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साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स, कौन सी स्ट्रीम चुनें? काउंसलिंग से दूर हो रहा छात्रों का कन्फ्यूजन

10वीं के बाद सब्जेक्ट चुनने के असमंजस को दूर करने के लिए काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है. अंकुर जाकड़ की रिपोर्ट...

10वीं के बच्चों की काउंसलिंग
10वीं के बच्चों की काउंसलिंग (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 8, 2026 at 4:12 PM IST

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Updated : April 8, 2026 at 4:18 PM IST

7 Min Read
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जयपुर : 10वीं की परीक्षा के बाद हर छात्र एक ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है, जहां से उसका भविष्य नई दिशा लेता है. आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स कौन सा विषय चुना जाए, ये सवाल जितना आसान लगता है, उतना होता नहीं है. सही जानकारी के अभाव, दोस्तों की देखा-देखी और परिवार के दबाव के बीच कई छात्र कंफ्यूजन में फंस जाते हैं. ऐसे में स्कूलों में शुरू किए गए करियर काउंसलिंग सत्र छात्रों के लिए रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं, जहां उनकी रुचि, क्षमता और भविष्य के लक्ष्यों को ध्यान में रखकर सही विषय चुनने में मदद की जा रही है.

काउंसलिंग से दूर होता कंफ्यूजन : 10वीं पास करने के बाद कई छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनना चाहते हैं, लेकिन परिवार, रिश्तेदारों या दोस्तों के दबाव में आकर गलत फैसला ले लेते हैं. यही कारण है कि बाद में पढ़ाई में मन नहीं लगता और कई बार छात्र पढ़ाई तक छोड़ देते हैं. ऐसे में काउंसलिंग का मकसद सिर्फ सलाह देना नहीं, बल्कि छात्र की क्षमता, रुचि और सोच को समझकर सही दिशा दिखाना होता है. कई बार प्रैक्टिकल टेस्ट और बातचीत के जरिए छात्रों को यह समझाया जाता है कि उनकी असली रुचि क्या है. एक बड़ी समस्या ये भी है कि छात्र अपने दोस्तों को देखकर सब्जेक्ट चुनते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर छात्र की योग्यता, समझ और रुचि अलग होती है. काउंसलिंग में यही समझाया जाता है कि किसी और का रास्ता आपके लिए सही हो, ये जरूरी नहीं.

काउंसलिंग से दूर हो रहा छात्रों का कन्फ्यूजन (ETV Bharat Jaipur)
काउंसलिंग से फायदे
काउंसलिंग से फायदे (ETV Bharat GFX)

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साइंस स्ट्रीम, किसके लिए सही? : शिक्षाविद् डॉ. संजय पाराशर ने बताया कि दसवीं कक्षा किसी भी छात्र के लिए आधारशिला होती है, जहां छात्र के पास लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस जैसे महत्वपूर्ण विषय होते हैं. यदि छात्र कैलकुलस विजार्ड वाला बच्चा है, उसका लॉजिकल पार्ट स्ट्रांग है, तो ऐसे छात्रों को साइंस में जाना चाहिए. यदि छात्र की एक्सपेरिमेंट में रुचि है और उसकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग है तो उन्हें साइंस के साथ बायोलॉजी का ऑप्शन लेना चाहिए. जिनका मैथ्स और लॉजिकल थिंकिंग मजबूत हो, उन्हें साइंस मैथ्स में रुचि दिखानी चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि जरूरी नहीं कि हर बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर ही बने, साइंस में कई विकल्प मौजूद हैं. साइंस स्टूडेंट्स के लिए डॉक्टर (NEET), इंजीनियरिंग (JEE), रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फार्मास्यूटिकल्स, डेंटल, फिजियोथैरेपी, लैब टेक्नीशियन / रेडियोलॉजी और एग्रीकल्चर में फ्यूचर स्कोप है.

साइंस स्ट्रीम में फ्यूचर स्कोप
साइंस स्ट्रीम में फ्यूचर स्कोप (ETV Bharat GFX)

कॉमर्स स्ट्रीम, किसे चुनना चाहिए ? : डॉ. पाराशर ने बताया कि जिनकी मार्केटिंग और मैनेजमेंट स्किल अच्छी हो, जिन्हें अकाउंट, फाइनेंस और बिजनेस में रुचि हो, जो चीजों को समझाने और प्रभावित करने में अच्छे हों, उन्हें कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहिए. छात्र में यदि मैनिपुलेशन पावर और आर्टिकुलेटिव समझ है तो उन्हें कॉमर्स जैसा विषय चुनने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए. कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA), कंपनी सेक्रेटरी (CS), बैंकिंग एंड फाइनेंस, MBA / मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड बिजनेस में फ्यूचर स्कोप है.

कॉमर्स स्ट्रीम में फ्यूचर स्कोप
कॉमर्स स्ट्रीम में फ्यूचर स्कोप (ETV Bharat GFX)

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आर्ट्स (ह्यूमैनिटीज) - कौन से छात्र लें ? : डॉ. संजय ने स्पष्ट किया कि जिनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, जिन्हें समाज, इतिहास, राजनीति में रुचि हो, जो लिखने, बोलने और विश्लेषण में अच्छे हों, उन्हें ह्यूमैनिटीज में अपना करियर देखना चाहिए. बच्चा डिबेटेड है, उसकी होराइजन अंडरस्टैंडिंग विस्तृत है वो आर्ट्स के साथ लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है. आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए UPSC / RPSC (IAS, RAS), वकालत (LLB, RJS), पत्रकारिता, प्रोफेसर / रिसर्चर, सोशल वर्क, कंटेंट राइटिंग / मीडिया में फ्यूचर स्कोप है.

आर्ट्स स्ट्रीम में फ्यूचर स्कोप
आर्ट्स स्ट्रीम में फ्यूचर स्कोप (ETV Bharat GFX)

मार्क्स या इंटरेस्ट - क्या ज्यादा जरूरी : 10वीं के नंबर ये जरूर बताते हैं कि छात्र किस विषय में बेहतर है, लेकिन ये अंतिम फैसला नहीं है. सरकारी स्कूलों में अब 10वीं के बाद छात्रों के इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए करियर काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं. बायोलॉजी लेक्चरर ऋषि राज सैनी के अनुसार, अधिकांश छात्र इस दौर में असमंजस में रहते हैं, इसीलिए शिक्षकों की ओर से उनकी जिज्ञासाओं का समाधान कर सही दिशा देने की कोशिश की जा रही है. मार्क्स और इंटरेस्ट दोनों देख कर उनके सब्जेक्ट को लेकर गाइड किया जा रहा है. काउंसलिंग के दौरान ये सामने आया कि कई छात्र अपने दोस्तों या परिवार के दबाव में आकर विषय चुन लेते हैं, जबकि उनकी रुचि कुछ और होती है. ऐसे में उन्होंने स्पष्ट किया कि हर छात्र की योग्यता अलग होती है और तुलना करना गलत है. प्रैक्टिकल टेस्ट और व्यक्तिगत बातचीत के जरिए छात्रों को ये समझाया जा रहा है कि वे अपनी क्षमता के अनुसार ही फैसला लें, ताकि आगे चलकर पढ़ाई बोझ न बने.

गलत सब्जेक्ट चुनने के नुकसान
गलत सब्जेक्ट चुनने के नुकसान (ETV Bharat GFX)

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हर विषय में है स्कोप, जरूरी है सही दिशा : वहीं, हिस्ट्री लेक्चरर हरिप्रसाद शर्मा ने बताया कि आज के समय में हर विषय का अपना महत्व है और हर स्ट्रीम में बेहतर करियर के अवसर मौजूद हैं. उन्होंने छात्रों को ये भी समझाया कि यूपीएससी या आरपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए किसी एक खास स्ट्रीम का होना जरूरी नहीं है. छात्र अपनी रुचि के अनुसार कोई भी विषय चुनकर आगे चलकर बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं. IAS बनने के लिए सिर्फ आर्ट्स लेना जरूरी नहीं साइंस और कॉमर्स के छात्र भी ये परीक्षा दे सकते हैं.

छात्राओं को गाइड करते टीचर्स
छात्राओं को गाइड करते टीचर्स (ETV Bharat Jaipur)

छात्रों को मिला गाइडेंस तो दूर हुआ कंफ्यूजन : काउंसलिंग सत्रों का सकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है. छात्रा दक्षिता वर्मा, जो कम अंकों के कारण साइंस को लेकर असमंजस में थीं, उन्होंने अपने भविष्य के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आर्ट्स स्ट्रीम चुनने का फैसला लिया. वहीं, छात्रा कनिष्का मीणा, जो साइंस और सोशल साइंस के बीच उलझी हुई थीं, उन्होंने काउंसलिंग और पारिवारिक चर्चा के बाद साइंस बायो स्ट्रीम का चयन किया. इन उदाहरणों से साफ है कि सही समय पर मार्गदर्शन मिलने से छात्र बेहतर फैसला ले पा रहे हैं. गलत सब्जेक्ट चुनने के कई नुकसान हैं. इससे छात्रों में पढ़ाई के प्रति रुचि खत्म हो जाती है. स्ट्रेस और दबाव बढ़ता है. करियर में बार-बार बदलाव करना पड़ता है और भविष्य में असमंजस रहता है.

एक-एक छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट चुनने में मदद करते टीचर्स
एक-एक छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार सब्जेक्ट चुनने में मदद करते टीचर्स (ETV Bharat Jaipur)

सरकारी स्कूलों में हो रही यह काउंसलिंग पहल छात्रों के लिए काफी राहत देने वाली साबित हो रही है. इससे न केवल छात्रों का कन्फ्यूजन दूर हो रहा है, बल्कि वे आत्मविश्वास के साथ अपने करियर की दिशा तय कर पा रहे हैं. हर सब्जेक्ट की अपनी वैल्यू है और हर फील्ड में स्कोप है. फर्क सिर्फ इतना है कि छात्र उसमें कितनी मेहनत और लगन से काम करते हैं.

विषय और उससे जुड़े स्कोप को समझाया गया
विषय और उससे जुड़े स्कोप को समझाया गया (ETV Bharat Jaipur)
Last Updated : April 8, 2026 at 4:18 PM IST

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