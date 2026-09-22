आई कार्ड के आदेश पर देवघर नगर निगम में घमासान, कर्मचारियों ने माना नियम, पार्षदों में नाराजगी
देवघर नगर निगम में आई कार्ड दिखाने के आदेश पर पार्षदों ने नाराजगी जताई. हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट.
Published : September 22, 2026 at 2:36 PM IST
देवघर: देवघर नगर निगम में एक आदेश को लेकर एक बार फिर कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच विवाद की स्थिति बनती दिखाई दे रही है. नगर आयुक्त सुलोचना मीणा की ओर से जारी एक पत्र के बाद निगम कार्यालय में प्रवेश को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं.
आदेश के मुताबिक नगर निगम कार्यालय में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ वार्ड पार्षदों को भी अपना पहचान पत्र यानी आई कार्ड दिखाना होगा. आदेश जारी होने के बाद निगम के कर्मचारी जहां इसे स्वीकार करते नजर आ रहे हैं, वहीं कुछ जनप्रतिनिधियों ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसका विरोध शुरू कर दिया है.
अमर्यादित टिप्पणी से बढ़ा विवाद
दरअसल, यह पूरा विवाद नगर निगम कार्यालय में कुछ दिनों पहले हुई एक घटना के बाद सामने आया है. एक जनप्रतिनिधि की ओर से निगम कार्यालय के सामने एक कर्मचारी के खिलाफ कथित तौर पर अमर्यादित टिप्पणी किए जाने के बाद निगम के स्थानीय कर्मचारियों में नाराजगी देखी गई थी. कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए हड़ताल पर जाने की घोषणा तक कर दी थी. हालांकि, हड़ताल की वजह से आम लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए नगर आयुक्त ने हस्तक्षेप किया और कर्मचारियों से बातचीत के बाद हड़ताल वापस करा दी गई.
हड़ताल वापस लेने के दौरान कर्मचारियों की ओर से यह मांग रखी गई कि भविष्य में किसी भी जनप्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति की ओर से निगम के कर्मचारियों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाए. कर्मचारियों का कहना था कि वे निगम की व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए लगातार काम करते हैं, ऐसे में उनके सम्मान और सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए.
पहचान पत्र दिखाने का आदेश
कर्मचारियों की मांग और निगम कार्यालय में आने-जाने वाले लोगों की व्यवस्था को देखते हुए नगर आयुक्त सुलोचना मीणा की ओर से पहचान पत्र दिखाने से संबंधित आदेश जारी किया गया. आदेश के तहत कार्यालय में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों और वार्ड पार्षदों को अपना आई कार्ड दिखाना होगा.
निगम की ओर से इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि कई बार जनप्रतिनिधियों के साथ अन्य लोग भी निगम कार्यालय में प्रवेश कर जाते हैं. ऐसे में कार्यालय की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रवेश करने वाले लोगों की पहचान सुनिश्चित करना जरूरी है. कर्मचारियों की ओर से इस व्यवस्था को लेकर फिलहाल विरोध की स्थिति नहीं दिखाई दे रही है. कर्मचारी इसे कार्यालय की व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़ा कदम मान रहे हैं. हालांकि, पार्षदों के बीच इस आदेश को लेकर नाराजगी सामने आ रही है.
आदेश को लेकर जनप्रतिनिधियों में नाराजगी
नगर आयुक्त के आदेश का विरोध कर रहे जनप्रतिनिधियों का कहना है कि वार्ड पार्षद जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं. ऐसे में उन्हें निगम कार्यालय में प्रवेश करने के लिए किसी तरह की अनुमति लेने या अलग से प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. कुछ पार्षदों ने इस आदेश को 'तुगलकी फरमान' बताते हुए कहा कि यदि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को भी निगम कार्यालय में प्रवेश के दौरान अपनी पहचान साबित करनी पड़ेगी, तो इससे जनप्रतिनिधियों की भूमिका और सम्मान पर सवाल खड़े होंगे.
जनप्रतिनिधियों का कहना है कि पार्षद अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर निगम कार्यालय और अधिकारियों के पास आते हैं. ऐसे में कार्यालय में उनकी आवाजाही को लेकर इस तरह की व्यवस्था लागू करना उचित नहीं है. हालांकि, निगम प्रशासन की ओर से इसे सुरक्षा और कार्यालय की व्यवस्था बनाए रखने से जुड़ा निर्णय बताया जा रहा है.
अब आई कार्ड को लेकर जारी नए आदेश ने एक बार फिर निगम के अंदर कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच मतभेद को सामने ला दिया है. एक तरफ निगम प्रशासन कार्यालय की सुरक्षा और अनुशासन को प्राथमिकता दे रहा है, तो दूसरी तरफ जनप्रतिनिधि इसे अपने अधिकार और सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं.
नगर निगम के मेयर का बयान
इस मामले पर देवघर नगर निगम के मेयर रवि राउत ने कहा कि फिलहाल वह शहर से बाहर हैं. उनके वापस लौटने के बाद वह नगर निगम के अधिकारियों से पूरे मामले को लेकर बातचीत करेंगे. मेयर ने कहा कि निगम में जो भी मनमुटाव हुआ है, उसे बातचीत और आपसी सामंजस्य के माध्यम से जल्द समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा.
उनका कहना है कि नगर निगम की व्यवस्था भी सुचारू रहनी चाहिए और कर्मचारियों तथा जनप्रतिनिधियों के बीच बेहतर समन्वय भी जरूरी है. इस विवाद का क्या समाधान निकलता है और पहचान पत्र से जुड़े आदेश में क्या बदलाव किए जाते हैं, यह मेयर और नगर निगम प्रशासन के बीच बातचीत के बाद ही पता चल सकेगा.
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