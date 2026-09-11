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कुनकुरी मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग : पहले साल 50 सीटों पर होगा प्रवेश, 200 सीटों की मिली है मंजूरी

जशपुरनगर : जिले में मेडिकल कॉलेज की वर्षों पुरानी मांग अब हकीकत में बदलने लगी है. कुनकुरी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है. वर्तमान में 50 एमबीबीएस सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है.पूरे मेडिकल कॉलेज के लिए कुल 200 सीटों की स्वीकृति दी गई है.अगस्त माह से शुरू हुई काउंसलिंग में अब तक 15 छात्रों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और प्रवेश की प्रक्रिया जारी है.





359 करोड़ से बनेगा 220 बिस्तरों का अत्याधुनिक अस्पताल



मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालने के बाद जशपुर में मेडिकल कॉलेज शुरू करने की घोषणा की थी.सरकार के पहले बजट में ही मेडिकल कॉलेज को मूर्त रूप देने की दिशा में 220 बिस्तरों की क्षमता वाले अत्याधुनिक अस्पताल के निर्माण के लिए 359 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए. यही अस्पताल आगे चलकर मेडिकल कॉलेज के विस्तारित स्वरूप का आधार बनेगा.अस्पताल भवन निर्माण के लिए सीजीएमएससी निविदा प्रक्रिया पूरी कर कार्यादेश भी जारी कर चुका है.



झरगांव के पॉलिटेक्निक भवन में होगी अस्थायी पढ़ाई



मेडिकल कॉलेज का शुरुआती संचालन शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम झरगांव स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन से किया जाएगा.एमबीबीएस प्रथम वर्ष की कक्षाओं के संचालन के लिए राज्य सरकार ने 60 पदों की स्वीकृति दी है.इनमें डीन, छात्रावास अधीक्षक, प्रोफेसरों के साथ कार्यालयीन स्टाफ के पद भी शामिल हैं. सीएमएचओ डॉ. जीएस जात्रा के अनुसार, पॉलिटेक्निक भवन के एक हिस्से में 50 सीटर छात्रावास की व्यवस्था भी की गई है.छात्र और छात्राओं के रहने के लिए अलग-अलग व्यवस्था होगी. अध्ययनरत विद्यार्थियों के प्रयोगात्मक अध्ययन के लिए जिला चिकित्सालय में भी आवश्यक व्यवस्था की गई है. मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक कार्यालय की व्यवस्था जिला चिकित्सालय के पास निर्माणाधीन क्रिटिकल केयर अस्पताल में की गई है.