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पालिकाध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित कांग्रेस पार्षद बैठे धरने पर, बोले, 'ताला नहीं खोला, तो करेंगे भूख हड़ताल'

नवनिर्वाचित पालिकाध्यक्ष और अन्य पार्षदों ने मांग की है कि विधायक जनसुनवाई केंद्र को खाली किया जाए.

Congress councilors staging a sit-in protest
धरने पर बैठे कांग्रेस पार्षद (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 22, 2026 at 8:12 PM IST

2 Min Read
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केकड़ी (अजमेर): केकड़ी नगर पालिका में स्थित विधायक जनसुनवाई केंद्र को खाली कराने की मांग को लेकर पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा के नेतृत्व में नवनिर्वाचित पालिकाध्यक्ष अनिल मित्तल, पालिका उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी सहित कांग्रेस के पार्षद नगर पालिका के बाहर धरने पर बैठ गए. धरने के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता व समर्थक भी मौके पर मौजूद रहे. धरने पर बैठै पालिकाध्यक्ष अनिल मित्तल ने कहा कि आज ताला नहीं खुला, तो कल केकड़ी बंद किया जाएगा.

पालिकाध्यक्ष और पार्षदों के धरने का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता और पूर्व चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि नगर पालिका में स्थित विधायक जनसुनवाई केंद्र वास्तव में पालिका अध्यक्ष का कक्ष है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि किस आधार पर पालिका अध्यक्ष के कक्ष को विधायक जनसुनवाई केंद्र बनाया गया है. उन्होंने मांग की है कि कक्ष से तत्काल ताला हटाकर नवनिर्वाचित कांग्रेस बोर्ड को सौंपा जाए.

रघु शर्मा ने प्रशासन को सुनाई खरी–खरी (ETV Bharat Kekri)

विरोध–प्रदर्शन की सूचना मिलते ही प्रशासन व पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे. उपखंड अधिकारी सुरेश कुमार बलाई, पालिका ईओ सत्यनारायण लौहार, एडिशनल एसपी राजेश कुमार मील और डीएसपी मनोज कुमार गुप्ता सहित केकड़ी सिटी, सदर, सरवाड़ व आसपास के थानों का पुलिस जाब्ता और आरएसी के जवान विधायक जनसुनवाई केंद्र के बाहर तैनात किए गए.

Administrative officials reasoning with the people
समझाइश करते प्रशासनिक अधिकारी (ETV Bharat Kekri)

पढ़ें: निकाय चुनाव नतीजे: सिरोही में भाजपा का पलड़ा भारी, केकड़ी में कांग्रेस ने मारी बाजी, जानें क्या रहे नतीजे

धरने के दौरान पालिकाध्यक्ष अनिल मित्तल ने कहा कि जब तक विधायक जनसुनवाई केंद्र का ताला नहीं खोला जाएगा, तब तक वे पार्षदों के साथ धरने पर बैठे रहेंगे. उन्होंने मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में पार्षदों के साथ भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी भी दी. साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ताला आज ही नहीं खोला गया, तो कल केकड़ी बंद कर विरोध जताया जाएगा. धरने को लेकर नगर पालिका परिसर के बाहर पुलिस बल की तैनाती के चलते माहौल तनावपूर्ण बना रहा.

Police force deployed at the scene
मौके पर तैनात पुलिस बल (ETV Bharat Kekri)

प्रशासनिक अधिकारी प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर मामले को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करते नजर आए. केकड़ी नगर पालिका चुनाव में 40 वार्डों में से कांग्रेस ने 20 पर वियय प्राप्त की थी. वहीं, भाजपा को 18 और आरएलपी को 2 वार्ड की जीत से ही संतोष करना पड़ा. अनिल मित्तल ने भाजपा के खेमचंद को मात दी और बाद में पालिकाध्यक्ष का चुनाव भी जीता.

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DEMAND TO VACATE ROOM OF CHAIRMAN
RAGHU SHARMA LEAD PROTEST IN KEKRI
पालिका में विधायक जनसुनवाई केंद्र
CONGRESS COUNCILLORS PROTEST

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