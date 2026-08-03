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मेडिकल काउंसलिंग में एक MBBS सीट पर 8 दावेदार, सरकारी सीट पर 15 के बीच कॉम्पिटिशन

21 जून को हुई नीट यूजी परीक्षा में कतार में स्टूडेंट्स ( ETV Bharat Kota )

कोटा: नीट यूजी परीक्षा 2026 के परिणाम के आधार पर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिलना है. इसके लिए देश के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने वाली है. इसका शेड्यूल मेडिकल काउंसिल कमेटी (MCC) ने जारी कर दिया है. इसमें ऑल इंडिया 15 फीसदी कोटा (सेंट्रल) काउंसलिंग 4 अगस्त से शुरू होगी, जो 10 अक्टूबर तक चलेगी. स्टेट कोटा 85 फीसदी काउंसलिंग 13 अगस्त से शुरू होकर 10 अक्टूबर तक चलेगी. इस तरह यह काउंसलिंग भी करीब 2 माह की होगी.

निजी कोचिंग संस्थान के करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट परिजात मिश्रा ने बताया कि नीट यूजी के पात्र 11 लाख 21 हजार 185 विद्यार्थी काउंसलिंग में शामिल होंगे. देश में हाल में जारी सीटों के अनुसार 1,39,439 एमबीबीएस सीट है. काउंसलिंग में 1 एमबीबीएस सीट के लिए 8 कैंडीडेट्स में मुकाबला है. देश की सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीट की बात की जाए तो यह संख्या 73,643 है. इस अनुसार एक सरकारी सीट पर 15 से ज्यादा बच्चों के बीच कॉम्पिटिशन होगा. मिश्रा ने कहा कि जिन बच्चों की ऑल इंडिया रैंक (AIR) नीट यूजी में बेहतर है, उन्हें पहले मौका मिलेगा.

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8 सितंबर से नया सत्र: मेडिकल काउंसिल कमेटी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि 8 सितंबर से मेडिकल कॉलेजों में नया सेशन शुरू होगा. इस दौरान काउंसलिंग प्रोसेस चलता रहेगा. इसमें सेंट्रल काउंसलिंग में दूसरे राउंड की रिपोर्टिंग 8 सितंबर तक पूरी हो जाएगी. स्टेट कोटा काउंसलिंग में 14 सितंबर को दूसरे राउंड की जॉइनिंग खत्म होगी. नए सेशन के शुरू होने की डेट के बाद सेंट्रल व स्टेट दोनों काउंसलिंग के दो राउंड होंगे.

सेंट्रल काउंसलिंग का शेड्यूल

पहला राउंड

सीट मैट्रिक्स जारी: 4 अगस्त

रजिस्ट्रेशन और फीस भुगतान: 5 से 12 अगस्त

चॉइस फिलिंग और लॉकिंग: 6 से 13 अगस्त

सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया: 13 से 16 अगस्त

अलॉटमेंट रिजल्ट: 17 अगस्त

रिपोर्टिंग और जॉइनिंग: 18 से 22 अगस्त

वेरिफिकेशन: 23 अगस्त

दूसरा राउंड