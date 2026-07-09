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जलभराव के विरोध का अनोखा तरीका, पानी में बैठा पार्षद, UUSDA के फूले हाथ पांव

जलभराव के विरोध का अनोखा तरीका ( ETV Bharat )

हल्द्वानी: जलभराव और अधूरी सड़क निर्माण से परेशान लोगों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा, जब स्थानीय पार्षद मनोज जोशी खुद कॉलोनी के पानी में बैठकर धरने पर उतर गए. पार्षद ने UUSDA पर बरसात से पहले काम पूरा करने का वादा तोड़ने, लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने और पाइपलाइन क्षतिग्रस्त करने के गंभीर आरोप लगाए. धरने के बाद विभाग के अधिकारी और ठेकेदार मौके पर पहुंचे और जलभराव वाले स्थानों पर तत्काल काम शुरू कराया. हल्द्वानी की फ्रेंड्स कॉलोनी, जेआर पुरम, वृंदावन गली, वसुंधरा कॉलोनी-2 और आसपास के इलाकों में जलभराव और अधूरी सड़कों से परेशान लोगों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया. स्थानीय पार्षद मनोज जोशी कॉलोनीवासियों के साथ सड़क पर भरे पानी में बैठ गए. UUSDA के खिलाफ धरना शुरू कर दिया. पार्षद मनोज जोशी ने आरोप लगाया कि UUSDA सड़कें तो खोद देता है, लेकिन समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं करता.