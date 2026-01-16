ETV Bharat / state

नगर निगम में भ्रष्टाचार पर बवाल, पार्षदों ने कार्यालय में जड़ा ताला, नगर आयुक्त पर लगाए आरोप

दरभंगा में पार्षदों का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

दरभंगा: शुक्रवार को दरभंगा के वृद्धा आश्रम में व्याप्त गंभीर भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद पार्षद महासंघ ने जोरदार प्रदर्शन किया. अध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में नगर निगम के कई पार्षदों और पार्षद प्रतिनिधियों ने नगर आयुक्त कार्यालय और दरभंगा नगर निगम के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया. वृद्धा आश्रम में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन: दरअसल, नगर निगम शहर के वार्ड 9 स्थित शुंभकरपुर में 50 बेड का वृद्धाश्रम संचालित करने का आदेश पारित हुआ है. इसके लिए नगर आयुक्त राकेश गुप्ता के आदेश पर 45 लाख की लागत से 110 बेड की ब्रांडेड सामग्री की खरीदारी के लिए 5 दिसंबर को टेंडर कि तिथि प्रकाशित की गई थी, जो गुरुवार 15 जनवरी को होना था लेकिन नगर निगम के कर्मियों ने एक दिन पूर्व ही 14 जनवरी को आश्रय स्थल पर उपयोग होने वाली सामग्री की खरीदारी कर नगर निगम को मुहैया करवा दिया. पार्षदों ने कार्यालय में ताला जड़ा (ETV Bharat) टेंडर में वित्तीय नियमों का उल्लंघन: जानकारी के मुताबिक निर्धारित सीमा शुल्क से अधिक मूल्य की खरीदारी बिना टेंडर की गई हो तो या वित्तीय नियमों का उल्लंघन है. जानकारों का कहना है कि नगर निगम में पदस्थापित एक संविदा कर्मी को वृद्धाआश्रम स्थल का नोडल पदाधिकारी बना दिया गया था. उसी ने पूरे खेल को अंजाम दिया है. जहां सिंगल ब्रांडेड छ: बाय तीन साइज के बेड के लिए 18000 कीमत निर्धारित थी. वहीं, नगर निगम के कर्मियों ने ब्रांडेड ब्रेड की जगह 1000 से कम लागत की फोल्डिंग बेड की आपूर्ति की गई है.