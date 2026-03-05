ETV Bharat / state

होली के दिन घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़, कपड़े फाड़े, पार्षद के बेटे पर आरोप

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर के रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र में होली के दिन एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. एक किशोरी ने स्थानीय पार्षद के बेटे और उसके साथियों पर जबरन घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट करने का आरोप लगाया है. विरोध करने पर युवकों ने न सिर्फ किशोरी के साथ अभद्रता की बल्कि उसके भाई और माता-पिता पर भी हमला कर दिया. घायल परिवार ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है.

होली के दिन घर में घुसकर किशोरी से अभद्रता: जनपद उधम सिंह नगर रुद्रपुर कोतवाली में होली के त्योहार के दिन एक किशोरी के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है. पीड़ित परिवार ने स्थानीय पार्षद के बेटे और उसके तीन-चार साथियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की है. घटना के बाद घायल किशोरी और उसके परिजन जिला अस्पताल में मेडिकल कराने पहुंचे, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी सामने आई.

पार्षद के बेटे पर लगा आरोप: पीड़ित किशोरी, जो रुद्रपुर क्षेत्र की निवासी है, ने बताया कि बुधवार को होली खेलने के बाद वह अपने घर पर अकेली थी. उस समय उसका भाई नहाने गया हुआ था, जबकि उसकी मां पड़ोस में होली मिलने गई हुई थी. उसके पिता भी किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे. आरोप है कि इसी दौरान स्थानीय पार्षद का बेटा अपने तीन-चार साथियों के साथ जबरन उनके घर में घुस आया.

किशोरी के भाई को भी पीटा: किशोरी का कहना है कि घर में घुसते ही युवकों ने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी. जब उसने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसके साथ अभद्रता की और उसके कपड़े तक फाड़ दिए. इसी बीच उसका भाई नहाकर घर लौटा और उसने बहन के साथ हो रही हरकत का विरोध किया. आरोप है कि विरोध करने पर युवकों ने उसके भाई के साथ मारपीट शुरू कर दी और उसे बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया.