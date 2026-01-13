Counter Terror Drill : बंधकों को बचाने हेलीकॉप्टर से उतरे NSG कमांडो, एक महीने तक दी जाएगी ट्रेनिंग
एनएसजी और राजस्थान पुलिस की संयुक्त काउंटर टेरर ड्रिल का मंगलवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में हुआ आगाज.
Published : January 13, 2026 at 5:12 PM IST
जयपुर: राजस्थान पुलिस अकादमी में अकादमी में मंगलवार से एनएसजी की ओर से राजस्थान पुलिस के जवानों के लिए खास प्रशिक्षण कार्यक्रम का आगाज हुआ. इस मौके पर एनएसजी के जांबाज कमांडोज ने कई हैरतअंगेज कारनामे दिखाकर हर किसी को अचंभे में डाल दिया. आरपीए ग्राउंड में बनाए गए मेडिकल कॉलेज में आतंकियों द्वारा लोगों को बंधक बनाए जाने की सूचना मिलने पर कमांडोज हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे बिल्डिंग में उतरे.
इस दौरान बंधकों को छुड़ाने और आतंकियों पकड़ने की पूरी प्रक्रिया का लाइव डेमो दिया गया. इसी प्रकार डॉग स्क्वॉड द्वारा विस्फोटक सामग्री का पता लगाने और बम को डिफ्यूज करने का भी लाइव प्रदर्शन किया गया. राजस्थान पुलिस के डीजीपी राजीव कुमार शर्मा, एनएसजी के डीजी भृगु श्रीनिवासन, डीजी (ऑपेरशन) आनंद श्रीवास्तव और राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक संजीब कुमार नार्जरी के अलावा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद रहे.
400 जवानों को दी जाएगी ट्रेनिंग : राजस्थान पुलिस के मुखिया राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि देश के सर्वश्रेष्ठ आतंकवाद निरोधी बल एनएसजी द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. आज से इसका आगाज हुआ है. जिसके तहत राजस्थान पुलिस के जवानों को काउंटर ड्रोन, बम डिस्पोजल, काउंटर आईईडी, टेक्टिकल ड्राइविंग, स्नाइपर कोर्स के साथ ही कस्टमाइज्ड काउंटर टेरेरिज्म का प्रशिक्षण दिया जाएगा. राजस्थान पुलिस की विभिन्न शाखाओं एटीएस, ईआरटी और जिला पुलिस के 400 जवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी. उन्होंने कहा कि यह महज प्रशिक्षण नहीं, बल्कि एक ऑपरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन है.
हाई रिस्क ऑपेरशन में दक्ष होंगे जवान : उन्होंने बताया कि राजस्थान पुलिस के जवान, आईईडी, हॉस्टेज सिचुएशन और हाई रिस्क ऑपेरशन में महारत हासिल करेंगे. उन्होंने बताया कि आतंकवाद की वैश्विक समस्या है. जिससे भारत के अन्य राज्यों की भांति राजस्थान भी पीड़ित रहा है. पिछले सालों में कई आतंकी घटनाओं ने राजस्थान के लोगों को भी गहरे जख्म दिए हैं. उन्होंने कहा कि आतंकवाद की चुनौती से निपटने के लिए राजस्थान में एटीएस का गठन किया गया है. जिसके तहत ईआरटी में कमांडोज की तैनाती की गई है, जिन्हें समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है. इन कमांडोज को फर्स्ट रेस्पॉन्डर के रूप में तैनात किया जाता है.
राज्य पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग का भी जिम्मा : एनएसजी के डीजी भृगु श्रीनिवासन ने बताया कि एनएसजी बम डिस्पोजल के साथ ही ब्लास्ट की घटनाओं की जांच का भी जिम्मा संभाल रही है. इसके अलावा नक्सल विरोधी ऑपेरशन के साथ ही राज्यों के पुलिस बल के क्षमता संवर्धन की दिशा में भी काम कर रही है. एनएसजी ने ऑपेरशन ब्लैक थंडर, अक्षरधाम हमला, ऑपरेशन वज्र शक्ति, मुंबई आतंकी हमलों, ऑपेरशन ब्लैक टोरनेडो और पठानकोट बेस पर ऑपेरशन दंगु शक्ति में प्रमुख भूमिका निभाई है. एनएसजी ने अब तक कुल 59 आतंकियों को मार गिराया. एनएसजी ने 178 आतंकियों को पकड़ा और खास बात यह है कि 755 बंधकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है.
फर्स्ट रेस्पॉन्डर तैयार कर रही हाई एनएसजी : उन्होंने बताया कि राज्यों की पुलिस के जवानों को आतंकवाद से निपटने की ट्रेनिंग भी एनएसजी द्वारा दी जा रही है. एक साल में एनएसजी ने विभिन्न राज्यों के 26 हजार पुलिसकर्मियों और सुरक्षाकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है. एनएसजी ने एक साल में दस पुलिस रेंज और 50 जिलों में 200 से अधिक जवानों को फर्स्ट रेस्पॉन्डर ट्रेनिंग दी है. राजस्थान पुलिस और विशेष बलों को एनएसजी प्रशिक्षण अकादमी के जरिए बम डिस्पोजल, टेक्टिकल ड्राइविंग, पीएसओ, अग्निपरीक्षा और कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण दिया गया है.
काउंटर टेरर ड्रिल को लेकर संयुक्त प्रशिक्षण : वहीं, एनएसजी के आईजी (ऑपेरशन) मेजर जनरल संदीप सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि देश में एनएसजी काउंटर टेरेरिज्म का प्राथमिक बल है, लेकिन कोई भी घटना होने पर फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स राज्य पुलिस होती है, जो किसी भी घटना पर पहली प्रतिक्रिया देते हैं और एनएसजी को सिचुएशन हैंडओवर करते हैं. राजस्थान पुलिस और एनएसजी का समन्वय मजबूत करने के मकसद से संयुक्त प्रशिक्षण का आज आगाज हुआ है. उन्होंने बताया कि यह एक महीने का प्रशिक्षण होगा, जिसमें अलग-अलग प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी. इसमें बम डिस्पोजल, स्नाइपर, पर्सनल सिक्योरिटी, टेक्टिकल ड्राइविंग जैसे विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा. काउंटर टेरर ड्रिल को लेकर यह संयुक्त प्रशिक्षण होगा.