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नीट यूजी 2026: UP में पहले राउंड की काउंसलिंग शुरू, KGMU बना टॉपर्स की पहली पसंद; लखनऊ के कॉलेजों के लिए उमड़े छात्र

उत्तर प्रदेश में नीट यूजी 2026 काउंसलिंग ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: नीट यूजी 2026 की पहले राउंड की काउंसलिंग में राजधानी का किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी टॉपर्स की पहली पसंद बनकर उभरा है. पहले ही राउंड में यहां की सीटें बेहद ऊंचे कटऑफ पर फुल हो गई हैं, जिसके चलते प्रदेश के अन्य कॉलेजों के मुकाबले यहां सबसे कम छात्रों को दाखिला मिल सका है, जबकि अन्य जिलों के मेडिकल कॉलेजों में काफी अधिक रैंक वाले छात्रों को भी आसानी से सीटें मिल गई हैं. बता दें कि प्रदेशभर के मेडिकल कॉलेजों में अलॉटमेंट के बाद 8 से 14 सितंबर तक काउंसलिंग और दाखिले की प्रक्रिया चलेगी. उत्तर प्रदेश में नीट यूजी 2026 काउंसलिंग (Video Credit; ETV Bharat) काउंसलिंग बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, जनरल कैटेगरी में केजीएमयू की क्लोजिंग रैंक 3,706 रही, जो प्रदेश में सबसे ऊंची कटऑफ है. इसके विपरीत, ललितपुर के एएसएमसी में यह रैंक 27,432 तक पहुंच गई. ओबीसी वर्ग में भी ऐसा ही ट्रेंड दिखा, जहां केजीएमयू की क्लोजिंग रैंक 4,628 रही, जबकि ललितपुर एएसएमसी में यह आंकड़ा 29,276 रहा. वहीं, अनुसूचित जाति वर्ग में केजीएमयू में 36,962 रैंक तक दाखिला हुआ, जबकि ललितपुर एएसएमसी में यह सीमा 1,57,298 तक चली गई. सबसे बड़ा अंतर अनुसूचित जनजाति वर्ग में दर्ज किया गया. यहां जहां केजीएमयू की क्लोजिंग रैंक 1,06,360 रही, वहीं कुशीनगर के एएसएमसी में यह आंकड़ा 4,05,346 तक जा पहुंचा. इन आंकड़ों से साफ है कि राउंड-1 में केजीएमयू में दाखिले के लिए सबसे बेहतर रैंक की आवश्यकता पड़ी, जबकि प्रदेश के नए मेडिकल कॉलेजों में सीटें अपेक्षाकृत नीचे की रैंक तक जाती दिखीं.