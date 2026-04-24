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सावधान, कहीं आप भी नकली ENO का तो नहीं कर रहे हैं उपयोग, हरियाणा में नकली फैक्ट्री का भंडाफोड़

सोनीपत में कंपनी की शिकायत पर नकली ENO फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ. पुलिस ने छापा मारकर मौके से भारी मात्रा में ENO जब्त किया है.

COUNTERFEIT ENO FACTORY BUSTED
सोनीपत में नकली इनो फैक्ट्री का भंडाफोड़ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 24, 2026 at 11:42 AM IST

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सोनीपतः अगर आप भी खट्टी डकारें आने पर या पेट में गैस बनने पर ENO लेते हों तो आप सावधान हो जाइए. कंपनी की शिकायत पर हरियाणा के सोनीपत जिले के कुंडली थाना क्षेत्र स्थित अटेरना गांव में पुलिस ने नकली ENO कंपनी का खुलासा किया है. मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में इनो पाउच को जब्त किया है. वहीं इस फैक्ट्री में हार्पिक हैंड वॉश का भी निर्माण जारी था. इसके लाइसेंस की भी जांच की जा रही है.

नकली कंपनी संचालक के खिलाफ मामला दर्जः कंपनी की ओर से ब्रांड नेम का उपयोग कर नकली इनो बनाने का मामला दर्ज किया गया है. मौके से जब्त ENO को जांच के लिए कुरुक्षेत्र स्थित लैब में भेजा गया. जांच के बाद स्पष्ट हो पायेगा कि जब्त इनो और कंपनी के प्रोडक्ट में कोई अंतर है नहीं. अगर हां तो कौन-कौन से हानिकारक तत्व हैं.

सावधान, कहीं आप भी नकली ENO का तो नहीं कर रहे हैं उपयोग, (Etv Bharat)

पैसे के लालच में लोगों के जीवन के साथ खेलः पैसे कमाने के लालच में कुछ लालची लोग जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ करने से भी पीछे नहीं हटते. कुंडली थाना पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि गांव अटेरना के खेतों में एक फैक्ट्री चल रही है तो पुलिस ने वहां पहुंचकर जांच की तो पुलिस के आला अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए, यहां हजारों पैकेट इनो बनी हुई मिली.

फैक्ट्री का संचालक मौक पर मौजूद नहींः जब पुलिस के आला अधिकारियों को यह लगा कि यह प्रोडक्ट नकली हो सकता है तो पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया और आयुष विभाग के डॉक्टर और फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे. वहां पहुंचने पर उनके भी होश उड़ गए. उन्होंने जब जांच की तो इनो जो यहां बनाई जा रही थी उसका लाइसेंस फैक्टरी के पास नहीं मिला. फैक्ट्री का संचालन करने वाला शख्स अमरजीत दहिया भी वहां नहीं था. उसका फोन भी बंद था.

आरोपी फैक्ट्री मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारीः पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर नकली इनो फैक्ट्री मालिक की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया है. इस मामले की जानकारी देते हुए आयुष विभाग के डॉक्टर रामावतार सिंह ने बताया कि अभी इसकी जांच के लिए सैंपल लैब में भेजे गए हैं लेकिन शुरुआती जांच में यह नकली लग रही हैं.

जांच के लिए लैब में भेजे जा रहे हैं सैंपल: इस फैक्टरी की जांच अब पुलिस के साथ-साथ स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी कर रहे हैं और फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया कि "पुलिस को लिखित में शिकायत दी गई है और सारे सामान को सील कर दिया गया और जो सामान मिला है उसके सैंपल लैब में भेजे जा रहे हैं. लोगो की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा."

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