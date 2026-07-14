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श्योपुर बीजेपी कार्यालय में समझौता बैठक के दौरान हंगामा, पार्षद के साथ मारपीट

पार्षद की शिकायत पर मामला दर्ज ( ETV Bharat )

श्योपुर: श्योपुर के बीजेपी कार्यालय के अंदर मंगलवार को समझौता बैठक के दौरान नगर पालिका पार्षद के साथ कथित तौर पर मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि शक्तिदल के कार्यकर्ता और दो तीन अन्य साथियों ने बीजेपी कार्यालय में बैठक के दौरान पार्षद के साथ मारपीट की. कोतवाली थाना पुलिस ने पार्षद की शिकायत पर मारपीट एससी-एसटी एक्ट कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है. मंदिर विवाद के समाधान के लिए बीजेपी कार्यालय में बुलाई गई थी बैठक फरियादी पार्षद जुगल किशोर मेहरा का आरोप है कि श्योपुर शहर के वार्ड 14 में आंगनवाड़ी के पास वर्षों पुराना महादेव मंदिर स्थित है. मंदिर की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद के समाधान के लिए बीजेपी कार्यालय पर एक बैठक बुलाई गई थी. बैठक के दौरान जब उन्होंने शक्तिदल के कार्यकर्ता श्याम मीणा द्वारा दिखाए जा रहे दस्तावेजों पर आपत्ति जताई तो श्याम मीणा कथित रूप से जाति सूचक गालियां देने लगा और अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी. पार्षद जुगल किशोर मेहरा (ETV Bharat)