झांसी में पार्षदों ने नगर निगम सदन की बैठक का किया बहिष्कार, बोले- अधिकारियों ने किया सदन का अपमान
पार्षद नीता यादव ने आरोप लगाया कि जनता के पैसे से अधिकारी आराम कर रहे हैं. आम लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 9:27 PM IST
झांसी : नगर निगम की बहुप्रतीक्षित बैठक आज हंगामे की भेंट चढ़ गई. नगर निगम के सभी पार्षदों ने सदन की बैठक का विरोध कर दिया. पार्षदों ने आरोप लगाया कि सदन की बैठक 11.45 बजे तय किया गया था, लेकिन कोई भी अधिकारी समय से नहीं पहुंचा. लगभग 45 मिनट की देरी से पहुंचने के बाद भी अधिकारियों का रवैया अपमानजनक था. इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने एक साथ हंगामा कर सदन का बहिष्कार कर दिया.
नगर निगम के सदन की बैठक लंबे समय बाद आयोजित की गई थी. 11.45 बजे से यह बैठक शुरू होनी थी. लेकिन, अधिकारियों के ना पहुंचने की वजह से बैठक शुरू नहीं हो पाई. पूर्व उपसभापति प्रियंका साहू ने आरोप लगाया कि अधिकारी 40 से 45 मिनट की देरी से पहुंचे. इसके बाद भी अधिकारी एक कमरे में बैठकर मीटिंग करते रहे. सदन की गरिमा का अपमान किया जा रहा है.
पार्षद नीता यादव ने आरोप लगाया कि जनता के पैसे से अधिकारी आराम कर रहे हैं. आम लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं है. यह मुद्दे उठाने की बारी आई तो अधिकारी सदन की बैठक में ही नहीं आए. जिस वार्ड में कोई पार्षद नहीं है वहां 6 करोड़ से अधिक के काम हो गए. अन्य वार्डों की सुनवाई भी नहीं हो रही है.
पार्षद अमित राय ने कहा कि सभी 70 पार्षद समय से आ गए थे, लेकिन अधिकारी नहीं पहुंचे. जब पार्षदों ने बैठक की बहिष्कार किया तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि खाना जरूर खा के जाना. इसके बाद पार्षद बाहर आ गए. पार्षदों ने नगर आयुक्त का भी घेराव करने का प्रयास किया. महापौर बिहारीलाल आर्य ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं है. अक्षय तृतीया होने के कारण बैठक को स्थगित कर दिया गया है.
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