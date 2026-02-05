ETV Bharat / state

भिलाई में पार्षद का अनोखा प्रदर्शन, नगर निगम की मदद के लिए मांगी भीख

दुर्ग: भिलाई नगर निगम की खराब आर्थिक स्थिति को लेकर वार्ड नंबर 15, सुंदर नगर के पार्षद संतोष मौर्य ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया. निगम में पैसों की कमी और क्षेत्र में साफ सफाई नहीं होने से नाराज पार्षद ने भीख मांगकर अपना विरोध जताया. वार्ड नंबर 15, सुंदर नगर के पार्षद संतोष मौर्य ने घंटों साईं मंदिर के बाहर बैठकर आने जाने वाले लोगों से भीख मांगी. लोगों को जैसे ही पता चला कि स्थानीय पार्षद मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रहे हैं, लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई. बड़ी संख्या में महिलाओं ने पार्षद के कटोरे में पैसे दान किए.

भिलाई नगर निगम के लिए पार्षद ने मांगी भीख

वार्ड नंबर 15, सुंदर नगर के पार्षद संतोष मौर्य का कहना है कि निगम की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी है, कि गाड़ियों में डीजल तक भराने के लिए पैसे नहीं हैं. इसके कारण अधिकारी वार्डों का दौरा नहीं कर पा रहे हैं और विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं. हाल ही में डीजल की कमी के चलते निगम के शव वाहन तक खड़े कर दिए गए थे, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा. हालांकि जनप्रतिनिधियों द्वारा आवाज उठाने के बाद अधिकारियों ने वाहनों में डीजल भरवाया और स्थिति कुछ हद तक सामान्य हुई.