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मसूरी बोर्ड बैठक में हंगामा, धरने पर बैठे सभासद, पर्यटन प्रभारी के इस्तीफे के ऐलान के बाद शांत हुआ माहौल

मसूरी: नगर पालिका परिषद मसूरी की मंगलवार को आयोजित बोर्ड बैठक उस समय हंगामे की भेंट चढ़ गई, जब बैठक शुरू होते ही सभासद सचिन गुहेर ने अपने ऊपर लगाए जा रहे कथित पैसों के लेनदेन के आरोपों का विरोध करते हुए सदन के बीच धरना शुरू कर दिया. देखते ही देखते कई अन्य सभासद भी उनके समर्थन में धरने पर बैठ गए, जिससे बोर्ड बैठक की कार्यवाही पूरी तरह ठप हो गई और सदन का माहौल बेहद गर्म हो गया.

सभासद सचिन गुहेर के समर्थन में पवन थलवाल, विशाल खरोला, अमित भट्ट, गौरी थपलियाल, रुचिता गुप्ता, बबीता मल्ल और शिवानी भारती भी धरने पर बैठ गए. सभी सभासदों ने आरोपों की निष्पक्ष जांच कराने और पूरे मामले को सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करने की मांग उठाई. उनका कहना था कि बिना जांच के किसी भी जनप्रतिनिधि की छवि धूमिल करना उचित नहीं है.

हंगामे के बीच सदन में पर्यटन प्रभारी चंद्रप्रकाश (सीपी) बडोनी के खिलाफ भी आवाजें तेज हो गईं. कुछ सभासदों ने बैरियर से होने वाली आय और कथित लेनदेन को लेकर सवाल उठाते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर दी. इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष के सभासद आमने-सामने आ गए, जिससे सदन में तीखी नोकझोंक शुरू हो गई. बढ़ते विवाद के कारण कुछ समय तक बैठक की कार्यवाही बाधित रही.