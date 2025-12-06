ETV Bharat / state

बिना लाइसेंस बेची जा रही थी नकली दवा, राजस्थान दवा नियंत्रण संगठन की बड़ी कार्रवाई, 3.73 करोड़ रुपये की दवाइयां जब्त

जयपुर: राजस्थान दवा नियंत्रण संगठन की टीम ने शुक्रवार देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए जीके एंटरप्राइजेज जयपुर से करीब 3.73 करोड़ रुपए मूल्य की नकली एवं घटिया श्रेणी की दवाइयां जब्त की. यह फर्म Tab Wincet L और Tab Algiwin M जैसी निम्न गुणवत्ता की दवाइयों की बिक्री में संलिप्त पाई गई. इन दवाइयों का निर्माण वाई एल फार्मा, बद्दी (हिमाचल प्रदेश) की ओर से किया गया. Tab Wincet L की जांच के दौरान साझेदार गिरिराज अजमेड़ा ने बताया कि वे वर्ष 2019 में जीके एंटरप्राइजेज की साझेदारी छोड़ चुके हैं. ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने कहा कि कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए आरोपी की कस्टडी हासिल करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे. ये कार्रवाई प्रदेश में नकली एवं गैर-मानक दवाइयों की रोकथाम के लिए अभियान के तहत की है.

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एवं नियम 1945 के अनुसार फर्म की संरचना बदलने पर 3 माह में नया लाइसेंस लेना आवश्यक है, लेकिन दूसरे साझेदार खेमचंद ने 2019 के बाद भी फर्म के नाम से बिना लाइसेंस के दवा कारोबार जारी रखा. मामले की गंभीरता को देखते औषधि नियंत्रण अधिकारियों की टीम ने खेमचंद, साझेदार, जीके एंटरप्राइजेज जयपुर के खिलाफ बिना लाइसेंस दवा बिक्री का केस दर्ज किया.