शराब दुकान का विरोध करने पर पार्षद अरेस्ट, नई जगह पर शिफ्टिंग का हो रहा विरोध

भिलाई : खुर्सीपार इलाके में शराब भट्टी का विरोध कर रहे कांग्रेस पार्षद को प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया है. पार्षद भूपेंद्र यादव और उनके साथी सोमेश्वर राव को पुलिस ने जेल दाखिल कराया है. आपको बता दें कि खुर्सीपार मिनी स्टेडियम के पास नई शराब भट्टी खुलना तय किया गया है.लेकिन स्थानीय पार्षद और वार्डवासी इसका एक महीने से विरोध कर रहे हैं.

गिरफ्तारी के बाद सामान्य सभा स्थगित : वहीं पार्षद की गिरफ्तारी की खबर लगने के बाद निगम में सामान्य सभा अचानक स्थगित कर दी गई. इसके बाद मेयर नीरज पाल, MIC मेंबर और कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी दुर्ग कलेक्टोरेट पहुंचे.इसके बाद कलेक्टर अभिजीत सिंह से मुलाकात की.