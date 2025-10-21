ETV Bharat / state

बनारस में पार्षद ने वार्ड के 70 स्वच्छता कर्मियों के धोए पैर, आरती उतारकर किया सम्मानित

वाराणसी: यूपी के वाराणसी के सुसुवाही वार्ड के पार्षद सुरेश पटेल उर्फ गुड्डू ने दीपावली पर अनोखी मिसाल पेश की. सुसुवाही वार्ड के लगभग 70 सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया. उन्होंने 30 महिलाओं सहित सभी सफाई कर्मचारियों के एक-एक कर पांव पखारे. इसके बाद आरती उतारकर और वस्त्र एवं मिठाई देकर सम्मानित किया. इस भावनात्मक और प्रेरक आयोजन में उपस्थित लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से सफाई कर्मियों का स्वागत किया.

सफाई कर्मचारियों ने कहा कि पहली बार ऐसा कोई पार्षद है, जो वार्ड के सभी सफाई कर्मचारियों को दीपावली के दिन पांव पखारकर आरती उतार सम्मानित करने का काम किया. पार्षद सुरेश पटेल उर्फ गुड्डू द्वारा जो सम्मान हम लोगों को दिया गया है वह उन्हें जीवन भर याद रहेगा. हम लोग इनका आभार व्यक्त करते हैं.



पार्षद सुरेश पटेल उर्फ गुड्डू ने कहा कि यह सम्मान उन सभी कर्मठ सफाई कर्मियों के लिए है जो दिन-रात मेहनत कर पूरे क्षेत्र को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में लगे रहते हैं. इस दौरान लगभग 70 सफाई कर्मचारी शामिल थे. जिसमें 30 महिला और 40 पुरुषकर्मी है. इन सभी को अंगवस्त्र, माल्यार्पण और मिष्ठान देकर सम्मान किया गया.





पार्षद सुरेश पटेल ‘गुड्डू’ ने कहा कि ये सफाई कर्मी हमारे समाज के सच्चे कर्मयोगी हैं. दीपावली जैसे पावन पर्व पर जब हर कोई अपने घर को सजाने में व्यस्त है, तब ये भाई-बहन पूरे नगर को साफ-सुथरा बनाने में लगे हैं. आज का दिन इनके सम्मान का है, क्योंकि इनके बिना हमारी दीपावली अधूरी है.



सुरेश पटेल उर्फ गुड्डू ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे स्वछता अभियान को सफल बनाने का काम हमारे सफाई कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया. इसके बाद लोगों की सोच बदल गई. लोग सफाई कर्मियों का अब सम्मान करने लगे हैं. इसी के साथ हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरणा लेकर आज सफाई कर्मचारियों का सम्मान किए हैं.