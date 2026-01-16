ETV Bharat / state

नगर निगम में भ्रष्टाचार पर बवाल, पार्षदों ने कार्यालय में जड़ा ताला, नगर आयुक्त पर लगाए आरोप

दरभंगा नगर निगम में भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्षदों ने मोर्चा खोल दिया है. नाराज पार्षदों ने मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया. पढे़ं पूरी खबर..

Darbhanga councillors Protest
दरभंगा में पार्षदों का प्रदर्शन (ETV Bharat)
Published : January 16, 2026 at 8:57 PM IST

दरभंगा: शुक्रवार को दरभंगा के वृद्धा आश्रम में व्याप्त गंभीर भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद पार्षद महासंघ ने जोरदार प्रदर्शन किया. अध्यक्ष राजीव कुमार की अध्यक्षता में नगर निगम के कई पार्षदों और पार्षद प्रतिनिधियों ने नगर आयुक्त कार्यालय और दरभंगा नगर निगम के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर प्रशासन के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया.

वृद्धा आश्रम में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन: दरअसल, नगर निगम शहर के वार्ड 9 स्थित शुंभकरपुर में 50 बेड का वृद्धाश्रम संचालित करने का आदेश पारित हुआ है. इसके लिए नगर आयुक्त राकेश गुप्ता के आदेश पर 45 लाख की लागत से 110 बेड की ब्रांडेड सामग्री की खरीदारी के लिए 5 दिसंबर को टेंडर कि तिथि प्रकाशित की गई थी, जो गुरुवार 15 जनवरी को होना था लेकिन नगर निगम के कर्मियों ने एक दिन पूर्व ही 14 जनवरी को आश्रय स्थल पर उपयोग होने वाली सामग्री की खरीदारी कर नगर निगम को मुहैया करवा दिया.

Darbhanga councillors Protest
पार्षदों ने कार्यालय में ताला जड़ा (ETV Bharat)

टेंडर में वित्तीय नियमों का उल्लंघन: जानकारी के मुताबिक निर्धारित सीमा शुल्क से अधिक मूल्य की खरीदारी बिना टेंडर की गई हो तो या वित्तीय नियमों का उल्लंघन है. जानकारों का कहना है कि नगर निगम में पदस्थापित एक संविदा कर्मी को वृद्धाआश्रम स्थल का नोडल पदाधिकारी बना दिया गया था. उसी ने पूरे खेल को अंजाम दिया है. जहां सिंगल ब्रांडेड छ: बाय तीन साइज के बेड के लिए 18000 कीमत निर्धारित थी. वहीं, नगर निगम के कर्मियों ने ब्रांडेड ब्रेड की जगह 1000 से कम लागत की फोल्डिंग बेड की आपूर्ति की गई है.

'प्रशासनिक विफलता के कारण करप्शन': प्रदर्शन में शामिल पार्षदों ने कहा कि वृद्धा आश्रम जैसे संवेदनशील और मानवीय संस्थान में भ्रष्टाचार होना न केवल प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है, बल्कि समाज के सबसे कमजोर और असहाय वर्ग के साथ घोर अन्याय भी है. उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम के कुछ जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी आपसी मिलीभगत से योजनाओं की राशि का दुरुपयोग कर रहे हैं. जिसके कारण वास्तविक लाभार्थियों तक आवश्यक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं.

Darbhanga councillors Protest
भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्षदों का हल्ला बोल (ETV Bharat)

"दरभंगा नगर निगम में आज केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला है. आम जनता के टैक्स और सरकारी धन की खुलेआम लूट मचाई जा रही है, जबकि शहर की बुनियादी समस्याएं जैसे सफाई, पेयजल, सड़क और सामाजिक कल्याण लगातार उपेक्षित है. जब तक दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई जाती, तबतक पार्षद महासंघ चुप नहीं बैठेगा."- डॉ. जमाल हसन, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड-20

क्या बोले महासंघ अध्यक्ष?: वहीं, पार्षद महासंघ के अध्यक्ष राजीव कुमार ने मांग की है कि वृद्धा आश्रम से जुड़े सभी खर्चों और योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाए. साथ ही दोषी अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई हो और भविष्य में पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि यह आंदोलन आम जनता के हित और उनके पैसे की रक्षा के लिए है. आवश्यकता पड़ी तो इसे और व्यापक स्तर पर ले जाया जाएगा.

