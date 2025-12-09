बनारस के खुफिया गोदाम में मिले 60 लाख के कोडिन युक्त कफ सिरप, जानिए किसका है?
खाली प्लॉट में बनाया गया था गोदाम, अवैध कारोबार के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल से कनेक्शन
Published : December 9, 2025 at 7:20 PM IST
वाराणसी: कोडिन युक्त कफ सिरप की तस्करी और अवैध भंडारण के मामले में इन दिनों यूपी एसटीएफ और एसआईटी तेजी से कार्रवाई कर रही है. फरार चल कोडिन सिरप के सप्लायर शुभम जायसवाल की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. इन सब के बीच मंगलवार को रामनगर थाना क्षेत्र में 60 लाख का कफ सिरप खुफिया गोदाम से बरामद हुआ है.
एडीसीपी क्राइम सरवन टी ने बताया कि कफ सिरप मामले में शुभम जायसवाल और उसके करीबियों की जांच पड़ताल की जा रही है. कोडीन नियुक्त कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के कारोबार के रूप में किया जा रहा था. लगातार इस पर नकेल कसी जा रही है. इस क्रम में मंगलवार को रामनगर क्षेत्र के सुजाबाद इलाके में एक प्लॉट में बने एक गोदाम में अवैध रूप से कप सिरप स्टोर करके रखे जाने की सूचना मिली थी. जिसके बाद छापेमारी की गई. छापेमारी के दौरान कफ सिरप की लगभग 30 हजार शीशी बरामद हुई है. जिसकी कीमत लगभग 60 लाख रुपये है. यह गोदाम मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के करीबी मनोज कुमार यादव का है.
एडीसीपी ने बताया कि 19 नवंबर को रोहनिया थाना में आजाद जायसवाल के गोदाम में छापा मारा गया था. आज़ाद जायसवाल के गोदाम से लगभग 200 करोड़ का कफ सिरप बरामद हुआ था. आजाद जायसवाल के खिलाफ रोहनिया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. आजाद की गाड़ी शुजाबाद गोदाम से बरामद हुई है. यह सीधा कनेक्शन शुभम जायसवाल से जुड़ा है.
एडीसीपी का कहना है कि मामले में जांच की जा रही है और ड्रग डिपार्टमेंट को भी सूचना दे दी गई है. बरामद माल रोहनिया में बरामद हुए व्यक्ति का ही है. इस प्रकरण में और कौन लोग शामिल हैं, उसकी जांच भी की जा रही है.
बता दें कि वाराणसी में फर्जी तरीके से ड्रग लाइसेंस लेकर कोडिन युक्त सिरप की सप्लाई का बड़ा खेल चल रहा था. इस मामले में 28 फर्जी फर्म मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है. इस मामले की जांच एसआईटी और क्राइम ब्रांच कर रही है. कफ सिरप की अवैध तस्करी के मास्टरमाइंड शुभम के पिता समेत कई लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है.
