कफ सिरप तस्करी मामला: सोनभद्र में 10 हजार का इनामी सत्यम कुमार गिरफ्तार, रायबरेली में दिवाकर सिंह पकड़ा गया

कफ सिरप मामले में सोनभद्र से 10 हजार का इनामी सत्यम कुमार और रायबरेली में अजय फार्मा का संचालक दिवाकर सिंह गिरफ्तार किया गया.

Photo Credit: ETV Bharat
दिवाकर सिंह और सत्यम कुमार कुमार गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 6:45 PM IST

Updated : December 17, 2025 at 7:05 PM IST

2 Min Read
सोनभद्र/रायबरेली: राबर्ट्सगंज पुलिस और कफ सीरफ मामले में गठित एसआईटी ने कार्रवाई करते हुए कफ सिरप तस्करी मामले में एक और अभियुक्त सत्यम कुमार को गिरफ्तार कर लिया. वहीं रायबरेली में अजय फार्मा का संचालक दिवाकर सिंह को मिल एरिया थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

ड्रग इंस्पेक्टर ने दर्ज कराया था मुकदमा: सोनभद्र पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि यह फर्जीवाड़ा कागजों पर होता था. पकड़ा गए इनामी अभियुक्त ने बताया कि उसने दो फर्जी फर्म मां कृपा मेडिकल और शिविक्षा फार्मा बनाई थी.

सोनभद्र पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा (Video Credit: ETV Bharat)

केवल कागज पर 6 करोड़ की प्रतिबंधित फेंसाडिल कफ सिरप की खरीद फरोख्त दिखाई थी. इस संबंध में ड्रग इंस्पेक्टर ने पहले ही मुकदमा दर्ज कराया था.

शैली ट्रेडर्स के नाम से की थी बिलिंग: मामले की जांच के बाद यह कार्रवाई की गयी है. पुलिस रवि गुप्ता और विजय गुप्ता की तलाश कर रही है. इन्होंने कफ सिरप कांड के मास्टरमाइंड भोला जायसवाल और शुभम जायसवाल की फर्म शैली ट्रेडर्स के नाम पर भी फेंसाडिल कफ सिरप की खरीद फरोख्त दिखायी थी. उसको हर शीशी पर 1 रुपये का मुनाफा होता था. यह पूरा फर्जीवाड़ा केवल कागजों में किया जाता था.

रायबरेली में अजय फार्मा का संचालक गिरफ्तार: सीओ सदर अरुण नौहार ने बताया कि औषधी निरीक्षक रायबरेली ने कोडिन कफ सिरप एवं अन्य नारकोटिक्स औषधियों के अवैध व्यापार में शामिल मेसर्स अजय फार्मा प्रोपराइटर दिवाकर सिंह के विरुद्ध थाना मिल एरिया पर लिखित तहरीर दी थी. 18 अक्टूबर 2025 को थाना मिलएरिया में दिवाकर सिंह और मेडिसिन हाउस के संचालक प्रियांशू के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया था.

बैंक अकाउंट की भी जांच की जा रही है: उन्होंने बताया कि 17 दिसम्बर 2025 को थाना मिलएरिया पुलिस टीम ने नामजद वांछित अभियुक्त दिवाकर सिंह पुत्र गणेश सिंह निवासी ग्राम जोगापुर थाना खीरों जनपद रायबरेली को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. विधिक कार्यवाही करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है. दिवाकर सिंह के बैंक एकाउंट की भी जांच पड़ताल की जा रही है.

संपादक की पसंद

