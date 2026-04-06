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रांची नगर निगम की पहली बैठक में पेयजल संकट पर गूंजा सदन, जनप्रतिनिधियों ने उठाए क्षेत्रीय मुद्दे

मेयर की अध्यक्षता में रांची नगर निगम की पहली बैठक ( ईटीवी भारत )

रांची: नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर, डिप्टी मेयर और सभी पार्षदों की पहली बैठक निगम सभागार में आयोजित की गई. हालांकि यह बैठक जल बोर्ड से संबंधित थी, लेकिन इसमें शहर की जमीनी समस्याओं की गूंज साफ सुनाई दी. बैठक में निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे. जहां जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया.

बैठक में गर्मी के दौरान पेयजल संकट पर जोर

बैठक के दौरान सबसे अधिक जोर पेयजल संकट पर रहा. पार्षदों ने गर्मी के मौसम में शहर के कई इलाकों में उत्पन्न हो रही पानी की समस्या को लेकर गंभीर चिंता जताई. पार्षदों ने कहा कि कई वार्डों में पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं जहां पाइपलाइन मौजूद है, वहां भी नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है.

बैठक को लेकर जानकारी देते मेयर और पार्षद (ईटीवी भारत)

मेयर ने भी दिया निर्देश

मेयर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे केवल कार्यालय तक सीमित न रहें, बल्कि फील्ड में जाकर वास्तविक स्थिति का जायजा लें और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि संबंधित क्षेत्र के इंजीनियर भी पार्षदों के साथ समन्वय बनाकर काम करें, ताकि जमीनी स्तर पर सुधार दिख सके. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगली बैठक में सभी विभागों से अपडेट लिया जाएगा. इसमें यह देखा जाएगा कि किन-किन क्षेत्रों में समस्याएं थीं और उनमें कितना सुधार किया गया है. मेयर ने कहा कि कहीं लापरवाही पाई जाती है, तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.