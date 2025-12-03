ETV Bharat / state

जमीन एक लेकिन दावे दो, कब्जा बताकर पार्षद दे रही धरना, महिला ने बताया पैतृक संपत्ति

जमीन एक लेकिन दावे दो, कब्जा बताकर पार्षद दे रही धरना ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मोहल्लेवासियों के साथ मिलकर दे रही है धरना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कड़कड़ाती ठंड में पार्षद नेहा साहू और स्थानीय लोग रातभर धरने पर बैठे रहे. उनका कहना है कि निगम अधिकारियों और प्रशासनिक मिलीभगत के बिना इतनी बड़ी अवैध गतिविधि संभव नहीं है.

पार्षद नेहा साहू ने कहा कि एक साल से लगातार शिकायत और आवेदनों के बावजूद तहसीलदार ने क्षेत्र का सीमांकन नहीं किया. प्रशासनिक लापरवाही का फायदा उठाते हुए भू माफियाओं ने जमीन पर सीमेंट के पोल गाड़कर प्लॉटिंग कर ली है.अब इस जमीन को बेचने की तैयारी भी की जा रही है. स्थिति को और गंभीर बनाते हुए भू माफिया ने शासकीय जमीन पर सीसीटीवी लगा दिए हैं, जिससे मोहल्लेवासियों में रोष है.

दुर्ग : कैलाश नगर में वार्ड पार्षद नेहा साहू ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए धरना देना शुरु किया है. पार्षद का कहना है कि भूमाफिया शासकीय जमीन पर कब्जा करके सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं.पार्षद का आरोप है कि सरकारी तंत्र के अनदेखी के कारण भूमाफिया ने सरकारी जमीन पर पोल गाड़कर प्लाटिंग कर ली है, जिसके विरोध में हम मोहल्लेवासियों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं.

जब तक शासकीय भूमि का सीमांकन, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई और दोषियों पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, तब तक धरना जारी रहेगा- नेहा साहू,पार्षद

वहीं कैलाश नगर के स्थानीय निवासी ने बताया कि जिस भूमि पर प्लाटिंग की जा रही है, वो बच्चों के खेलने का मैदान था. धीरे-धीरे इसका अधिकांश हिस्सा भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है.सीमांकन होने और कब्जा हटने तक किसी भी तरह की गतिविधि को आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा.

प्रशासन से सीमांकन करवाने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैलाश नगर की लगभग आधे से अधिक शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे का मामला अब गंभीर रूप ले चुका है, जिससे क्षेत्र के लोगों में आक्रोश और चिंता दोनों बढ़ गए हैं- विश्वकर्मा सिंह, स्थानीय निवासी

महिला ने जमीन को बताया पैतृक संपत्ति

वहीं दूसरी तरफ जिस जमीन के लिए इतना हो हल्ला मचा हुआ है,उस पर स्थानीय महिला का कुछ और ही कहना है.आशा वैष्णव नाम की महिला ने जमीन को निजी संपत्ति बताया है.आशा वैष्णव का कहना है कि जिस जमीन पर पार्षद बैठकर धरना दे रही हैं,वो पैतृक संपत्ति है.आशा वैष्णव ने अपने परिवार को कुरुद का मालगुजार बताया.आशा की माने तो पिता ने कैलाश नगर की जमीन उनके नाम पर की थी.जिसका सीमांकन करवाया गया.

महिला का दावा जमीन पैतृक संपत्ति (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सीमांकन के बाद पार्षद ने मांगी जमीन

आशा वैष्णव ने कहा कि कैलाश नगर में सीमांकन के बाद पार्षद नेहा साहू उनके पास आई और कहा कि तुम्हारे पास बहुत जमीन है.इसमें से कुछ जमीन मुझे दे दो.इस दौरान नेहा साहू के साथ बबलू ढीमर नाम का शख्स भी था. जब मैंने घर पर विचार करके बताने के लिए कहा तो बबलू ढीमर ने 5 लाख में जमीन देने के लिए मुझे कहा,लेकिन मेरे मना करने पर नेहा साहू नाराज हो गई.तब से नेहा इस जमीन को लेकर विरोध कर रही है.

महिला ने दावा के तौर पर पेश किया खसरा नक्शा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

वर्तमान में नेहा साहू की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है. मेरी निजी जमीन को सरकारी जमीन बता रही है. मुझे इस पर उन्हें घोर आपत्ति है. जमीन के सभी दस्तावेज मेरे पास उपलब्ध हैं- आशा वैष्णव, स्थानीय

इस दौरान आशा वैष्णव ने कहा कि नेहा साहू अपने पार्षद होने का गलत फायदा उठा रही हैं.उन्हें बिना पैसे के जमीन चाहिए थी,मेरे मना करने पर इस तरह का विरोध कर रही हैं.हकीकत ये है कि नेहा साहू को मेरा परिवार जानता है.मेरे परिवार ने ही नेहा के माता पिता और इनके भाई बहनों के लालन पालन में मदद की है.जिस जमीन पर घर बनाकर नेहा रहती है वो भी मेरे पिता ने इन्हें दिया था.

क्या है जमीन की सच्चाई ?

फिलहाल कैलाश नगर जमीन मामले में प्रशासन की ओर से किसी तरह का कदम नहीं उठाया गया है.जहां एक तरफ पार्षद जमीन को सरकारी बता रही हैं,वहीं दूसरी ओर आशा वैष्णव ने जमीन को पैतृक संपत्ति बताकर मामले में नया मोड़ लाया है.

