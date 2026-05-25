ETV Bharat / state

यूपी में बिक रही नकली दवाइयों का उत्तराखंड कनेक्शन, औषधि विभाग ने किया खुलासा

आगरा: उत्तराखंड से बड़ी मात्रा में नकली दवाइयां सप्लाई की जा रही है, जिसका खुलासा यूपी के औषधि विभाग ने किया है. ये खेल कई साल से चल रहा था. इस मामले में यूपी के औषधि विभाग कई लोगों पर अलीगढ़ और आगार में मुकदमा भी दर्ज किया है.

फिलहाल यूपी के औषधि विभाग के जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार आगरा और आसपास के जिलों में रुड़की की अवैध फैक्ट्री में बनाई दवाएं बेची जा रही थीं. पहले कुछ मात्रा में असली दवाएं खरीदी जाती थीं. जिनकी पैकिंग के फोटो अलीगढ़ के एक मध्यस्थ को भेजे जाते. जिस पर ही रुड़की की अवैध फैक्ट्री में दवाएं तैयार होती थीं. कई साल से ये खेल चल रहा था.

दरअसल, ये खुलासा आगरा में 21 से 23 मई तक छापामार कार्रवाई करने वाली औषधि विभाग की टीमों की जांच में हुआ है. औषधि विभाग की ओर से कोतवाली थाना में तीन मुकदमे दर्ज कराए गए हैं.

बता दें कि लखनऊ मुख्यालय से औषधि विभाग की टीमें बनाकर आगरा में 21 से 23 मई तक छापा मार कार्रवाई की, जिसमें 18 से अधिक दवाओं की एजेंसी और दुकानों पर कार्रवाई की गई. इस दौरान औषधि विभाग की टीम ने छानबीन के दौरान गोदाम में भारी मात्रा में नकली, अवैध, सरकारी अस्पताल स्प्लाई, ईएसआई अस्पताल, सैन्य अस्पताल और सैंपल की दवाएं जब्त की. जब्त दवाओं की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपये हैं.

आगरा के सहायक औषधि आयुक्त अतुल उपाध्याय और लखनऊ के सहायक औषधि आयुक्त बृजेश यादव ने बताया कि आगरा में सैंपल, सरकारी अस्पताल और सैन्य अस्पतलों की दवाओं के साथ ही रुड़की की अवैध फैक्ट्री से दवाएं बनाकर मंगवाने का खुलासा हुआ है, जो बसों के जरिए आगरा और आसपास के जिलों में सप्लाई की जाती थीं. आगरा के फुव्वारा दवा बाजार में औषधि विभाग के 29 निरीक्षकों की टीमें ने छापेमार कार्रवाई की.

गोदाम सील करके मुकदमा दर्ज कराया: औषधि विभाग के लखनऊ मुख्यालय पर कई दवा कंपनियों ने शिकायत की थी कि उनके ब्रांड की डिमांड कम हुई है. जबकि, बाजार में हमारे ब्रांड की हूबहू दवाएं बेची जा रही हैं. जिस पर औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है.

इसमें जाइडस हेल्थकेयर लिमिटेड की शिकायत ब्रांड 'ओक्सालजिन-डीपी टैबलेट' की नकली दवाएं बेचने की थी. जिस पर आगरा के औषधि निरीक्षक नवनीत कुमार और इटावा के औषधि निरीक्षक नीलेश शर्मा ने हेल्थकेयर लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ 6 मई को श्री मेडिकल एजेंसी कम्मूटोला फुव्वारा पर छापा मारा था.

छापामार कार्रवाई में मौके पर फर्म के पार्टनर सुरेंद्र कुमार गुप्ता और उनके पुत्र अंशुल गुप्ता मिले. जांच में पता चला कि स्टॉक नेगेटिव है. जिसकी छानबीन में फर्म में 13,160 स्ट्रिप्स हैं, लेकिन खरीद के बिल नहीं हैं. लेजर स्टेटमेंट में भी केवल चार बैचों के बिल पाए गए, जो महाराष्ट्र की दो फर्मों के थे.