भिलाई में पार्षद का अनोखा प्रदर्शन, नगर निगम की मदद के लिए मांगी भीख
पार्षद का कहना है कि अगर निगम के पास गाड़ियों में तेल भराने तक का पैसा नहीं है, तो वो भीख मांगकर उसका जुगाड़ करेंगे.
दुर्ग: भिलाई नगर निगम की खराब आर्थिक स्थिति को लेकर वार्ड नंबर 15, सुंदर नगर के पार्षद संतोष मौर्य ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. निगम में पैसों की कमी और क्षेत्र में साफ सफाई नहीं होने से नाराज पार्षद ने भीख मांगकर अपना विरोध जताया. वार्ड नंबर 15, सुंदर नगर के पार्षद संतोष मौर्य ने घंटों साईं मंदिर के बाहर बैठकर आने जाने वाले लोगों से भीख मांगी. लोगों को जैसे ही पता चला कि स्थानीय पार्षद मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रहे हैं, लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई. बड़ी संख्या में महिलाओं ने पार्षद के कटोरे में पैसे दान किए.
वार्ड नंबर 15, सुंदर नगर के पार्षद संतोष मौर्य का कहना है कि निगम की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी है, कि गाड़ियों में डीजल तक भराने के लिए पैसे नहीं हैं. इसके कारण अधिकारी वार्डों का दौरा नहीं कर पा रहे हैं और विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं. हाल ही में डीजल की कमी के चलते निगम के शव वाहन तक खड़े कर दिए गए थे, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. हालांकि जनप्रतिनिधियों द्वारा आवाज उठाने के बाद अधिकारियों ने वाहनों में डीजल भरवाया और स्थिति कुछ हद तक सामान्य हुई.
भिलाई नगर निगम के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो गाड़ियों में डीजल भरा सके. ऐसी स्थिति में मैंने भीख मांगकर पैसे जमा किए हैं. इन पैसों को मैं भिलाई नगर निगम को दे दूंगा. मेरी मांग है कि इन पैसों की मदद से वो गाड़ी में तेल भरवाएं और इलाके के विकास कार्यों को पूरा करें: संतोष मौर्य, पार्षद वार्ड नंबर 15
पार्षद संतोष मौर्य ने कहा कि यह उनका यह सांकेतिक धरना है और वे निगम की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए छोटा सा प्रयास कर रहे हैं. पार्षद ने बताया कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते वे फंड इकट्ठा कर निगम की गाड़ियों में डीजल की व्यवस्था करवाना चाहते हैं. पार्षद ने यह भी कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो वे आगे घर-घर जाकर भीख मांगेंगे और जमा की राशि निगम आयुक्त को सौंपकर वाहनों में डीजल भरवाने की मांग करेंगे.
