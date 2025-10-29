शराब दुकान का विरोध करने पर पार्षद अरेस्ट, नई जगह पर शिफ्टिंग का हो रहा विरोध
खुर्सीपार में नई शराब दुकान खुलने का विरोध करने पर पार्षद की गिरफ्तारी हुई है.
भिलाई : खुर्सीपार इलाके में शराब भट्टी का विरोध कर रहे कांग्रेस पार्षद को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया है. पार्षद भूपेंद्र यादव और उनके साथी सोमेश्वर राव को पुलिस ने जेल दाखिल कराया है. आपको बता दें कि खुर्सीपार मिनी स्टेडियम के पास नई शराब भट्टी खुलना तय किया गया है.लेकिन स्थानीय पार्षद और वार्डवासी इसका एक महीने से विरोध कर रहे हैं.
गिरफ्तारी के बाद सामान्य सभा स्थगित : वहीं पार्षद की गिरफ्तारी की खबर लगने के बाद निगम में सामान्य सभा अचानक स्थगित कर दी गई. इसके बाद मेयर नीरज पाल, MIC मेंबर और कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी दुर्ग कलेक्टोरेट पहुंचे.इसके बाद कलेक्टर अभिजीत सिंह से मुलाकात की.
भूपेंद्र यादव जो की पार्षद है उसे गिरफ्तार किया गया है. भट्टी खोलने को लेकर पुलिस को अंदेशा था कि विरोध होगा.लिहाजा पुलिस बल तैनात किया गया था.जैसे ही भट्टी खुली तो स्थानीय पार्षद और उसका साथी मौके पर पहुंचकर अभद्रता कर रहे थे.जिस पर पुलिस ने धारा 151 के तहत शासकीय कार्य में बाधा डालने पर गिरफ्तार करके जेल भेजा है- हेमप्रकाश नायक,सीएसपी
क्यों हो रहा नई शराब दुकान का विरोध : आपको बता दें कि जिस शराब दुकान को नई जगह पर खोला जा रहा है,वो पहले खुर्सीपार गेट के पास संचालित थी.लेकिन इससे आए दिन विवाद की स्थिति बनती थी.साथ ही साथ नेशनल हाईवे में सड़क दुर्घटना के साथ अपराध भी कारित होते थे.लिहाजा स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया.जिसके बाद प्रशासन ने शराब दुकान के लिए नई जगह तय की.लेकिन जिस नई जगह पर इसे खोलने के लिए तैयारी की गई,वहां के लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं.
खुर्सीपार हाईवे के पास स्थित शराब दुकान को हटाकर वार्ड नंबर 51 शिवाजी नगर में इसे खोला जाना है.जिसका विरोध किया जा रहा है. वार्ड वासियों के मुताबिक वो किसी भी हाल में शराब दुकान नहीं खुलने देना चाहते हैं. पिछले दिनों महिलाओं और बच्चों ने शराब दुकान खोलने के विरोध में प्रदर्शन किया.वहीं भजन कीर्तन कर माहौल को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध का रूप दिया जा रहा है.
