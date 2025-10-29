ETV Bharat / state

शराब दुकान का विरोध करने पर पार्षद अरेस्ट, नई जगह पर शिफ्टिंग का हो रहा विरोध

खुर्सीपार में नई शराब दुकान खुलने का विरोध करने पर पार्षद की गिरफ्तारी हुई है.

Councilor arrested for opposing liquor shop
शराब दुकान का विरोध करने पर पार्षद अरेस्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 29, 2025 at 3:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भिलाई : खुर्सीपार इलाके में शराब भट्टी का विरोध कर रहे कांग्रेस पार्षद को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया है. पार्षद भूपेंद्र यादव और उनके साथी सोमेश्वर राव को पुलिस ने जेल दाखिल कराया है. आपको बता दें कि खुर्सीपार मिनी स्टेडियम के पास नई शराब भट्टी खुलना तय किया गया है.लेकिन स्थानीय पार्षद और वार्डवासी इसका एक महीने से विरोध कर रहे हैं.

गिरफ्तारी के बाद सामान्य सभा स्थगित : वहीं पार्षद की गिरफ्तारी की खबर लगने के बाद निगम में सामान्य सभा अचानक स्थगित कर दी गई. इसके बाद मेयर नीरज पाल, MIC मेंबर और कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी दुर्ग कलेक्टोरेट पहुंचे.इसके बाद कलेक्टर अभिजीत सिंह से मुलाकात की.

भूपेंद्र यादव जो की पार्षद है उसे गिरफ्तार किया गया है. भट्टी खोलने को लेकर पुलिस को अंदेशा था कि विरोध होगा.लिहाजा पुलिस बल तैनात किया गया था.जैसे ही भट्टी खुली तो स्थानीय पार्षद और उसका साथी मौके पर पहुंचकर अभद्रता कर रहे थे.जिस पर पुलिस ने धारा 151 के तहत शासकीय कार्य में बाधा डालने पर गिरफ्तार करके जेल भेजा है- हेमप्रकाश नायक,सीएसपी

क्यों हो रहा नई शराब दुकान का विरोध : आपको बता दें कि जिस शराब दुकान को नई जगह पर खोला जा रहा है,वो पहले खुर्सीपार गेट के पास संचालित थी.लेकिन इससे आए दिन विवाद की स्थिति बनती थी.साथ ही साथ नेशनल हाईवे में सड़क दुर्घटना के साथ अपराध भी कारित होते थे.लिहाजा स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया.जिसके बाद प्रशासन ने शराब दुकान के लिए नई जगह तय की.लेकिन जिस नई जगह पर इसे खोलने के लिए तैयारी की गई,वहां के लोग अब इसका विरोध कर रहे हैं.

खुर्सीपार हाईवे के पास स्थित शराब दुकान को हटाकर वार्ड नंबर 51 शिवाजी नगर में इसे खोला जाना है.जिसका विरोध किया जा रहा है. वार्ड वासियों के मुताबिक वो किसी भी हाल में शराब दुकान नहीं खुलने देना चाहते हैं. पिछले दिनों महिलाओं और बच्चों ने शराब दुकान खोलने के विरोध में प्रदर्शन किया.वहीं भजन कीर्तन कर माहौल को शांतिपूर्ण ढंग से विरोध का रूप दिया जा रहा है.

दुर्ग में शराब दुकान का भारी विरोध, भजन कीर्तन से प्रदर्शन, मौके पर पहुंचा प्रशासन

बस्ती के बीच शराब दुकान खोलने का विरोध, रहवासियों ने किया हंगामा

शराब दुकान समेत मवेशी बाजार हटाने की मांग, कांग्रेस ने दिया 7 दिन का अल्टीमेटम

TAGGED:

ARRESTED FOR OPPOSING LIQUOR SHOP
PROTEST TO SHIFTING TO NEW PLACE
शराब दुकान का विरोध
पार्षद अरेस्ट
COUNCILOR ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EXPLAINER: छत्तीसगढ़ की रजत जयंती पर जानिए कांग्रेस पार्टी के 25 साल का सफर, सत्ता, संघर्ष और पुनरुत्थान

Explainer: भारत में बड़े नक्सली सरेंडर के कारण, नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या घटी, जानिए राज्यों की रणनीति

पतझड़ की तरह बिखर गई नक्सलवादी विचारधारा, जो बचे उनका वजूद खत्म, बस्तर और युवाओं के विकास का करें काम: डीएम अवस्थी, पूर्व डीजीपी

रेशम हब छत्तीसगढ़, रेशमी रास्ते पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला संबल, महिलाएं हो रही आत्मनिर्भर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.