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झांसी नगर निगम सदन की बैठक में बादाम लेकर पहुंचे पार्षद, अधिकारियों को याददाश्त बढ़ाने की दी सलाह

झांसी नगर निगम : अधिकारियों को याददाश्त बढ़ाने की दी सलाह. ( ETV Bharat )

जल निगम शहरी के अधिशाषी अभियंता मुकेश पाल पाइपलाइन बिछाने के आंकड़े बता रहे थे.

घर में पानी नहीं आता है. इसका जवाब देने के लिए जल निगम और जल संस्थान के अधिकारी जवाब देने के लिए खड़े हुए. पार्षदों के तीखे सवालों के ज़वाब वह नहीं दे पाए.

झांसी नगर निगम सदन की बैठक में शहर की जल व्यवस्था पर चर्चा हो रही थी. तमाम पार्षदों ने यह आरोप लगाया कि उनके वार्डों में पीने का पानी नहीं आता है. कई जगह पाइपलाइन नहीं बिछी है. जहां बिछी है, वहां भी कनेक्शन नहीं दिए गए.

झांसी नगर निगम : अधिकारियों को याददाश्त बढ़ाने की दी सलाह. (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अपने वायदे याद नहीं रहते. उनकी याददाश्त शायद कमजोर हो गई है. इसलिए उन्हें बादाम दिया है. इसके बाद सदन में ठहाके गूंजने लगे. अधिकारी शांत रहे.

झांसी: झांसी नगर निगम की आज हुई बैठक हंगामेदार रही. एक बार टलने के बाद दूसरी बार हुई बैठक में भी पार्षदों के निशाने पर अधिकारी ही रहे. तमाम प्रस्तावों पर चर्चा के बीच एक बेहद दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला. यहां एक पार्षद अधिकारियों के लिए बादाम का पैकेट लेकर पहुंचे.

उन्होंने दावा किया कि जहां पानी नहीं आ रहा है, वहां जल्द ही पानी पहुंचेगा. इस पर कई पार्षदों ने कहा कि ऐसे वायदे पहले भी किए जा चुके हैं. लेकिन, काम कुछ भी नहीं हुआ.

इसी बीच वार्ड नंबर 33 ओरछा गेट द्वितीय से पार्षद राहुल कुशवाहा बादाम का एक पैकेट लेकर आसान की तरफ बढ़े. उन्होंने वहां खड़े जल निगम शहरी के अधिशाषी अभियंता मुकेश पाल को बादाम को पैकेट दे दिया.

उन्होंने पैकेट देते हुए कहा कि आपने जो वायदे किए और आंकड़े बताए वह आपको याद ही नहीं रहते हैं. इसके बाद महापौर के बीच बचाव के बाद वह शांत हुए.

पार्षद राहुल कुशवाहा ने कहा कि जल निगम और जल संस्थान सिर्फ काम का वायदा करते हैं, जो काम 2022 में पूरा हो जाना था, वह 2026 तक भी अधूरा है. वार्डों में पानी नहीं पहुंचा है. जहां आता है, वहां बेहद गंदा और बदबूदार पानी आता है. पानी आने का कोई समय भी तय नहीं है.

ओम शांति नगर तथा आसपास के इलाकों में तो नाली के ऊपर से पाइप बिछा दी गई. उसमें लीकेज हो गया है. इस वजह से पीने के पानी में गंदा पानी मिल रहा है. इससे लोगों के स्वास्थ्य को भी खतरा है.

महापौर बिहारी लाल आर्य ने कहा कि सभी पार्षदों के मुद्दे सुने गए हैं. सभी की शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा. यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी घरों में पानी पहुंचे.