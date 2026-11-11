12 से 16 नवंबर तक BJP का बड़ा अभियान, पार्षदों और मोर्चा अध्यक्षों को दी गई अहम जिम्मेदारी
बीजेपी ने पार्षदों को 500 और मोर्चा अध्यक्षों को 1000 फार्म भरवाने की जिम्मेदारी दी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 8:41 PM IST
लखनऊ : आगामी मतदाता पुनरीक्षण विशेष अभियान के लिए बीजेपी लखनऊ महानगर की तरफ से पार्षदों को 500 और मोर्चा अध्यक्षों को 1000 फार्म भरवाने की जिम्मेदारी दी गई है. इसके लिए बुधवार को बैठक आयोजित की गई, जिसमें पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.
जानकारी के मुताबिक, भाजपा लखनऊ महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी की अध्यक्षता में बुधवार को बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी कार्ययोजनाओं समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई. इस दौरान आगामी मतदाता पुनरीक्षण विशेष अभियान को लेकर आनंद द्विवेदी ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारी निभानी होगी.
उन्होंने कहा कि पार्टी के निर्धारित कार्यक्रमों और अभियानों को बूथ स्तर तक प्रभावी रूप से पहुंचाना हम सभी का दायित्व है. 12 से 16 नवंबर तक भाजपा लखनऊ महानगर की तरफ से पांच दिवसीय विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा. इसके लिए विधानसभा से लेकर मंडल स्तर तक संयोजकों को जिम्मेदारी सौंपी गई है.
बैठक में प्रत्येक बूथ पर प्रतिदिन 50 फार्म भरवाने का लक्ष्य रखा गया है. मीडिया प्रभारी अनुराग साहू ने बताया कि भरे हुए फार्म संबंधित बीएलओ को जमा कराकर उसकी रसीद भी प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं.
13 को लखनऊ आएंगे रक्षामंत्री
केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह 13 नवंबर को लखनऊ आएंगे. इस दौरान वह सुल्तानपुर रोड स्थित गुलजार उपवन में नवनिर्मित संस्कृति भवन का लोकार्पण करेंगे. रक्षामंत्री 13 नवंबर को प्रातः 11 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे. इसके बाद सड़क मार्ग से प्रातः 11:25 बजे गुलजार उपवन, सुल्तानपुर रोड पहुंचेंगे. यहां प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे. समारोह के बाद रक्षामंत्री दोपहर 1:05 बजे गुलजार उपवन से लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे.
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