रांची नगर निगम की पहली बैठक में पेयजल संकट पर गूंजा सदन, जनप्रतिनिधियों ने उठाए क्षेत्रीय मुद्दे
रांची नगर निगम की पहली बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्र में पेयजल समस्या का मुद्दा उठाया.
Published : April 6, 2026 at 7:20 PM IST
रांची: नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर, डिप्टी मेयर और सभी पार्षदों की पहली बैठक निगम सभागार में आयोजित की गई. हालांकि यह बैठक जल बोर्ड से संबंधित थी, लेकिन इसमें शहर की जमीनी समस्याओं की गूंज साफ सुनाई दी. बैठक में निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे. जहां जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया.
बैठक में गर्मी के दौरान पेयजल संकट पर जोर
बैठक के दौरान सबसे अधिक जोर पेयजल संकट पर रहा. पार्षदों ने गर्मी के मौसम में शहर के कई इलाकों में उत्पन्न हो रही पानी की समस्या को लेकर गंभीर चिंता जताई. पार्षदों ने कहा कि कई वार्डों में पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं जहां पाइपलाइन मौजूद है, वहां भी नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है.
मेयर ने भी दिया निर्देश
मेयर ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे केवल कार्यालय तक सीमित न रहें, बल्कि फील्ड में जाकर वास्तविक स्थिति का जायजा लें और समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें. उन्होंने कहा कि संबंधित क्षेत्र के इंजीनियर भी पार्षदों के साथ समन्वय बनाकर काम करें, ताकि जमीनी स्तर पर सुधार दिख सके. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगली बैठक में सभी विभागों से अपडेट लिया जाएगा. इसमें यह देखा जाएगा कि किन-किन क्षेत्रों में समस्याएं थीं और उनमें कितना सुधार किया गया है. मेयर ने कहा कि कहीं लापरवाही पाई जाती है, तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.
पानी के टैंकरों की खराब हालत पर भी चर्चा
इसके अलावा टैंकरों की खराब स्थिति और चापाकलों की मरम्मत में लापरवाही का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया गया. पार्षदों ने बताया कि कई जगहों पर चापाकल खराब पड़े हैं, लेकिन उनकी मरम्मत समय पर नहीं हो रही है. जिससे लोगों को पेयजल के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है. गर्मी के बढ़ते प्रकोप के बीच यह समस्या और गंभीर होती जा रही है.
समस्याओं पर तत्काल कदम उठाने का निर्देश
जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के सामने साफ कहा कि अगर जल्द इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, तो आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा. पार्षदों ने टैंकरों की तत्काल मरम्मत, चापाकलों को दुरुस्त करने और जहां जरूरत हो, वहां नई पाइपलाइन बिछाने की मांग की. मौके पर मेयर रोशनी खलखो ने सभी मुद्दों को गंभीरता से लेते हुए कहा कि करीब तीन वर्षों के बाद नगर निगम का चुनाव हुआ है और अब जनप्रतिनिधि सक्रिय हुए हैं. उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं का समाधान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा.
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