हल्द्वानी नितिन मर्डर केस, पार्षद पिता के बाद पुत्र भी गिरफ्तार, सामने आया हत्या का कारण

हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने युवक की हत्या के एक सनसनीखेज मामले का 12 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी और उसके पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है. घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी और अवैध असलहे भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं.

हल्द्वानी: नैनीताल के हल्द्वानी कोतवाली पुलिस ने युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में बीजेपी से निष्कासित पार्षद अमित बिष्ट और उसके पुत्र जय को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त असलहा बरामद किया है. जबकि जय बिष्ट से भी पुलिस ने एक पिस्टल बरामद की है. आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जा रहा है.

कोतवाली हल्द्वानी क्षेत्र के वार्ड संख्या-55 मानपुर उत्तर में 4 जनवरी 2026 की रात गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई थी. मामले में वादी पीयूष लोहनी पुत्र कैलाश चंद्र लोहनी, निवासी जज फार्म मुखानी की तहरीर पर नामजद आरोपी अमित बिष्ट के खिलाफ कोतवाली हल्द्वानी में धारा 103(1), 352 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी नैनीताल ने पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी को शीघ्र अनावरण और गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे. घटना के बाद कोतवाली पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अमित बिष्ट को महज चार घंटे में गिरफ्तार कर लिया. उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त दोनाली लाइसेंसी बंदूक बरामद की गई.

पूछताछ के दौरान आरोपी के पुत्र जय बिष्ट (19 वर्ष) की भूमिका सामने आने पर मुकदमे में धारा 3(5) बीएनएस और 27 आर्म्स एक्ट की बढ़ोतरी की गई. 5 जनवरी 2026 को बरेली रोड स्थित होंडा शोरूम तिराहा से जय बिष्ट को गिरफ्तार किया. उसकी तलाशी से एक पिस्टल, चार जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. यह असलहा उसके पिता का होना पाया गया, जिसे बिना लाइसेंस रखने पर जय बिष्ट के खिलाफ अलग से धारा 30 आयुध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया. पूछताछ में मुख्य आरोपी अमित बिष्ट ने हत्या का कारण पूर्व आपसी विवाद बताया है. दोनों आरोपियों को बरामद असलहों के साथ न्यायालय में पेश किया जा रहा है.

