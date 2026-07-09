जलभराव के विरोध का अनोखा तरीका, पानी में बैठा पार्षद, UUSDA के फूले हाथ पांव
फ्रेंड्स कॉलोनी, जेआर पुरम, वृंदावन गली, वसुंधरा कॉलोनी-2 और आसपास के इलाकों में जलभराव की समस्या से लोग परेशान हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 9, 2026 at 7:37 PM IST
हल्द्वानी: जलभराव और अधूरी सड़क निर्माण से परेशान लोगों का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा, जब स्थानीय पार्षद मनोज जोशी खुद कॉलोनी के पानी में बैठकर धरने पर उतर गए. पार्षद ने UUSDA पर बरसात से पहले काम पूरा करने का वादा तोड़ने, लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने और पाइपलाइन क्षतिग्रस्त करने के गंभीर आरोप लगाए. धरने के बाद विभाग के अधिकारी और ठेकेदार मौके पर पहुंचे और जलभराव वाले स्थानों पर तत्काल काम शुरू कराया.
हल्द्वानी की फ्रेंड्स कॉलोनी, जेआर पुरम, वृंदावन गली, वसुंधरा कॉलोनी-2 और आसपास के इलाकों में जलभराव और अधूरी सड़कों से परेशान लोगों का सब्र आखिरकार जवाब दे गया. स्थानीय पार्षद मनोज जोशी कॉलोनीवासियों के साथ सड़क पर भरे पानी में बैठ गए. UUSDA के खिलाफ धरना शुरू कर दिया. पार्षद मनोज जोशी ने आरोप लगाया कि UUSDA सड़कें तो खोद देता है, लेकिन समय पर निर्माण कार्य पूरा नहीं करता.
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उनका कहना है कि बरसात से पहले अधिकारियों ने सड़क निर्माण पूरा करने का भरोसा दिया था, लेकिन आज तक हालात जस के तस हैं. जलभराव के कारण लोग आए दिन फिसलकर चोटिल हो रहे हैं. विभाग सिर्फ आश्वासन देता रहा. धरने के दौरान लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि जल निगम की पुरानी जीआई पाइपलाइन तोड़कर उसकी जगह प्लास्टिक पाइप लगाए जा रहे हैं. इतना ही नहीं, निकाले गए जीआई पाइप अपने साथ ले जाए जा रहे हैं.
स्थानीय लोगों का आरोप है कि नए पाइप लगाने के नाम पर पैसों की मांग भी की जा रही है. पार्षद ने चेतावनी दी कि जेआर पुरम, वृंदावन गली, वसुंधरा कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी और आनंद विहार सहित कई क्षेत्रों में तत्काल सड़क और जल निकासी का काम शुरू नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा. उन्होंने साफ कहा अब यदि खराब सड़क या जलभराव के कारण कोई भी हादसा होता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी UUSDA की होगी. धरने की सूचना मिलते ही UUSDA के जेई, ठेकेदार और विभागीय टीम मौके पर पहुंची. जिसके बाद जलभराव वाले स्थानों पर जीएसबी डालकर राहत कार्य शुरू कराया.
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