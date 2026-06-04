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हरिद्वार में पार्षदों ने निगम कर्मचारियों को बनाया बंधक, ऑफिस में जड़ा ताला

हरिद्वार: नगर निगम की कार्यशैली से नाराज कांग्रेस पार्षदों ने नगर निगम के स्ट्रीट लाइट कार्यालय पर ताला जड़ दिया. साथ ही कर्मचारियों के अंदर बंद करके गेट पर जमकर हंगामा किया. पार्षदों के विरोध में स्ट्रीट लाइट का कार्य करने वाले कर्मचारी उतर आए. सभी ने गाड़ियां खड़ी कर कार्य बहिष्कार कर दिया.

पार्षदों का आरोप है कि विभाग ठीक से कार्य नहीं कर रहा है. चारधाम यात्रा चल रही है. यात्री बाहुल्य क्षेत्र होने पर भी जगह जगह अंधेरा छाया हुआ है. तालाबंदी से पहले कर्मचारियों और पार्षदों में काफी बहसबाजी भी हुई. सूचना मिलने पर अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भी नगर निगम कार्यालय पहुंचे. जिसके बाद जमकर नारेबाजी हुई. तालाबंदी की सूचना के बाद सहायक नगर आयुक्त श्याम सुंदर ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और हंगामे को शांत कराया.

पार्षद हिमांशु गुप्ता ने बताया पिछले कई दिनों ने उनके वार्डो में अंधेरा छाया हुआ है. निगम कर्मचारी बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट ठीक करने नहीं आते हैं. जनता पार्षदों से नाराज है. जिसके कारण आज वे अपने साथी पार्षदों के साथ निगम कार्यालय पहुंचे. यहां स्ट्रीट लाइट अनुभाग में बैठे कर्मचारियों से बात करने लगे. कर्मचारियों ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी. उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगे. कई बार समझाने पर भी वो अभद्रता करते रहे.