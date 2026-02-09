कफ सिरप मामला: आरोपी शुभम, भोला जायसवाल की संपत्ति कुर्क होने पर फैसला 11 फरवरी को
सोमवार को कफ सिरफ मामले में आरोपी भोला जायसवाल और उनके परिवार के संपत्ति कुर्क करने को लेकर पुलिस की अर्जी पर सुनवाई हुई.
वाराणसी: अपर जिला जज (14 वां वित आयोग) मनोज कुमार की अदालत में सोमवार को कफ सिरफ मामले में आरोपी भोला जायसवाल और उनके परिवार के संपत्ति कुर्क करने संबंधी पुलिस द्वारा दाखिल अर्जी पर सुनवाई हुई. कोर्ट में भोला जायसवाल के वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह ने अपना पक्ष रखा. इसके बाद अभियोजन की ओर से आरोपी के संपत्ति अटैच करने संबंधी अर्जी का समर्थन किया. कोर्ट ने दोनों पक्षों के सुनने के बाद इस अर्जी पर आदेश के लिए 11 फरवरी की तिथि नियत की गई.
संपत्ति को अटैच करने की मांग: पिछले दिनों पुलिस की ओर से अभियोजन ने आरोपी के संपत्ति को अटैच करने की मांग की गई है. इस पर आरोपी के वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह ने आपत्ति दाखिल की थी. सोमवार को इस अर्जी पर कोर्ट में सुनवाई हुई. आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि पुलिस द्वारा दी गई अर्जी में उच्चाधिकारी के संस्तुति नहीं है. आरोपी पर लगाई गई धारा स्पेशल एक्ट है, जो कि बीएनएसएस में प्रावधान लागू नहीं होंगे. एक ही संपत्ति को कई बार अटैच नहीं किया जा सकता है.
बीएनएसएस में प्रावधान लागू नहीं होगा: अधिवक्ता ने विरोध करते हुए कहा कि परिजन की संपत्ति को अटैच नहीं किया जा सकता. ये विधि व्यवस्था के खिलाफ है, जो संपत्ति है वैध रूप से है. इसके आयकर संबंधी कागजात भी हैं. पुलिस की अर्जी खारिज होने योग्य है और निरस्त करने की गुहार लगाई. इस अभियोजन की ओर से विशेष अभियोजक अधिकारी सुनील सिंह और अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि अर्जी संबंधित अधिकारी के संस्तुति के बाद ही दाखिल की गई है.
पुलिस ने अपनी दलीलें दीं: अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति के कई थाने दर्ज मुकदमे भी अटैच करने के पुलिस के पास अधिकार है. जिस धारा के अंतर्गत उक्त संपत्ति अटैच करने की मांग की गई है तो विधि सम्मत है. जरूरी नहीं कि स्पेशल एक्ट के प्रावधान के तहत ही अर्जी देना बाध्य है, जिस जिस अपराध के तहत संपत्ति बनायी गयी, सभी अपराध में ऐसी संपत्ति को अटैच किया जा सकता है.
अब 11 फरवरी को होगी सुनवाई: पिछले दो जनवरी को पुलिस ने कफ सिरफ प्रकरण में आरोपी भोला जायसवाल को सोनभद्र जेल से वारंट बी के तहत लाकर पेश किया गया था. उक्त तिथि को कोर्ट ने आरोपी भोला जायसवाल का न्यायिक रिमांड बनाते हुए अभिरक्षा में जेल भेज दिया था. उसी दौरान शुभम जायसवाल के अवैध संपत्ति को कुर्क करने के लिए पुलिस की अर्जी पर सुनवाई हुई थी. उसमें उक्त संपत्ति के संबंध में आरोपी के और उनके परिवार लोगों द्वारा अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी की गई. कोर्ट में पिछले तिथि पर आरोपी के तरफ से समय मांगा गया.
