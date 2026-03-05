होली के दिन घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़, कपड़े फाड़े, पार्षद के बेटे पर आरोप

ETV Bharat / state

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में होली के दिन एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक किशोरी ने स्थानीय पार्षद के बेटे और उसके साथियों पर जबरन घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट करने का आरोप लगाया है. विरोध करने पर युवकों ने न सिर्फ किशोरी के साथ अभद्रता की बल्कि उसके भाई और माता-पिता पर भी हमला कर दिया. घायल परिवार ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है.

होली के दिन घर में घुसकर किशोरी से अभद्रता: जनपद उधम सिंह नगर रुद्रपुर कोतवाली में होली के त्योहार के दिन एक किशोरी के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है. पीड़ित परिवार ने स्थानीय पार्षद के बेटे और उसके तीन-चार साथियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है. घटना के बाद घायल किशोरी और उसके परिजन जिला अस्पताल में मेडिकल कराने पहुंचे, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी सामने आई.

पार्षद के बेटे पर लगा आरोप: पीड़ित किशोरी, जो रुद्रपुर क्षेत्र की निवासी है, ने बताया कि बुधवार को होली खेलने के बाद वह अपने घर पर अकेली थी. उस समय उसका भाई नहाने गया हुआ था, जबकि उसकी मां पड़ोस में होली मिलने गई हुई थी. उसके पिता भी किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे. आरोप है कि इसी दौरान स्थानीय पार्षद का बेटा अपने तीन-चार साथियों के साथ जबरन उनके घर में घुस आया.

किशोरी के भाई को भी पीटा: किशोरी का कहना है कि घर में घुसते ही युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी. जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ अभद्रता की और उसके कपड़े तक फाड़ दिए. इसी बीच उसका भाई नहाकर घर लौटा और उसने बहन के साथ हो रही हरकत का विरोध किया. आरोप है कि विरोध करने पर युवकों ने उसके भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी और उसे बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया.

परिजन आए तो उन्हें भी मारा: शोर-शराबा सुनकर किशोरी की मां और पिता भी मौके पर पहुंच गए. पीड़ित परिवार का आरोप है कि आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की और ईंट तथा धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वे भी घायल हो गए. परिवार के लोगों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और किसी तरह बीच-बचाव कराया.

जान से मारने की धमकी देकर फरार हुए हमलावर: बताया जा रहा है कि भीड़ जुटती देख आरोपी युवक परिवार को जान से मारने और देख लेने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए. घटना के बाद पीड़ित परिवार तुरंत रम्पुरा चौकी पहुंचा और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी देते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शिकायत मिलते ही जांच शुरू कर दी गई है.

पुलिस कर रही है मामले की जांच: क्षेत्राधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया कि-

पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
-प्रशांत कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी-

