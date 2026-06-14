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जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का काउंट डाउन शुरू, कल मनाया जाएगा यात्री सुविधा दिवस

उन्होंने बताया कि यात्रियों को गिफ्ट हैंपर दिए जाएंगे. सामूहिक वंदेमारत का अयोजन किया जाएगा. इसके अलावा हमारे उत्कृष्ठ कर्मचारियों को सम्मानित भी किया जाएगा. पौधरोपण भी होगा. उन्होंने बताया कि गत वर्ष हमने 17 सितंबर को यात्री सेवा दिवस मनाया था. इस बार हम नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देश पर कल यात्री सुविधा दिवस मनाएंगे. यात्री आगमन क्षेत्र में सांस्कृति नृत्य भी आयोजित होंगे.

जोधपुर: शहर के एयरपोर्ट के नए टर्मिनल शुरू करने का काउंट डाउन शुरू हो गया है. निर्माण से जुड़े काम पूरे हो गए हैं. अब अलग–अलग विभागों के क्लियरेंस का काम चल रहा है. एयरपोर्ट निदेशक का कहना है कि अगले दो सप्ताह में यह पूरा होने के बाद कभी भी नया टर्मिनल शुरू करने ऐलान हो सकता है. रविवार को जोधपुर एअरपोर्ट पर आयोजित प्रेस वार्ता में निदेशक मनोज उनियाल ने बताया कि नया टर्मिनल वर्तमान से सात गुना बड़ा है. यात्री सुविधाएं भी बढ़ेंगी. उन्होंने बताया कि सोमवार को हम यात्री सुविधा दिवस बनाने जा रहे हैं. इसके तहत आने वाले यात्रियों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा.

'12 साल में यात्री भार हुआ दोगुना': एयरपोर्ट निदेशक ने बताया कि जोधपुर एयरपोर्ट पर 2014 में जितने पैसेंजर आते थे, उससे दो गुना अभी आ रहे हैं. गत वर्ष हमारे एयरपोर्ट पर एक मिलियन से ज्यादा यात्री आए थे. 12 सालों में यहां फ्लाइट्स की संख्या भी दो गुना हो गई है. ज्यादातर समय देश के प्रमुख नगरों से एयर कनेक्टिविटी बनी हुई है. टूरिस्ट सीजन में प्रतिदिन 25 फ्लाइट्स तक संचालित की जाती हैं. नए टर्मिनल पर छह एयरोब्रिज बनाए गए हैं.

नए टर्मिनल पर होंगी सभी आधारभूत सुविधाएं (ETV Bharat Jodhpur)

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पार्किंग हुई तीन हजार वर्ग मीटर: नए टर्मिनल के शुरू होने पर एयरपोर्ट के पुराने परिसर का ज्यादातर हिस्सा पार्किंग के लिए काम आएगा. इसका क्षेत्र लगातार बढ़ाया जा रहा है. जिससे यात्रियों को परेशानी नहीं हो. इस टर्मिनल में कई नई सुविधाएं भी विकसित हो रही हैं. उन्होंने बताया कि टर्मिनल पूरा बन चुका है. हमारे सिक्योरिटी व सेफ्टी क्लियरिंस के काम चल रहे हैं. दो सप्ताह में पूरा हो जाएगा. साथ ही अन्य सिस्टम की टेस्टिंग हो रही हैं.

नए टर्मिनल की हेरिटेज थीम (ETV Bharat Jodhpu)

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नया टर्मिनल पहले से सात गुना बड़ा: नया टर्मिनल 24 हजार वर्ग मीटर में बनाया गया है. जोधपुर हवाई अड्डे की बिल्डिंग का निर्माण जोधपुर के पत्थरों से किया गया है. इसे हेरिटेज लुक दिया गया है. निर्माण कार्य पूरा होने के बाद अब यात्री सुविधाओं जांच चल रही है. इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के स्तर का बनाया गया है जिससे भविष्य में कस्टम इमिग्रेशन काउंटर लगाकर सुविधा शुरू की जा सकेगी.