैच के नकली होने की पुष्टि की. इस पुष्टि के बाद यूपीएफएडीए ने दवा की सप्लाई चेन की विस्तृत जांच शुरू की.
जांच आगे बढ़ी तो मुरादाबाद की मैसर्स जेडआर मेडिकल के माध्यम से मुरादाबाद और अमरोहा स्थित मैसर्स एरिबा फार्मास्युटिकल्स तक नेटवर्क के तार पहुंचे. विभागीय पड़ताल में सामने आया कि आरोपियों ने अमरोहा और मुरादाबाद में एक ही नाम और पार्टनरशिप के तहत आठ अलग-अलग औषधि फर्मों के लाइसेंस प्राप्त कर रखे थे. इन फर्मों का इस्तेमाल वास्तविक खुदरा बिक्री के बजाय फर्जी बिलिंग, नकली दवाओं के भंडारण और अवैध वितरण के लिए किया जा रहा था.
इसके बाद मुख्यालय के निर्देश पर किए गए औचक निरीक्षण में सामने आया कि मैसर्स एरिबा फार्मास्युटिकल्स के पार्टनर अमित कुमार ने आसिफ से नकली दवा प्राप्त कर उसका वितरण किया था. इस मामले में औषधि निरीक्षक की तहरीर पर थाना सिविल लाइंस, मुरादाबाद में अमित कुमार, आसिफ, वासिफ और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है.
ब्रांड की पैकिंग-लेबल की नकल: पुलिस ने इस मामले में रविंदर, शिवम और आसिफ को गिरफ्तार किया है. फिलहाल नकली दवा के मुख्य निर्माण स्रोत का पता लगाने के लिए जांच जारी है. विभागीय कार्रवाई में सामने आया है कि नकली दवाओं के कारोबार में स्थापित और बहुचर्चित दवा कंपनियों के ब्रांड की पैकिंग और लेबल की नकल कर दवाएं तैयार की जा रही थीं.
यह दवाएं मिलीं नकली: जांच में जिन ब्रांडों की नकली अथवा काउंटरफिट दवाओं की पुष्टि हुई है, उनमें ग्लेनमार्क की टेल्मा, एबॉट की केनोकॉर्ट इंजेक्शन, एरिस्टो फार्मा की पैनटॉप 40, एल्केम की क्लैवम और पैन डी, ग्लैक्सो की ऑग्मेंटिन 625, मैनकाइंड की गुडसेफ, टोरेंट की शायमोरल फोर्ट, मैक्लोडड् की डेफकोर्ट-6, डॉ. रेड्डीज की राजो-डी, सन फार्मा की रोसुवास, इंटास की लेवेरा 500, जाइडस की लिपाग्लिन और स्टैडमेड की अलकासोल सिरप शामिल हैं.
इसके अतिरिक्त प्रेगैबलिन कैप्सूल्स के ब्रांड प्रेसिज-300 (कनिका हेल्थकेयर, पंचकूला) और नेरूरो-300 (मेडविन फार्मास्युटिकल्स), सी-ए जेड (केल्टेक्स हेल्थकेयर, सिरमौर), ए-साइपेक्स-625 (एपेक्स फॉर्मूलेशन), क्लैविन 625 (एल्केम, सिक्किम), क्लेव-625, सेफ-200एल्बी और एल्केमॉक्स-सीवी (जीनैक फार्मा, उत्तराखंड), ओबेफिक्स एलबी-200 (स्कारर्वीटी फार्मास्युटिकल्स, चंडीगढ़), जेडी-200-एलबी (एवीपी फार्मा, गुवाहाटी), वी-क्लेव 625 (सबी फार्मास्युटिकल्स प्रा लि., गुवाहाटी) तथा जीरोडाल-एसपी (फाइल) के नकली या काउंटरफिट उत्पाद भी विभागीय कार्रवाई में सामने आए हैं.
90 लोगों पर 24 मुकदमे: यूपीएफएसडीए की ओर से की गई कार्रवाई के अनुसार, नकली एवं काउंटरफिट औषधियों के अवैध निर्माण, भंडारण और खरीद-बिक्री के मामलों में अब तक कुल 24 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं. इन मामलों में 45 फर्मों और 90 व्यक्तियों को नामजद किया गया है. जनपदवार दर्ज एफआईआर में आगरा में 9, लखनऊ में 9, वाराणसी में 2, सहारनपुर, गोंडा, मेरठ और रायबरेली में 1-1 एफआईआर दर्ज की गई है.
इन मामलों में अभियान के अंतर्गत अब तक 7.57 करोड़ रुपए मूल्य की औषधियां सीज की जा चुकी हैं. विभाग की कार्रवाई में प्रदेश के साथ-साथ दूसरे राज्यों में संचालित अवैध निर्माण इकाइयों का भी पता चला है।चार राज्यों तक पहुंची जांच, अवैध निर्माण इकाइयों पर कार्रवाईजांच के दौरान उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद के देवबंद में एक अवैध निर्माण इकाई पर कार्रवाई की गई.
कई राज्यों तक फैला नेटवर्क: इसके अलावा उत्तराखंड के देहरादून में दो, मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक और हिमाचल प्रदेश के सोलन में दो अवैध निर्माण इकाइयों पर कार्रवाई की गई है. विभाग अब इन इकाइयों से जुड़े सप्लायरों, फर्मों और अन्य कड़ियों की जांच कर रहा है.
सचिव एवं आयुक्त, यूपीएफएसडीए डॉ. रोशन जैकब ने बताया कि प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, सुरक्षित और प्रभावी दवाएं उपलब्ध कराना है. नकली दवाओं का कारोबार मरीजों के स्वास्थ्य और जीवन के साथ खिलवाड़ है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
यूपीएफएसडीए का उद्देश्य केवल नकली दवाओं की जब्ती और आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे नेटवर्क के मूल निर्माण स्रोत से लेकर सप्लाई चेन की अंतिम कड़ी तक पहुंचकर इसे समाप्त करना है.
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