ETV Bharat / state

कफ सिरप मामला: आरोपी शुभम, भोला जायसवाल की संपत्ति कुर्क होने पर फैसला 11 फरवरी को

वाराणसी: अपर जिला जज (14 वां वित आयोग) मनोज कुमार की अदालत में सोमवार को कफ सिरफ मामले में आरोपी भोला जायसवाल और उनके परिवार के संपत्ति कुर्क करने संबंधी पुलिस द्वारा दाखिल अर्जी पर सुनवाई हुई. कोर्ट में भोला जायसवाल के वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह ने अपना पक्ष रखा. इसके बाद अभियोजन की ओर से आरोपी के संपत्ति अटैच करने संबंधी अर्जी का समर्थन किया. कोर्ट ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद इस अर्जी पर आदेश के लिए 11 फरवरी की तिथि नियत की गई.

संपत्ति को अटैच करने की मांग: पिछले दिनों पुलिस की ओर से अभियोजन ने आरोपी के संपत्ति को अटैच करने की मांग की गई है. इस पर आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह ने आपत्ति दाखिल की थी. सोमवार को इस अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई हुई. आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि पुलिस द्वारा दी गई अर्जी में उच्चाधिकारी के संस्तुति नहीं है. आरोपी पर लगाई गई धारा स्पेशल एक्ट है, जो कि बीएनएसएस में प्रावधान लागू नहीं होंगे. एक ही संपत्ति को कई बार अटैच नहीं किया जा सकता है.

बीएनएसएस में प्रावधान लागू नहीं होगा: अधिवक्ता ने विरोध करते हुए कहा कि परिजन की संपत्ति को अटैच नहीं किया जा सकता. ये विधि व्यवस्था के खिलाफ है, जो संपत्ति है वैध रूप से है. इसके आयकर संबंधी कागजात भी हैं. पुलिस की अर्जी खारिज होने योग्य है और निरस्त करने की गुहार लगाई. इस अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक अधिकारी सुनील सिंह और अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि अर्जी संबंधित अधिकारी के संस्तुति के बाद ही दाखिल की गई है.