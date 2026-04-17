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मिर्जापुर में काउंसलर उप चुनाव की सरगर्मियां तेज, बीजेपी- सपा प्रत्याशियों ने लाव-लश्कर के साथ किया नामंकन

सभासद उप चुनाव के लिए मतदान 05 अप्रैल और मतगणना 07 अप्रैल को होगी

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नामांकन दाखिल करते प्रत्याशी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 17, 2026 at 3:04 PM IST

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मिर्जापुर: यूपी के मिर्जापुर नगर पालिका परिषद के बुंदेलखंडी वार्ड संख्या 36 में होने वाले काउंसलर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई हैं. गुरुवार को बीजेपी के प्रत्याशी नितिन केशरवानी ने नामांकन किया. इस दौरान उनके साथ पार्टी के जिलाध्यक्ष और नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्याम सुंदर केशरी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे. नामांकन के बाद भाजपा जिलाध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में बताया कि नितिन केशरवानी पुराने जनसंघ विचारधारा से जुड़े कार्यकर्ता हैं, इसी आधार पर पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है. वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नागेन्द्र कुमार तिवारी ने भी पूरे लाव-लश्कर के साथ नामांकन दाखिल किया.

नगर पालिका अध्यक्ष को अपशब्द कहने के पुराने विवाद पर पूछे गए सवाल पर बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा कि वह मामला आपसी था, जिसे बैठकर सुलझा लिया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है. बता दें कि नितिन केशरवानी सभासद रहे सतीश केसरवानी के बेटे हैं, सतीश केशरवानी बीजेपी के कार्यकर्ता थे. उनके निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नितिन केशरवानी को मौका दिया है.

वहीं समाजवादी पार्टी की ओर से नागेन्द्र कुमार तिवारी ने वार्ड संख्या 36 से नामांकन किया है. उनके साथ भी भारी संख्या पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी देखने को मिली. उपचुनाव को लेकर दोनों प्रमुख दलों के मैदान में उतरने से मुकाबला दिलचस्प होने की संभावना है. स्थानीय स्तर पर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं और अब सभी की नजर आगामी चुनाव परिणाम पर टिकी है.

बता दें कि मिर्जापुर नगरपालिका परिषद वार्ड नंबर 36 बुंदेलखंडी के सभासद सतीश केशरवानी की मृत्यु हो जाने के कारण रिक्त हुई थी. चुनाव की घोषणा की गई. नामांकन दाखिल की तारीख 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक रहेगी. 18 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच होगी. 20 अप्रैल को नामांकन वापस लिये जा सकते हैं. चुनाव चिह्न का आवंटन 21 अप्रैल को किया जाएगा. मतदान 05 अप्रैल और मतगणना 07 अप्रैल को होगी.

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