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गोदाम में प्रिंट कर रहे थे नकली घी का पैकिंग मैटेरियल, मुख्य सरगना सहित तीन दबोचे

पुलिस गिरफ्त में आरोपी ( Source - Jaipur Police )

जयपुर: राजधानी जयपुर में एक गोदाम में बड़े पैमाने पर नकली घी की पैकिंग सामग्री प्रिंट की जा रही थी. पुलिस को भनक लगी तो छापेमारी कर तैयार पैकिंग सामग्री और प्रिंटिंग के काम आने वाले उपकरण जब्त किए है. पुलिस ने मुख्य सरगना सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) और झोटवाड़ा थाना पुलिस ने झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में एक गोदाम पर यह कार्रवाई की है. जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में नकली घी की पैकिंग में काम आने वाली नकली पैकिंग सामग्री सामग्री जब्त कर चाकसू (जयपुर) निवासी अनिल अग्रवाल, मोहन लाल शर्मा और जयपुर में नीलगर मस्जिद के पास रहने वाले याकूब को गिरफ्तार किया है.