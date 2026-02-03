ETV Bharat / state

10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की उलटी गिनती शुरू, 20 फरवरी से शुरू होंगे एग्जाम

माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी सूची के अनुसार इस सत्र में 42 विद्यालयों को परीक्षा केंद्रों की सूची से बाहर कर दिया गया है. ये वे विद्यालय हैं जहां पिछले सत्र में परीक्षार्थियों की संख्या कम पाई गई थी. इसके अलावा कुछ निजी स्कूलों को भी केंद्र सूची से बाहर रखा गया है. बोर्ड का कहना है कि कम छात्र संख्या वाले केंद्रों पर परीक्षा कराना व्यावहारिक नहीं होता, इसलिए यह फैसला लिया गया है.

इस वर्ष बोर्ड परीक्षाएं 2,514 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी, जबकि पिछले सत्र में 2,535 केंद्र बनाए गए थे. इस तरह इस बार 21 परीक्षा केंद्रों की संख्या घटाई गई है. बोर्ड अधिकारियों के अनुसार यह निर्णय परीक्षार्थियों की संख्या, भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि परीक्षा संचालन अधिक सुव्यवस्थित तरीके से किया जा सके.

रायपुर: 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 20 फरवरी से प्रारंभ होने वाली बोर्ड परीक्षाओं की सभी तैयारियां पूरी कर ली है. मंडल द्वारा परीक्षा केंद्रों के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. और इस वर्ष प्रदेशभर में कुल 2,514 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. बोर्ड के अनुसार इस बार परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं.





शासकीय स्कूलों को प्राथमिकता

इस वर्ष भी बोर्ड की प्राथमिकता अधिक से अधिक शासकीय विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाने की रही है. अधिकारियों का कहना है कि शासकीय स्कूलों में प्रशासनिक नियंत्रण बेहतर रहता है, जिससे परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, अनुशासन और निगरानी बनाए रखना आसान होता है. इसी कारण निजी विद्यालयों की तुलना में शासकीय स्कूलों को प्राथमिकता दी गई है.

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने स्पष्ट किया है कि बोर्ड परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों में आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी: पुष्पा साहू, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल, छत्तीसगढ़

10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा (Etv Bharat)





जर्जर भवन वाले स्कूल भी हटाए गए

परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के दौरान उन स्कूलों को भी सूची से बाहर किया गया है, जिनके भवन जर्जर स्थिति में पाए गए. मंडल अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा और छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसे स्कूलों को हटाना जरूरी था, ताकि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना या असुविधा की आशंका न रहे.





रायपुर जिले में भी किए गए बदलाव

राजधानी रायपुर जिले में भी इस वर्ष परीक्षा केंद्रों को लेकर बदलाव किए गए हैं. जानकारी के अनुसार आधा दर्जन से अधिक स्कूलों को परीक्षा केंद्रों की सूची से बाहर रखा गया है. इनमें वे विद्यालय शामिल हैं जहां विद्यार्थियों की संख्या कम थी या भवन की स्थिति परीक्षा आयोजन के अनुकूल नहीं पाई गई.





हाई स्कूल परीक्षा में 3.21 लाख से अधिक छात्र

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव पुष्पा साहू के अनुसार इस बार वर्ष 2026 की हाईस्कूल यानी 10वीं बोर्ड परीक्षा में कुल 3 लाख 21 हजार 571 परीक्षार्थी शामिल होंगे. इन परीक्षाओं के लिए प्रदेशभर में 2,510 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. 6,836 स्कूलों के विद्यार्थी परीक्षा में बैठेंगे. रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग जिलों से सबसे अधिक परीक्षार्थी शामिल होने की संभावना है.





हायर सेकेंडरी परीक्षा में 2.45 लाख से अधिक परीक्षार्थी

वही हायर सेकेंडरी यानी 12वीं बोर्ड परीक्षा में इस वर्ष कुल 2 लाख 45 हजार 859 छात्र परीक्षा में शामिल होंगे. इसके लिए 2,396 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और 4,231 स्कूलों के विद्यार्थी परीक्षा देंगे. इस तरह 10वीं और 12वीं मिलाकर कुल 5.67 लाख से अधिक छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे.

10वीं परीक्षा टाइम-टेबल 2026

दिन / Date तारीख विषय सोमवार 21.02.2026 हिंदी मंगलवार 24.02.2026 अंग्रेज़ी गुरुवार 26.02.2026 सामाजिक विज्ञान शनिवार 28.02.2026 विज्ञान शुक्रवार 06.03.2026 गणित सोमवार 09.03.2026 तृतीय भाषा – संस्कृत, मराठी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया गुरुवार 11.03.2026 व्यावसायिक पाठ्यक्रम – विभिन्न विषय (901–915 समूह) शुक्रवार 13.03.2026 संगीत/ डिजाइन एवं पेंटिंग

12वीं परीक्षा टाइम-टेबल 2026

दिन / Date तारीख विषय शुक्रवार 20.02.2026 भूगोल, भौतिक शास्त्र शनिवार 23.02.2026 राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र, कृषि उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, रसायन विज्ञान, शारीरिक शिक्षा मंगलवार 25.02.2026 संस्कृत गुरुवार 27.02.2026 जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, भारतीय कला एवं इतिहास, पशुपालन, विज्ञान के तत्व सोमवार 02.03.2026 गणित, कंप्यूटर एप्लीकेशन, संगीत, चित्रकला, गृह विज्ञान, भौतिक भूगोल, तत्वज्ञान शनिवार 07.03.2026 समाज शास्त्र मंगलवार 10.03.2026 अंग्रेज़ी गुरुवार 12.03.2026 इतिहास, व्यवसाय अध्ययन, कृषि विज्ञान, ड्राइंग एवं पेंटिंग, खाद्य एवं पोषण शनिवार 14.03.2026 हिंदी सोमवार 16.03.2026 विभिन्न व्यावसायिक विषय – कंप्यूटर, हेल्थ केयर, फिजिकल एजुकेशन, आईटी, BFSI आदि मंगलवार 17.03.2026 मराठी, उर्दू, पंजाबी, संस्कृत, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, उड़िया बुधवार 18.03.2026 मनोविज्ञान





नकल रोकने के लिए सख्त निगरानी व्यवस्था

माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए सख्त निगरानी व्यवस्था लागू करने का दावा किया है. सभी परीक्षा केंद्रों पर केंद्राध्यक्ष, पर्यवेक्षक और विशेष उड़नदस्तों की तैनाती की जाएगी. संवेदनशील और अति-संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी.





प्रश्नपत्र और मूल्यांकन व्यवस्था को किया गया मजबूत

बोर्ड ने प्रश्नपत्रों की सुरक्षित आपूर्ति, उत्तर पुस्तिकाओं के संग्रहण और मूल्यांकन प्रक्रिया को भी और अधिक मजबूत किया है. अधिकारियों के अनुसार पूरी परीक्षा प्रक्रिया को गोपनीय और सुरक्षित रखने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि छात्रों को शांत और तनावमुक्त माहौल में परीक्षा देने का अवसर मिल सके.

