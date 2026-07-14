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श्योपुर बीजेपी कार्यालय में समझौता बैठक के दौरान हंगामा, पार्षद के साथ मारपीट

श्योपुर शहर के वार्ड 14 में मंदिर की जमीन को लेकर चल रहा है विवाद. इसी के समाधान के लिए बीजेपी कार्यालय पर बुलाई गई थी बैठक.

Sheopur BJP Councilor assaulted
पार्षद की शिकायत पर मामला दर्ज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 8:58 PM IST

2 Min Read
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श्योपुर: श्योपुर के बीजेपी कार्यालय के अंदर मंगलवार को समझौता बैठक के दौरान नगर पालिका पार्षद के साथ कथित तौर पर मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि शक्तिदल के कार्यकर्ता और दो तीन अन्य साथियों ने बीजेपी कार्यालय में बैठक के दौरान पार्षद के साथ मारपीट की. कोतवाली थाना पुलिस ने पार्षद की शिकायत पर मारपीट एससी-एसटी एक्ट कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है.

मंदिर विवाद के समाधान के लिए बीजेपी कार्यालय में बुलाई गई थी बैठक

फरियादी पार्षद जुगल किशोर मेहरा का आरोप है कि श्योपुर शहर के वार्ड 14 में आंगनवाड़ी के पास वर्षों पुराना महादेव मंदिर स्थित है. मंदिर की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद के समाधान के लिए बीजेपी कार्यालय पर एक बैठक बुलाई गई थी. बैठक के दौरान जब उन्होंने शक्तिदल के कार्यकर्ता श्याम मीणा द्वारा दिखाए जा रहे दस्तावेजों पर आपत्ति जताई तो श्याम मीणा कथित रूप से जाति सूचक गालियां देने लगा और अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी.

पार्षद जुगल किशोर मेहरा (ETV Bharat)

घटना के समय बीजेपी जिला अध्यक्ष शशांक भूषण बीजेपी प्रदेश कार्यसमिति सदस्य महावीर सिंह सिसोदिया सासंद प्रतिनिधि एवं नगर पालिका अध्यक्ष पति सुजीत गर्ग और स्थानीय वार्ड 14 के महिला पुरुष और युवा भी मौजूद थे.

Sheopur BJP Councilor assaulted
पार्षद की शिकायत पर मामला दर्ज (ETV Bharat)

घटना का वीडियो वायरल बीजेपी नेता बीच बचाव करते नजर आए

घटना के समय मौजूद महिला कलावती बाई का आरोप है कि श्याम मीणा ने मंदिर की गेट को अपनी नींव में शामिल कर लिया है और मंदिर की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है. मंदिर की जमीन को बेचने की कोशिश हो रही है तथा विरोध करने वालों को धमकियां दी जा रही है.

कोतवाली थाना प्रभारी सत्यम गुर्जर ने बताया कि पार्षद जुगल किशोर मेहरा ने कोतवाली थाने में आवेदन दिया है. पुलिस ने उक्त आवेदन पर आरोपी श्याम मीणा और दो तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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