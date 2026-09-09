ETV Bharat / state

नीट यूजी 2026: UP में पहले राउंड की काउंसलिंग शुरू, KGMU बना टॉपर्स की पहली पसंद; लखनऊ के कॉलेजों के लिए उमड़े छात्र

प्रदेशभर के मेडिकल कॉलेजों में अलॉटमेंट के बाद 8 से 14 सितंबर तक काउंसलिंग और दाखिले की प्रक्रिया चलेगी.

Photo Credit; ETV Bharat
उत्तर प्रदेश में नीट यूजी 2026 काउंसलिंग (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 7:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: नीट यूजी 2026 की पहले राउंड की काउंसलिंग में राजधानी का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी टॉपर्स की पहली पसंद बनकर उभरा है. पहले ही राउंड में यहां की सीटें बेहद ऊंचे कटऑफ पर फुल हो गई हैं, जिसके चलते प्रदेश के अन्य कॉलेजों के मुकाबले यहां सबसे कम छात्रों को दाखिला मिल सका है, जबकि अन्य जिलों के मेडिकल कॉलेजों में काफी अधिक रैंक वाले छात्रों को भी आसानी से सीटें मिल गई हैं. बता दें कि प्रदेशभर के मेडिकल कॉलेजों में अलॉटमेंट के बाद 8 से 14 सितंबर तक काउंसलिंग और दाखिले की प्रक्रिया चलेगी.

उत्तर प्रदेश में नीट यूजी 2026 काउंसलिंग (Video Credit; ETV Bharat)

काउंसलिंग बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, जनरल कैटेगरी में केजीएमयू की क्लोजिंग रैंक 3,706 रही, जो प्रदेश में सबसे ऊंची कटऑफ है. इसके विपरीत, ललितपुर के एएसएमसी में यह रैंक 27,432 तक पहुंच गई. ओबीसी वर्ग में भी ऐसा ही ट्रेंड दिखा, जहां केजीएमयू की क्लोजिंग रैंक 4,628 रही, जबकि ललितपुर एएसएमसी में यह आंकड़ा 29,276 रहा. वहीं, अनुसूचित जाति वर्ग में केजीएमयू में 36,962 रैंक तक दाखिला हुआ, जबकि ललितपुर एएसएमसी में यह सीमा 1,57,298 तक चली गई. सबसे बड़ा अंतर अनुसूचित जनजाति वर्ग में दर्ज किया गया. यहां जहां केजीएमयू की क्लोजिंग रैंक 1,06,360 रही, वहीं कुशीनगर के एएसएमसी में यह आंकड़ा 4,05,346 तक जा पहुंचा.

इन आंकड़ों से साफ है कि राउंड-1 में केजीएमयू में दाखिले के लिए सबसे बेहतर रैंक की आवश्यकता पड़ी, जबकि प्रदेश के नए मेडिकल कॉलेजों में सीटें अपेक्षाकृत नीचे की रैंक तक जाती दिखीं.

केजीएमयू के पास काउंसलिंग की जिम्मेदारी

दरअसल, लखनऊ के सभी मेडिकल कॉलेजों की काउंसलिंग की जिम्मेदारी केजीएमयू को सौंपी गई है, जहां इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं. यूनिवर्सिटी के कलाम सेंटर में जिन अभ्यर्थियों का नाम सूची में आया है, वे अपनी मार्कशीट, आधार कार्ड और अन्य जरूरी दस्तावेजों के साथ पहुंचकर सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं. दस्तावेज सत्यापन के बाद अभ्यर्थियों को ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी, जिसके बाद उन्हें कक्षाएं शुरू होने की तिथि की जानकारी दी जाएगी और उनका दाखिला पूरा माना जाएगा.

जगह-जगह हेल्प डेस्क

काउंसलिंग के पहले दिन लखनऊ और आसपास के जिलों के छात्र-छात्राएं बड़ी संख्या में कलाम सेंटर पहुंचे, जबकि दूर-दराज के जिलों से आने वाले अभ्यर्थियों के 14 तारीख तक आने की संभावना जताई जा रही है. केजीएमयू के प्रवक्ता डॉ. केके सिंह का कहना है कि छात्रों की सुविधा के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं. परिसर में बाहर टेंट लगाए गए हैं, बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की गई है, पीने के स्वच्छ पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और किसी भी प्रकार की समस्या से निपटने के लिए जगह-जगह हेल्प डेस्क भी स्थापित किए गए हैं.

ये भी पढ़ें- सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण मामला पहुंचा हाईकोर्ट, मस्जिद कमेटी ने प्रशासन की कार्रवाई को दी चुनौती

TAGGED:

NEET
MEDICAL COLLEGE COUNSELING UP
NEET UG 2026
MEDICAL STUDENT
MEDICAL COLLEGE COUNSELING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.