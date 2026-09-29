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गोदाम में प्रिंट कर रहे थे नकली घी का पैकिंग मैटेरियल, मुख्य सरगना सहित तीन दबोचे

जयपुर में कमिश्नरेट की स्पेशल टीम और झोटवाड़ा पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की.

Accused in police custody
पुलिस गिरफ्त में आरोपी (Source - Jaipur Police)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 29, 2026 at 10:49 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में एक गोदाम में बड़े पैमाने पर नकली घी की पैकिंग सामग्री प्रिंट की जा रही थी. पुलिस को भनक लगी तो छापेमारी कर तैयार पैकिंग सामग्री और प्रिंटिंग के काम आने वाले उपकरण जब्त किए है. पुलिस ने मुख्य सरगना सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कमिश्नरेट की स्पेशल टीम (सीएसटी) और झोटवाड़ा थाना पुलिस ने झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में एक गोदाम पर यह कार्रवाई की है. जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में नकली घी की पैकिंग में काम आने वाली नकली पैकिंग सामग्री सामग्री जब्त कर चाकसू (जयपुर) निवासी अनिल अग्रवाल, मोहन लाल शर्मा और जयपुर में नीलगर मस्जिद के पास रहने वाले याकूब को गिरफ्तार किया है.

बड़ी मात्रा में नकली पैकिंग सामग्री जब्त: उन्होंने बताया, गोदाम पर दबिश देकर नकली घी की पैकिंग में इस्तेमाल होने वाली पैकिंग के नकली मोनो कार्टन, रैपर एवं पैकिंग मशीन, बरामद किए हैं. उन्होंने नामी ब्रांड की नकली पैकिंग सामग्री बना रखी थी. पुलिस ने 61,600 खाली मोनो कार्टन, 61,600 पॉली पैक, 61,600 बारकोड स्कैनर, एक इलेक्ट्रिक मशीन, एक प्रिंटर (कन्वेयर) एक इलेक्ट्रिक कांटा और एक सिलाई मशीन जब्त की है. अवैध पैकिंग सामग्री की सप्लाई में काम आने वाली एक कार और एक लोडिंग टेंपो को भी जब्त किया है.

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सरस डेयरी के अधिकारियों ने की जांच: उन्होंने बताया कि सीएसटी को झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में एक गोदाम में नामी घी कंपनियों की नकली पैकिंग सामग्री छापने की जानकारी मिली थी. टीम ने झोटवाड़ा थानाधिकारी रायसल सिंह के नेतृत्व में गठित विशेष टीम के साथ मिलकर गोदाम पर छापेमारी की. जहां बड़ी मात्रा में पैकिंग सामग्री मिली. सरस डेयरी के अधिकारियों को बुलाकर जांच करवाई गई. जांच में पैकिंग सामग्री नकली होने की जानकारी सामने आई. उन्होंने बताया कि सरस डेयरी के अधिकारी राजाराम की रिपोर्ट पर झोटवाड़ा थाने में बीएनएस, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. नकली पैकिंग सामग्री छापने के मुख्य आरोपी अनिल अग्रवाल, मोहनलाल शर्मा और याकूब को गिरफ्तार किया गया.

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टोंक से खाली रैपर और कार्टन लाता आरोपी: अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि अनिल अग्रवाल निवाई (टोंक) निवासी अमन जैन से रैपर और खाली मोनो कार्टन खरीदकर लाता. जयपुर स्थित गोदाम में प्रिंटिंग मशीनों से रैपर और कार्टन पर नामी ब्रांड की मार्का, पैकिंग तारीख और हॉलमार्क फर्जी तरीके से अंकित करते. यह सामग्री वह छोटे व्यापारियों को देता. जो इसे नकली घी की पैकिंग के काम में लेते. इस खेल में प्रमोद अग्रवाल और श्याम सुंदर राठौड़ का नाम नकली घी बनाने वालों के रूप में सामने आया है. नकली रैपर और कार्टन सप्लाई करने के लिए आरोपी अलग-अलग रास्तों और वाहनों का इस्तेमाल करते. ये कोडवर्ड से ऑर्डर लेते और डिमांड के अनुसार सप्लाई देते.

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3 ARRESTED IN FAKE GHEE PACKAGING
घी कंपनियों की नकली पैकिंग सामग्री
ILLEGAL PACKAGING MATERIAL SEIZED
ADULTERATED GHEE PACKAGING MATERRAL

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